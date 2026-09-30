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Cristo Redentor lidera buscas entre as 7 maravilhas do mundo

Monumento brasileiro teve média de 296 mil pesquisas mensais no Google Brasil e ficou à frente de Machu Picchu, Coliseu e Taj Mahal

Cristo Redentor lidera buscas entre as 7 maravilhas do mundo - (crédito: Uai Turismo)
Cristo Redentor lidera buscas entre as 7 maravilhas do mundo - (crédito: Uai Turismo)
Cristo Redentor lidera buscas entre as 7 maravilhas do mundo (O cartão-postal mais famoso do país: uma das sete maravilhas do mundo moderno vista de um ângulo inesquecível. (Foto: iStock/ Cristian Lourenço))

A retomada das viagens internacionais vem ampliando o interesse dos brasileiros por destinos culturais e monumentos históricos espalhados pelo mundo. Um levantamento realizado pela Comparar Seguro de Viagem, plataforma de comparação e contratação de seguros, mostra quais das sete maravilhas do mundo moderno despertaram mais interesse nas pesquisas do Google Brasil.

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O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, aparece na primeira posição, com média de 296.417 buscas mensais no período entre agosto de 2025 e julho de 2026. O resultado coloca o monumento brasileiro à frente de atrações internacionais como Machu Picchu, no Peru, e o Coliseu, em Roma.

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O levantamento considerou uma lista fixa com os termos correspondentes às sete maravilhas do mundo moderno e analisou o volume médio mensal de pesquisas no Google Brasil. Os números representam interesse no ambiente digital e não equivalem ao número de visitantes ou à intenção efetiva de realizar uma viagem.

Machu Picchu, no Peru, ficou em segundo lugar no levantamento, com média de 127.542 buscas mensais no Google Brasil. (Foto: Jason Hollinger / Wikimedia Commons)

Ranking das sete maravilhas mais pesquisadas

PosiçãoMaravilhaPaísBuscas médias mensais
Cristo RedentorBrasil296.417
Machu PicchuPeru127.542
ColiseuItália98.875
Taj MahalÍndia75.875
PetraJordânia32.217
Chichén ItzáMéxico8.050
Grande Muralha da ChinaChina5.483

A diferença entre os primeiros colocados chama a atenção. O Cristo Redentor registrou mais que o dobro das buscas médias de Machu Picchu, que aparece em segundo lugar, enquanto o Coliseu ficou na terceira posição.

O resultado também dialoga com outro levantamento sobre o interesse internacional pelo monumento brasileiro. Segundo dados da Embratur e do Ministério do Turismo citados pela Exame, o Cristo Redentor foi o atrativo brasileiro mais buscado por turistas estrangeiros em 2025, com mais de 175 mil consultas no período analisado.

O Coliseu, em Roma, aparece na terceira posição entre os monumentos mais pesquisados pelos brasileiros. (Foto: Wikimedia Commons)

Quais são as sete maravilhas do mundo moderno?

As sete maravilhas do mundo moderno foram anunciadas em 7 de julho de 2007, após uma campanha internacional organizada pela New7Wonders. A escolha ocorreu por meio de uma votação mundial que, segundo a organização, recebeu mais de 100 milhões de votos.

A relação reúne monumentos de diferentes períodos históricos e regiões do planeta: Cristo Redentor, Machu Picchu, Coliseu, Taj Mahal, Petra, Chichén Itzá e Grande Muralha da China.

A diversidade da lista também se reflete nos tipos de experiências oferecidas aos viajantes. Há sítios arqueológicos, construções históricas e monumentos associados a diferentes tradições culturais.

Taj Mahal, em Agra, na Índia, ficou na quarta posição do levantamento, com média de 75.875 buscas mensais. (Foto: Chandrasen31 / Wikimedia)

Onde ficam as sete maravilhas?

As atrações estão distribuídas por diferentes países e continentes. O Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro; Machu Picchu, no Peru; o Coliseu, em Roma, na Itália; e o Taj Mahal, em Agra, na Índia.

Petra está na Jordânia, enquanto Chichén Itzá fica na Península de Yucatán, no México. Já a Grande Muralha se estende por diferentes regiões da China.

Para quem pretende conhecer esses destinos, a distância entre eles significa lidar com diferentes regras de entrada, sistemas de transporte e condições de atendimento ao viajante. Documentação, exigências sanitárias e cuidados de saúde também podem fazer parte do planejamento.

O Ministério da Saúde recomenda que viajantes busquem informações antecipadamente sobre as condições do destino e procurem orientação médica, preferencialmente entre quatro e oito semanas antes da partida, levando em consideração aspectos como doenças, vacinação e medidas preventivas.

A Grande Muralha da China encerra o ranking das sete maravilhas, com média de 5.483 buscas mensais no Google Brasil. (Foto: Divulgação)

Seguro de viagem entra no planejamento

Outro item que pode ser considerado na organização de uma viagem internacional é o seguro de viagem. O serviço oferece coberturas para situações previstas nas condições contratadas e pode incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas, além de outras situações relacionadas à viagem.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), nas viagens internacionais o seguro deve oferecer, no mínimo, cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, observadas as condições previstas no contrato.

Isso significa que a contratação não representa uma cobertura automática para qualquer imprevisto. Antes da viagem, o viajante deve verificar quais situações estão contempladas, os limites de indenização, as condições de utilização e as eventuais exclusões da apólice.

Em roteiros internacionais, especialmente aqueles que envolvem diferentes países, também é importante conferir previamente as regras de entrada, exigências sanitárias e condições de atendimento de cada destino.

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Mais do que escolher o próximo cartão-postal

O ranking revela um retrato do interesse dos brasileiros pelas sete maravilhas do mundo moderno no ambiente digital. A liderança do Cristo Redentor reforça a força do principal cartão-postal do Rio de Janeiro, enquanto Machu Picchu, Coliseu e Taj Mahal aparecem entre os destinos que mais despertam curiosidade nas pesquisas.

Mas transformar uma busca em uma viagem envolve outras decisões. Distâncias, documentos, deslocamentos, saúde e custos entram na conta antes mesmo de o viajante chegar ao destino.

No fim, a pergunta talvez seja menos sobre qual maravilha está no topo das pesquisas e mais sobre qual delas será capaz de transformar a curiosidade diante da tela em uma experiência vivida de perto.

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Uai Turismo
Vinicius Espírito Santo - Uai Turismo
postado em 30/09/2026 14:10
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