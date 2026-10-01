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Lazer ganha espaço entre os motivos para visitar Belo Horizonte, aponta pesquisa

Pesquisa da Belotur mostra que 44% dos visitantes viajaram a Belo Horizonte a lazer em 2026, contra 38,1% em 2024.

Lazer ganha espaço entre os motivos para visitar Belo Horizonte, aponta pesquisa - (crédito: Uai Turismo)
Lazer ganha espaço entre os motivos para visitar Belo Horizonte, aponta pesquisa - (crédito: Uai Turismo)
Lazer ganha espaço entre os motivos para visitar Belo Horizonte, aponta pesquisa (A definição de Minas Gerais em um dia. Entre queijos premiados, doces de leite inesquecíveis, cachaças artesanais e aquele artesanato que dá vontade de levar para casa. É impossível sair do Mercado Central de BH de mãos vazias. (Foto: Qu4rto Studio / Acervo Belotur))

O lazer ganhou espaço entre os principais motivos para visitar Belo Horizonte. É o que aponta a nova Pesquisa de Demanda Turística da capital, divulgada pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira (30). Segundo o levantamento, 44% dos entrevistados viajaram para BH com essa finalidade, ante 38,1% registrados na pesquisa anterior, realizada em 2024.

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A intenção de voltar à cidade também apresentou crescimento. Entre os entrevistados, 86,5% afirmaram que pretendem retornar a Belo Horizonte, contra 85,3% no levantamento anterior.

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A pesquisa foi realizada pelo Observatório do Turismo de Belo Horizonte, ligado à Belotur, e ouviu 955 turistas e excursionistas não residentes em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. As entrevistas ocorreram entre 22 e 26 de julho de 2026 em pontos turísticos e locais de entrada da capital, como o Mercado Central, o Zoológico, os museus da Praça da Liberdade, a Igreja de São Francisco de Assis, a Rodoviária e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

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Cultura, natureza e eventos entre os atrativos

O levantamento mostra que a procura por Belo Horizonte está distribuída entre diferentes segmentos da oferta turística. Museus e monumentos histórico-culturais foram citados por 15,9% dos entrevistados, enquanto parques e áreas naturais apareceram para 13,6%.

As compras de produtos artesanais locais foram mencionadas por 12,7% dos visitantes. Já shows, eventos e atrações noturnas motivaram 11,47% dos entrevistados.

A avaliação da experiência também apresentou índices elevados. Para 87,71% dos turistas, a visita atendeu plenamente ou superou as expectativas.

Outro dado do levantamento mostra a presença de novos visitantes: 28,2% estavam em Belo Horizonte pela primeira vez.

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Perdido no labirinto mais gostoso do Brasil, o do Mercado Central, provavelmente você será parado em algum balcão de boteco. (Foto: Qu4rto Studio / Acervo Belotur)

Minas Gerais concentra origem dos visitantes

Minas Gerais aparece como principal mercado emissor de visitantes para Belo Horizonte, com 41,2% do total. Na sequência estão São Paulo (9,9%), Rio de Janeiro (6,8%) e Bahia (4,6%).

Os turistas estrangeiros representaram 5% dos entrevistados. A pesquisa registrou visitantes de países como Estados Unidos, Portugal, Argentina, Colômbia, França, México, Peru, Uruguai e Alemanha, entre outras nacionalidades.

Belo Horizonte reúne patrimônio cultural, áreas verdes, gastronomia e eventos na oferta turística da capital mineira. (Foto: Qu4rto Studio / Acervo Belotur)

Perfil do turista

Realizada bienalmente, a Pesquisa de Demanda Turística reúne informações sobre origem dos visitantes, perfil socioeconômico, motivo da viagem, gastos, avaliação de preços e serviços e percepção sobre os atrativos da capital.

O estudo também permite comparar os resultados atuais com levantamentos realizados em anos anteriores, como 2018, 2019, 2022 e 2024. A série histórica ajuda a identificar mudanças no comportamento dos visitantes e nos mercados emissores de Belo Horizonte.

Os dados podem ser utilizados pelo setor turístico para acompanhar a evolução da demanda e identificar segmentos e mercados que apresentam maior presença entre os visitantes da capital.

Onde a arquitetura vira poesia à beira da lagoa. Impossível não se encantar com os azulejos azuis de Portinari e as formas onduladas que transformaram a paisagem de Belo Horizonte para sempre. (Foto: Qu4rto Studio / Acervo Belotur)

Pesquisa traça panorama do turismo em BH

O Observatório do Turismo de Belo Horizonte reúne indicadores, estatísticas e pesquisas sobre a atividade turística na cidade. As informações produzidas abrangem aspectos como perfil dos visitantes, impactos econômicos e funcionamento da cadeia produtiva.

Os dados da nova pesquisa estão disponíveis em ferramenta interativa, que permite cruzar e filtrar informações de acordo com diferentes critérios.

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Praça da Liberdade, um verdadeiro oásis verde em meio ao mar de prédios de BH. A icônica alameda de palmeiras imperiais rasgando o centro histórico da capital. Impossível não se apaixonar por essa vista. (Foto: Qu4rto Studio / Acervo Belotur)

BH deixa motivos para uma nova visita

Os números ajudam a explicar por que Belo Horizonte vem conquistando espaço como destino de lazer. Cultura, gastronomia, natureza, eventos e experiências diferentes convivem em uma cidade que pode ser descoberta em vários ritmos e a cada nova visita.

Se 86,5% dos turistas ouvidos dizem que pretendem voltar, a pesquisa deixa uma provocação para quem já passou pela capital mineira: quantas experiências de Belo Horizonte ainda ficaram para a próxima viagem?

Parque Municipal, a vida corre lá fora, mas aqui dentro o tempo desacelera. O reflexo das árvores na água e o canto dos pássaros fazem desse lago um dos cantinhos mais charmosos da região central da nossa cidade. (Foto: Qu4rto Studio / Acervo Belotur)

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Uai Turismo
Vinicius Espírito Santo - Uai Turismo
postado em 01/10/2026 06:04
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