ACCOR HOTELS REFORÇA ATUAÇÃO EM BRASÍLIA E RENOVA CONTRATOS (Hospedagem de alto padrão e localização estratégica para a próxima viagem de negócios ou lazer. (Foto: Divulgacão Accor) )

Os resultados recentes de suas operações em Brasília superaram as médias do mercado hoteleiro e mostram a confiança da Accor e de seus parceiros no potencial de longo prazo na Capital Federal. Em Belo Horizonte tratativas continuam e um desfecho favorável sobre a pretendida renovação antecipada de contrato ainda se apresenta como incerta.

A Accor, líder global em hospitalidade, renovou os contratos de gestão do Grand Mercure Brasília Eixo Monumental e do Mercure Brasília Líder por 12 e 10 anos, respectivamente. Juntos, os hotéis somam cerca de 460 apartamentos e ampliam o horizonte de atuação da companhia na capital federal, onde também está presente com o ibis Styles Brasília Aeroporto. Os novos ciclos, superiores à média do mercado hoteleiro, refletem a confiança da Accor e de seus parceiros na performance dos empreendimentos e nas perspectivas de crescimento de Brasília.

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Design moderno e a estrutura completa que você precisa para manter o foco e a produtividade durante a sua viagem. (Foto: Divulgação Accor)

BRASÍLIA SE APRESENTA COMO MERCADO DE PRIMEIRA GRANDEZA

A renovação ocorre em um momento de fortalecimento de Brasília como destino para negócios, congressos e eventos. A capital ocupa a terceira posição entre os destinos brasileiros no ranking de 2025 da International Congress and Convention Association (ICCA), referência global para o segmento de eventos e turismo de negócios. Esse movimento integra ainda a estratégia da Accor de garantir continuidade à operação de ativos estratégicos em seu portfólio. Em 2026, a companhia também renovou acordos de gestão de empreendimentos como, por exemplo, o combo Novotel e ibis Rio Porto Atlântico, no Rio de Janeiro.

O empenho da multinacional francesa em renovar seus principais contratos de gestão na Capital Federal se justificam plenamente. Nos últimos 5 anos embora a taxa de ocupação média do destino tenha crescido moderadamente apenas (aprox. 4 pontos percentuais), a diária-média cresceu incríveis 73,3% e por consequência o RevPar (receita por quarto disponível) variou positivamente em 76,04% entre 2022 e 2026 (considerando os dados desse ano até agosto).

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Série histórica da diária média (R$) em Brasília entre os anos de 2019 e 2026. As colunas em destaque sinalizam o impacto e a retração tarifária sofrida pelo setor nos anos de crise sanitária. (Foto: Crédito, Maarten van Sluys – MVS Consultoria)

MODERNIZAÇÃO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO

Além da continuidade da gestão, os empreendimentos passarão por um amplo projeto de modernização. A iniciativa contempla a reforma completa dos apartamentos e a requalificação do hall de entrada e do lobby, com novo mobiliário e reconfiguração dos ambientes, além de melhorias nas áreas de lazer. O Grand Mercure Brasília Eixo Monumental também receberá um Lounge ALL Accor, espaço exclusivo para associados Elite do programa de fidelidade ALL Accor (Silver, Gold, Platinum e Diamond) e para assinantes do clube ALL Signature. O ambiente será voltado a trabalho e convivência, oferecendo uma experiência exclusiva aos associados, com snacks, bebidas e outras amenidades.

A renovação desses contratos demonstra a confiança dos nossos parceiros na Accor e a solidez da gestão das unidades. São empreendimentos importantes para Brasília, com marcas reconhecidas e uma posição consolidada em um mercado relevante para o turismo de negócios e eventos. Estender essas relações por períodos tão significativos reforça nosso compromisso com a operação e geração de resultados sustentáveis para hotéis, acompanhando a evolução do mercado e as expectativas dos hóspedes, afirma Olivier Hick, Chief Operating Officer da Accor Brasil.

A extensão dos contratos reforça a estratégia da Accor de construir relações duradouras com proprietários e manter uma gestão consistente de ativos relevantes em mercados estratégicos. Ao combinar a força das marcas Grand Mercure e Mercure com sua expertise operacional, a companhia cria uma base para a evolução contínua dos empreendimentos, com foco em eficiência, competitividade e geração de valor sustentável.

Uma perspectiva única de BH para começar o dia com o pé direito e muita inspiração. (Foto: Divulgacão Accor)

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NO MERCURE BELO HORIZONTE LOURDES SEGUEM AS TRATATIVAS

As tratativas junto aos investidores do maior hotel da capital mineira, o Mercure Belo Horizonte Lourdes, com suas 384 unidades habitacionais seguem em andamento. Após o contrato ter sido rescindido unilateralmente as operações continuam em curso chanceladas por medida judicial liminar posteriormente transformada em decisão para que o contrato vigente até março 2029 seja cumprido. Como este mesmo contrato prevê possibilidade de rescisão motivada ou imotivada por uma das partes as negociações seguem acontecendo. Uma proposta para renovação antecipada sob forma de franquia na qual a bandeira seria mantida e somente a administração mudaria de mãos não suscitou reciprocidade por parte dos proprietários do condohotel.

Em paralelo às discussões em curso entre as partes correm alguns processos judiciais nos quais grupos de investidores objetivam a devolução de valores cobrados durante a pandemia afim de suportar despesas do empreendimento durante aquele período de baixa demanda incluindo o período no qual o meio de hospedagem permaneceu fechado. Como os referidos aportes não foram previa- e formalmente submetidos à apreciação do Conselho de Representantes da SCP (pool hoteleiro), e consequentemente não oficialmente aprovados como preconiza a regulamentação concernente, o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) julgou que este requisito formal estabelecido em contrato não foi cumprido. Desta forma já aconteceram decisões favoráveis a devolução integral dos aportes e seus respectivos acréscimos legais por parte da administradora. A expectativa atual é que até o final do corrente ano haja enfim uma definição sobre o futuro do belíssimo hotel inaugurado pouco antes do fatídico 11 de setembro e situado na Avenida do Contorno na capital mineira.

A renovação dos contratos em Brasília, demonstram a confiança dos parceiros na solidez e gestão da Accor. Temos marcas conhecidas e posição consolidada neste mercado. Queremos manter relações de longo prazo com os proprietários assegurando a continuidade da gestão de seus ativos em mercados relevantes. OLIVIER HICK (Chief Operating Officer da Accor Brasil).

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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