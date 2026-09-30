Cristo Redentor lidera buscas entre as 7 maravilhas do mundo

A retomada das viagens internacionais vem ampliando o interesse dos brasileiros por destinos culturais e monumentos históricos espalhados pelo mundo. Um levantamento realizado pela Comparar Seguro de Viagem, plataforma de comparação e contratação de seguros, mostra quais das sete maravilhas do mundo moderno despertaram mais interesse nas pesquisas do Google Brasil.
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O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, aparece na primeira posição, com média de 296.417 buscas mensais no período entre agosto de 2025 e julho de 2026. O resultado coloca o monumento brasileiro à frente de atrações internacionais como Machu Picchu, no Peru, e o Coliseu, em Roma.
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O levantamento considerou uma lista fixa com os termos correspondentes às sete maravilhas do mundo moderno e analisou o volume médio mensal de pesquisas no Google Brasil. Os números representam interesse no ambiente digital e não equivalem ao número de visitantes ou à intenção efetiva de realizar uma viagem.
Ranking das sete maravilhas mais pesquisadas
|Posição
|Maravilha
|País
|Buscas médias mensais
|1º
|Cristo Redentor
|Brasil
|296.417
|2º
|Machu Picchu
|Peru
|127.542
|3º
|Coliseu
|Itália
|98.875
|4º
|Taj Mahal
|Índia
|75.875
|5º
|Petra
|Jordânia
|32.217
|6º
|Chichén Itzá
|México
|8.050
|7º
|Grande Muralha da China
|China
|5.483
A diferença entre os primeiros colocados chama a atenção. O Cristo Redentor registrou mais que o dobro das buscas médias de Machu Picchu, que aparece em segundo lugar, enquanto o Coliseu ficou na terceira posição.
O resultado também dialoga com outro levantamento sobre o interesse internacional pelo monumento brasileiro. Segundo dados da Embratur e do Ministério do Turismo citados pela Exame, o Cristo Redentor foi o atrativo brasileiro mais buscado por turistas estrangeiros em 2025, com mais de 175 mil consultas no período analisado.
Quais são as sete maravilhas do mundo moderno?
As sete maravilhas do mundo moderno foram anunciadas em 7 de julho de 2007, após uma campanha internacional organizada pela New7Wonders. A escolha ocorreu por meio de uma votação mundial que, segundo a organização, recebeu mais de 100 milhões de votos.
A relação reúne monumentos de diferentes períodos históricos e regiões do planeta: Cristo Redentor, Machu Picchu, Coliseu, Taj Mahal, Petra, Chichén Itzá e Grande Muralha da China.
A diversidade da lista também se reflete nos tipos de experiências oferecidas aos viajantes. Há sítios arqueológicos, construções históricas e monumentos associados a diferentes tradições culturais.
Onde ficam as sete maravilhas?
As atrações estão distribuídas por diferentes países e continentes. O Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro; Machu Picchu, no Peru; o Coliseu, em Roma, na Itália; e o Taj Mahal, em Agra, na Índia.
Petra está na Jordânia, enquanto Chichén Itzá fica na Península de Yucatán, no México. Já a Grande Muralha se estende por diferentes regiões da China.
Para quem pretende conhecer esses destinos, a distância entre eles significa lidar com diferentes regras de entrada, sistemas de transporte e condições de atendimento ao viajante. Documentação, exigências sanitárias e cuidados de saúde também podem fazer parte do planejamento.
O Ministério da Saúde recomenda que viajantes busquem informações antecipadamente sobre as condições do destino e procurem orientação médica, preferencialmente entre quatro e oito semanas antes da partida, levando em consideração aspectos como doenças, vacinação e medidas preventivas.
Seguro de viagem entra no planejamento
Outro item que pode ser considerado na organização de uma viagem internacional é o seguro de viagem. O serviço oferece coberturas para situações previstas nas condições contratadas e pode incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas, além de outras situações relacionadas à viagem.
Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), nas viagens internacionais o seguro deve oferecer, no mínimo, cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, observadas as condições previstas no contrato.
Isso significa que a contratação não representa uma cobertura automática para qualquer imprevisto. Antes da viagem, o viajante deve verificar quais situações estão contempladas, os limites de indenização, as condições de utilização e as eventuais exclusões da apólice.
Em roteiros internacionais, especialmente aqueles que envolvem diferentes países, também é importante conferir previamente as regras de entrada, exigências sanitárias e condições de atendimento de cada destino.
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Mais do que escolher o próximo cartão-postal
O ranking revela um retrato do interesse dos brasileiros pelas sete maravilhas do mundo moderno no ambiente digital. A liderança do Cristo Redentor reforça a força do principal cartão-postal do Rio de Janeiro, enquanto Machu Picchu, Coliseu e Taj Mahal aparecem entre os destinos que mais despertam curiosidade nas pesquisas.
Mas transformar uma busca em uma viagem envolve outras decisões. Distâncias, documentos, deslocamentos, saúde e custos entram na conta antes mesmo de o viajante chegar ao destino.
No fim, a pergunta talvez seja menos sobre qual maravilha está no topo das pesquisas e mais sobre qual delas será capaz de transformar a curiosidade diante da tela em uma experiência vivida de perto.
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