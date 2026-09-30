Cristo Redentor lidera buscas entre as 7 maravilhas do mundo (O cartão-postal mais famoso do país: uma das sete maravilhas do mundo moderno vista de um ângulo inesquecível. (Foto: iStock/ Cristian Lourenço))

A retomada das viagens internacionais vem ampliando o interesse dos brasileiros por destinos culturais e monumentos históricos espalhados pelo mundo. Um levantamento realizado pela Comparar Seguro de Viagem, plataforma de comparação e contratação de seguros, mostra quais das sete maravilhas do mundo moderno despertaram mais interesse nas pesquisas do Google Brasil.

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, aparece na primeira posição, com média de 296.417 buscas mensais no período entre agosto de 2025 e julho de 2026. O resultado coloca o monumento brasileiro à frente de atrações internacionais como Machu Picchu, no Peru, e o Coliseu, em Roma.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O levantamento considerou uma lista fixa com os termos correspondentes às sete maravilhas do mundo moderno e analisou o volume médio mensal de pesquisas no Google Brasil. Os números representam interesse no ambiente digital e não equivalem ao número de visitantes ou à intenção efetiva de realizar uma viagem.

Machu Picchu, no Peru, ficou em segundo lugar no levantamento, com média de 127.542 buscas mensais no Google Brasil. (Foto: Jason Hollinger / Wikimedia Commons)

Ranking das sete maravilhas mais pesquisadas

Posição Maravilha País Buscas médias mensais 1º Cristo Redentor Brasil 296.417 2º Machu Picchu Peru 127.542 3º Coliseu Itália 98.875 4º Taj Mahal Índia 75.875 5º Petra Jordânia 32.217 6º Chichén Itzá México 8.050 7º Grande Muralha da China China 5.483

A diferença entre os primeiros colocados chama a atenção. O Cristo Redentor registrou mais que o dobro das buscas médias de Machu Picchu, que aparece em segundo lugar, enquanto o Coliseu ficou na terceira posição.

O resultado também dialoga com outro levantamento sobre o interesse internacional pelo monumento brasileiro. Segundo dados da Embratur e do Ministério do Turismo citados pela Exame, o Cristo Redentor foi o atrativo brasileiro mais buscado por turistas estrangeiros em 2025, com mais de 175 mil consultas no período analisado.

O Coliseu, em Roma, aparece na terceira posição entre os monumentos mais pesquisados pelos brasileiros. (Foto: Wikimedia Commons)

Quais são as sete maravilhas do mundo moderno?

As sete maravilhas do mundo moderno foram anunciadas em 7 de julho de 2007, após uma campanha internacional organizada pela New7Wonders. A escolha ocorreu por meio de uma votação mundial que, segundo a organização, recebeu mais de 100 milhões de votos.

A relação reúne monumentos de diferentes períodos históricos e regiões do planeta: Cristo Redentor, Machu Picchu, Coliseu, Taj Mahal, Petra, Chichén Itzá e Grande Muralha da China.

A diversidade da lista também se reflete nos tipos de experiências oferecidas aos viajantes. Há sítios arqueológicos, construções históricas e monumentos associados a diferentes tradições culturais.

Taj Mahal, em Agra, na Índia, ficou na quarta posição do levantamento, com média de 75.875 buscas mensais. (Foto: Chandrasen31 / Wikimedia)

Onde ficam as sete maravilhas?

As atrações estão distribuídas por diferentes países e continentes. O Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro; Machu Picchu, no Peru; o Coliseu, em Roma, na Itália; e o Taj Mahal, em Agra, na Índia.

Petra está na Jordânia, enquanto Chichén Itzá fica na Península de Yucatán, no México. Já a Grande Muralha se estende por diferentes regiões da China.

Para quem pretende conhecer esses destinos, a distância entre eles significa lidar com diferentes regras de entrada, sistemas de transporte e condições de atendimento ao viajante. Documentação, exigências sanitárias e cuidados de saúde também podem fazer parte do planejamento.

O Ministério da Saúde recomenda que viajantes busquem informações antecipadamente sobre as condições do destino e procurem orientação médica, preferencialmente entre quatro e oito semanas antes da partida, levando em consideração aspectos como doenças, vacinação e medidas preventivas.

A Grande Muralha da China encerra o ranking das sete maravilhas, com média de 5.483 buscas mensais no Google Brasil. (Foto: Divulgação)

Seguro de viagem entra no planejamento

Outro item que pode ser considerado na organização de uma viagem internacional é o seguro de viagem. O serviço oferece coberturas para situações previstas nas condições contratadas e pode incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas, além de outras situações relacionadas à viagem.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), nas viagens internacionais o seguro deve oferecer, no mínimo, cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, observadas as condições previstas no contrato.

Isso significa que a contratação não representa uma cobertura automática para qualquer imprevisto. Antes da viagem, o viajante deve verificar quais situações estão contempladas, os limites de indenização, as condições de utilização e as eventuais exclusões da apólice.

Em roteiros internacionais, especialmente aqueles que envolvem diferentes países, também é importante conferir previamente as regras de entrada, exigências sanitárias e condições de atendimento de cada destino.

LEIA MAIS: Chefes do interior do Paraná participam de imersão em tradicional escola suíça de gastronomia

Mais do que escolher o próximo cartão-postal

O ranking revela um retrato do interesse dos brasileiros pelas sete maravilhas do mundo moderno no ambiente digital. A liderança do Cristo Redentor reforça a força do principal cartão-postal do Rio de Janeiro, enquanto Machu Picchu, Coliseu e Taj Mahal aparecem entre os destinos que mais despertam curiosidade nas pesquisas.

Mas transformar uma busca em uma viagem envolve outras decisões. Distâncias, documentos, deslocamentos, saúde e custos entram na conta antes mesmo de o viajante chegar ao destino.

No fim, a pergunta talvez seja menos sobre qual maravilha está no topo das pesquisas e mais sobre qual delas será capaz de transformar a curiosidade diante da tela em uma experiência vivida de perto.

LEIA MAIS: ACCOR HOTELS REFORÇA ATUAÇÃO EM BRASÍLIA E RENOVA CONTRATOS

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo