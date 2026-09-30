Fórmula 1 volta a Istambul em 2027 com Grande Prêmio da Turquia - (crédito: Uai Turismo)

Fórmula 1 volta a Istambul em 2027 com Grande Prêmio da Turquia (O Istanbul Park voltará a receber a Fórmula 1 em outubro de 2027, seis anos depois da última passagem da categoria pela Turquia. (Foto: Adbar/Wikimedia Commons) )

A Fórmula 1 voltará a Istambul em 2027. O Grande Prêmio da Turquia será disputado de 1º a 3 de outubro, com treinos livres e classificação nos dois primeiros dias e a corrida no domingo, 3 de outubro, no TOSFED Istanbul Park.

O retorno marca a volta da categoria à Turquia após seis anos e coloca novamente Istambul no calendário de um dos principais eventos esportivos do mundo. A cidade, que une referências europeias e asiáticas, deverá receber milhares de torcedores durante o fim de semana da competição.

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A etapa será a 10ª corrida da Fórmula 1 realizada no circuito turco, que tem 5,3 quilômetros e é conhecido pelas mudanças de elevação, pontos de ultrapassagem e trechos de alta velocidade.

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Curva 8 é um dos desafios do circuito

Entre os pontos mais conhecidos do Istanbul Park está a Curva 8, uma sequência de múltiplos ápices à esquerda que exige precisão dos pilotos e elevado controle dos carros.

O traçado também combina mudanças de ritmo, curvas de alta velocidade e variações de altitude. Para quem acompanha a Fórmula 1 no local, o circuito proporciona diferentes perspectivas da disputa e uma experiência que vai além da corrida.

A realização do Grande Prêmio também amplia a presença de Istambul no segmento de turismo esportivo, associando a cidade a um evento de alcance internacional.

O Grande Prêmio da Turquia reúne torcedores nas arquibancadas do Istanbul Park durante a passagem anterior da Fórmula 1 pelo circuito. (Foto: Getty Images / Sutton Images)

Corrida reforça promoção turística de Istambul

A Agência de Promoção e Desenvolvimento do Turismo da Turquia (TGA) também iniciou uma nova etapa de divulgação internacional do Grande Prêmio de 2027.

Entre as ações está o filme promocional Catch It If You Can, produzido pela TGA sob coordenação do Ministério da Cultura e do Turismo da Turquia. Segundo a agência, o vídeo já ultrapassou 571 milhões de visualizações.

A estratégia de promoção prevê ainda projetos de mídia internacional, campanhas digitais e colaborações com criadores de conteúdo de diferentes países, tendo Istambul como um dos principais focos.

A expectativa das autoridades turcas é que o evento contribua para o turismo esportivo, a economia local e a projeção internacional do destino.

Istambul combina o cenário do Bósforo com monumentos históricos e diferentes experiências culturais, gastronômicas e turísticas. (Foto: Getty Images/iStock)

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Fórmula 1 terá contrato até 2031

A volta da categoria à Turquia foi anunciada inicialmente em abril, em cerimônia que contou com a presença do presidente Recep Tayyip Erdoan.

As provas serão realizadas no TOSFED Istanbul Park entre 2027 e 2031, em organização da Federação de Automobilismo da Turquia (TOSFED), com apoio do Ministério da Cultura e do Turismo e do Ministério da Juventude e dos Esportes.

Para quem pretende acompanhar a corrida, o Grande Prêmio também pode servir como ponto de partida para explorar Istambul. A cidade reúne atrações históricas, bairros tradicionais, gastronomia, mercados, museus e paisagens às margens do Bósforo, permitindo combinar a programação esportiva com uma viagem turística.

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Uma corrida como ponto de partida para conhecer Istambul

O retorno da Fórmula 1 coloca Istambul novamente no mapa dos grandes eventos esportivos internacionais, mas a viagem pode ir muito além dos limites do Istanbul Park. Para quem chegar à cidade para acompanhar a corrida, o fim de semana também pode ser uma oportunidade de conhecer o Bósforo, visitar monumentos históricos, experimentar a gastronomia local e percorrer bairros que revelam diferentes faces da metrópole.

Em outubro de 2027, a velocidade dos carros será o motivo da viagem para muitos visitantes. Mas, depois que as cinco luzes vermelhas se apagarem, Istambul continuará oferecendo motivos para ficar mais alguns dias.

Entre uma corrida e outra, Istambul oferece ao visitante uma combinação de história, gastronomia e paisagens às margens do Bósforo. (Foto: Divulgacão)

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