Lazer ganha espaço entre os motivos para visitar Belo Horizonte, aponta pesquisa

O lazer ganhou espaço entre os principais motivos para visitar Belo Horizonte. É o que aponta a nova Pesquisa de Demanda Turística da capital, divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira (30). Segundo o levantamento, 44% dos entrevistados viajaram para BH com essa finalidade, ante 38,1% registrados na pesquisa anterior, realizada em 2024.
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A intenção de voltar à cidade também apresentou crescimento. Entre os entrevistados, 86,5% afirmaram que pretendem retornar a Belo Horizonte, contra 85,3% no levantamento anterior.
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A pesquisa foi realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, ligado à Belotur, e ouviu 955 turistas e excursionistas não residentes em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. As entrevistas ocorreram entre 22 e 26 de julho de 2026 em pontos turísticos e locais de entrada da capital, como o Mercado Central, o Zoológico, os museus da Praça da Liberdade, a Igreja de São Francisco de Assis, a Rodoviária e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.
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Cultura, natureza e eventos entre os atrativos
O levantamento mostra que a procura por Belo Horizonte está distribuída entre diferentes segmentos da oferta turística. Museus e monumentos histórico-culturais foram citados por 15,9% dos entrevistados, enquanto parques e áreas naturais apareceram para 13,6%.
As compras de produtos artesanais locais foram mencionadas por 12,7% dos visitantes. Já shows, eventos e atrações noturnas motivaram 11,47% dos entrevistados.
A avaliação da experiência também apresentou índices elevados. Para 87,71% dos turistas, a visita atendeu plenamente ou superou as expectativas.
Outro dado do levantamento mostra a presença de novos visitantes: 28,2% estavam em Belo Horizonte pela primeira vez.
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Minas Gerais concentra origem dos visitantes
Minas Gerais aparece como principal mercado emissor de visitantes para Belo Horizonte, com 41,2% do total. Na sequência estão São Paulo (9,9%), Rio de Janeiro (6,8%) e Bahia (4,6%).
Os turistas estrangeiros representaram 5% dos entrevistados. A pesquisa registrou visitantes de países como Estados Unidos, Portugal, Argentina, Colômbia, França, México, Peru, Uruguai e Alemanha, entre outras nacionalidades.
Perfil do turista
Realizada bienalmente, a Pesquisa de Demanda Turística reúne informações sobre origem dos visitantes, perfil socioeconômico, motivo da viagem, gastos, avaliação de preços e serviços e percepção sobre os atrativos da capital.
O estudo também permite comparar os resultados atuais com levantamentos realizados em anos anteriores, como 2018, 2019, 2022 e 2024. A série histórica ajuda a identificar mudanças no comportamento dos visitantes e nos mercados emissores de Belo Horizonte.
Os dados podem ser utilizados pelo setor turístico para acompanhar a evolução da demanda e identificar segmentos e mercados que apresentam maior presença entre os visitantes da capital.
Pesquisa traça panorama do turismo em BH
O Observatório do Turismo de Belo Horizonte reúne indicadores, estatísticas e pesquisas sobre a atividade turística na cidade. As informações produzidas abrangem aspectos como perfil dos visitantes, impactos econômicos e funcionamento da cadeia produtiva.
Os dados da nova pesquisa estão disponíveis em ferramenta interativa, que permite cruzar e filtrar informações de acordo com diferentes critérios.
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BH deixa motivos para uma nova visita
Os números ajudam a explicar por que Belo Horizonte vem conquistando espaço como destino de lazer. Cultura, gastronomia, natureza, eventos e experiências diferentes convivem em uma cidade que pode ser descoberta em vários ritmos e a cada nova visita.
Se 86,5% dos turistas ouvidos dizem que pretendem voltar, a pesquisa deixa uma provocação para quem já passou pela capital mineira: quantas experiências de Belo Horizonte ainda ficaram para a próxima viagem?
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