7 destinos para viajar de carro saindo de BH no feriado de 12 de outubro - (crédito: Uai Turismo)

7 destinos para viajar de carro saindo de BH no feriado de 12 de outubro (Montanha de Minas Gerais. (Foto: Portal Uai Turismo))

Para quem está pensando em pegar a estrada no próximo feriado, Minas Gerais oferece opções para praticamente todos os tipos de viagem. E como escolher entre montanhas, cachoeiras, cidades históricas, boa comida e aquele jeitinho mineiro de receber nunca é tarefa das mais fáceis, reunimos 7 opções de destino para ajudar a decidir. Afinal, em Minas, às vezes o difícil não é encontrar um lugar para viajar, mas escolher qual estrada pegar.

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No dia 12 de outubro, segunda-feira, será celebrado o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, criando uma oportunidade para um fim de semana prolongado.

Quem acompanha o Portal Uai Turismo sabe que Minas Gerais é daquelas terras em que sempre existe um caminho novo para descobrir mesmo quando a cidade já apareceu por aqui. Ouro Preto, Tiradentes, Serra do Cipó, São Lourenço e tantos outros destinos fazem parte de um mapa que parece não ter fim.

Para quem parte de Belo Horizonte, alguns destinos podem ser alcançados em pouco mais de uma hora, enquanto outros exigem quatro, cinco ou até seis horas de estrada. A vantagem é que, com três dias disponíveis, dá para montar roteiros bastante diferentes sem necessariamente sair de Minas.

Entre cidades históricas, serras, cachoeiras e destinos conhecidos pelas águas, confira sete sugestões de viagens de carro saindo de BH para aproveitar o feriado.

Ouro Preto: história e arquitetura a pouco mais de uma hora de BH

Distância: cerca de 100 km

Tempo de viagem: aproximadamente 1h30 a 2h

Pedágio: não há praça identificada na rota principal

Perfil: história, patrimônio, cultura e gastronomia

Ouro Preto é uma das alternativas para quem quer aproveitar o feriado sem passar muito tempo dentro do carro. A cidade fica a cerca de 100 quilômetros de Belo Horizonte e preserva um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais das Américas.

A viagem pode começar pela Praça Tiradentes, de onde o visitante percorre ruas, igrejas e casarões do Centro Histórico. O roteiro pode incluir a Igreja de São Francisco de Assis, a Basílica de Nossa Senhora do Pilar e o Museu da Inconfidência.

Para completar o passeio, vale reservar algum tempo para os mirantes da cidade, como o Morro São Sebastião, que oferece uma vista ampla do conjunto histórico.

Sugestão de roteiro

Sábado: chegada pela manhã, Praça Tiradentes, igrejas e museus.

Domingo: caminhada pelo Centro Histórico, mirantes e gastronomia.

Segunda: café da manhã sem pressa e retorno a BH.

Entre ladeiras, igrejas barrocas e casarões coloniais, Ouro Preto convida o visitante a caminhar pela história de Minas Gerais. (Foto: Portal Uai Turismo)

Serra do Cipó: cachoeiras e trilhas sem uma longa viagem

Distância: cerca de 100 km

Tempo de viagem: 1h30 a 2h

Pedágio: não há na rota principal pela MG-010

Perfil: natureza, cachoeiras, trilhas e aventura

Se a ideia é aproveitar o feriado com mais contato com a natureza, a Serra do Cipó é uma das opções mais próximas da capital.

O acesso principal é pela MG-010, passando pela região de Lagoa Santa. O percurso até a Serra do Cipó fica em torno de 100 quilômetros e normalmente leva entre uma hora e meia e duas horas.

Na região está o Parque Nacional da Serra do Cipó, que reúne trilhas, cachoeiras, cânions e mirantes. Entre os atrativos estão o Cânion das Bandeirinhas e as cachoeiras da Farofa e das Andorinhas.

Para três dias, porém, a dica é não tentar conhecer tudo. Escolher um roteiro de cachoeira ou trilha por dia deixa a viagem mais confortável.

Sugestão de roteiro

Sábado: saída cedo de BH, chegada à serra e passeio por uma cachoeira de acesso mais fácil.

Domingo: trilha no Parque Nacional ou outro roteiro de natureza.

Segunda: manhã livre e retorno depois do almoço.

Cercada por montanhas, trilhas e águas cristalinas, a Serra do Cipó é um convite para se conectar com a natureza e descobrir algumas das paisagens mais bonitas de Minas Gerais. (Foto: Portal Uai Turismo)



Tiradentes: um feriado para caminhar, comer bem e viajar no tempo

Distância: cerca de 190 km

Tempo de viagem: aproximadamente 3 horas

Pedágio: cerca de R$ 13,60 por trecho, conforme a rota consultada

Perfil: história, arquitetura, gastronomia e cultura

Tiradentes combina com quem prefere trocar a pressa das rodovias por um roteiro feito a pé. A cidade está a aproximadamente 190 quilômetros de Belo Horizonte, em uma viagem de cerca de três horas.

O Centro Histórico concentra igrejas, casarões, lojas, restaurantes e ruas que podem ser percorridas sem pressa. A cidade também é conhecida pela gastronomia e pelo patrimônio arquitetônico.

Outra possibilidade é estender o roteiro até São João del-Rei e fazer o passeio de Maria-Fumaça. O trem percorre os 12 quilômetros entre as duas cidades históricas e é uma das experiências tradicionais da região.

Sugestão de roteiro

Sábado: chegada, Centro Histórico, igrejas e Largo das Forras.

Domingo: Maria-Fumaça até São João del-Rei e passeio pelo centro histórico.

Segunda: manhã em Tiradentes e retorno a BH.

Entre casarões coloniais, igrejas históricas e ruas de pedra, Tiradentes é um convite para caminhar sem pressa e descobrir a história, a cultura e os sabores de Minas Gerais. (Foto: Tiradentes)

São Lourenço: águas, trem e clima de cidade do interior

Distância: cerca de 390 km

Tempo de viagem: aproximadamente 5h40

Pedágio: cerca de R$ 14,80 por trecho na rota pela BR-381

Perfil: descanso, águas minerais, gastronomia e passeio de trem

A viagem é mais longa, mas São Lourenço pode render um feriado diferente para quem procura descanso e experiências ligadas à tradição do Sul de Minas.

São cerca de 387 a 394 quilômetros entre Belo Horizonte e a cidade, dependendo da rota, com aproximadamente cinco horas e quarenta minutos de viagem. O caminho pela Fernão Dias tem quatro praças de pedágio, com valor estimado de R$ 14,80 para automóveis na consulta realizada.

O roteiro pode começar pelo Parque das Águas, principal atração turística da cidade, que reúne fontes de águas minerais, áreas verdes, trilhas e outras atividades.

Outra experiência é o Trem das Águas, passeio de Maria-Fumaça entre São Lourenço e Soledade de Minas. O trajeto percorre 20 quilômetros, ida e volta, com duração aproximada de duas horas, e funciona nos fins de semana e feriados.

Sugestão de roteiro

Sábado: viagem pela manhã, Parque das Águas e caminhada pelo centro.

Domingo: Trem das Águas e gastronomia local.

Segunda: manhã livre e retorno a BH.

O lago do Parque das Águas é um dos cenários que convidam a desacelerar em São Lourenço, entre jardins, natureza e o clima tranquilo do Sul de Minas. (Foto: Portal Uai Turismo)



Carrancas: cachoeiras para quem quer passar o feriado na água

Distância: aproximadamente 260 km, dependendo da rota

Tempo de viagem: cerca de quatro horas

Pedágio: varia conforme o caminho escolhido

Perfil: cachoeiras, trilhas, natureza e aventura

Carrancas é uma alternativa para quem coloca cachoeira no topo da lista. O município, no Sul de Minas, é conhecido pela grande concentração de quedas d’água, poços, grutas e formações naturais.

O melhor é reservar pelo menos dois dias inteiros para os atrativos naturais. Em vez de tentar percorrer muitos lugares em sequência, o visitante pode escolher diferentes complexos de cachoeiras e combinar banho, caminhada e contemplação.

Como alguns acessos são feitos por estradas de terra e trilhas, vale verificar previamente as condições do caminho e o funcionamento dos atrativos.

Sugestão de roteiro

Sábado: saída cedo de BH, chegada e primeiro circuito de cachoeiras.

Domingo: segundo circuito, com mais tempo para banho e trilhas.

Segunda: manhã tranquila e retorno.

Cercada pelo verde da Serra de Carrancas, a Cachoeira da Fumaça é um dos cenários que fazem do destino uma referência para quem busca cachoeiras, trilhas e contato com a natureza em Minas Gerais. (Foto: Divulgação)



Capitólio: cânions, Lago de Furnas e estrada pela MG-050

Distância: cerca de 278 km

Tempo de viagem: aproximadamente 4 horas

Pedágio: cerca de R$ 36,40 por trecho

Perfil: natureza, passeios náuticos, cachoeiras e aventura

Capitólio exige mais tempo de estrada, mas o feriado de três dias permite montar um roteiro concentrado nos principais atrativos.

São cerca de 278 quilômetros entre Belo Horizonte e Capitólio, em aproximadamente quatro horas de viagem. Na rota pela BR-262 e MG-050 são quatro praças de pedágio, que somam cerca de R$ 36,40 para carro de passeio na consulta realizada.

O principal cartão-postal da região são os cânions do Lago de Furnas. O visitante pode conhecê-los a partir dos mirantes ou em passeios de lancha e chalana pelo lago.

A região também reúne cachoeiras, trilhas, mirantes e opções de turismo rural e gastronômico.

Sugestão de roteiro

Sábado: viagem pela manhã, chegada e passeio pelos mirantes.

Domingo: passeio náutico pelos cânions e visita a uma cachoeira.

Segunda: manhã livre e retorno a BH.

Paredões gigantes de pedra mergulham nas águas do Lago de Furnas e desenham um dos cenários mais impressionantes de Capitólio, no coração de Minas Gerais. (Foto: Divulgação)

Ibitipoca: montanha e trilhas para quem quer caminhar

Distância: cerca de 260 km

Tempo de viagem: aproximadamente 4h20

Pedágio: o valor depende da rota escolhida

Perfil: trilhas, cachoeiras, montanha e ecoturismo

Para quem prefere uma viagem mais voltada à caminhada, o Parque Estadual do Ibitipoca é uma opção para o feriado.

O parque fica a cerca de 261 quilômetros de Belo Horizonte, em um percurso estimado em quatro horas e vinte minutos de carro.

A unidade de conservação possui diferentes circuitos. O Circuito das Águas, com cerca de cinco quilômetros, reúne atrações como Prainha, Lago das Miragens, Ponte de Pedra e Cachoeira dos Macacos. Já o Circuito do Pião tem aproximadamente 10 quilômetros, enquanto o da Janela do Céu chega a 16 quilômetros.

É importante considerar o nível de dificuldade antes de escolher a trilha. Em feriados, a procura pelo parque costuma ser alta e a capacidade de visitantes pode ser atingida, especialmente no roteiro da Janela do Céu.

Sugestão de roteiro

Sábado: viagem para Conceição do Ibitipoca e caminhada leve pelo entorno.

Domingo: dia reservado ao parque e ao circuito escolhido.

Segunda: manhã livre na vila e retorno a BH.

No alto de Ibitipoca, montanhas se perdem no horizonte e o silêncio da serra transforma a paisagem em convite para respirar, caminhar e contemplar Minas. (Foto: Portal Uai Turismo)

Qual viagem combina com cada tipo de viajante?

As distâncias ajudam a escolher, mas o perfil da viagem também pesa. Para quem quer pegar pouca estrada, Serra do Cipó e Ouro Preto são alternativas mais próximas. Quem procura história e gastronomia pode escolher Tiradentes. Para descanso, São Lourenço oferece uma combinação de parque, águas e trem.

Já Carrancas, Capitólio e Ibitipoca são opções para quem pretende colocar natureza, cachoeiras e trilhas no centro do roteiro.

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Antes de pegar a estrada

Em um feriado prolongado, vale sair cedo de Belo Horizonte, principalmente na manhã de sábado e no retorno de segunda-feira. Também é importante conferir as condições da estrada, abastecer antes da viagem, reservar hospedagem antecipadamente e verificar horários, ingressos e necessidade de agendamento nos atrativos.

Para quem está planejando viagens de carro saindo de BH, o feriado de 12 de outubro mostra que não é preciso ir muito longe para encontrar uma combinação de estrada, montanhas, história e natureza basta escolher o ritmo que combina com a viagem.

Os valores de distância, duração e pedágio são estimativas e podem mudar conforme o ponto de saída em Belo Horizonte, a rota escolhida, o trânsito e eventuais reajustes tarifários.

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No fim, o melhor roteiro é aquele que combina com você

Seja para caminhar por ruas históricas, tomar banho de cachoeira, contemplar uma serra ou simplesmente sentar à mesa para uma boa comida mineira, o feriado de 12 de outubro pode ser uma boa desculpa para tirar alguns dias e conhecer novos cantos do estado.

Para quem sai de Belo Horizonte de carro, as possibilidades são muitas e nem sempre é preciso ir longe para encontrar uma boa experiência. Com planejamento, atenção às condições das estradas e um roteiro que respeite o ritmo da viagem, o feriado pode render muito mais do que alguns quilômetros rodados.

E, como dizem por aqui, estrada boa é aquela que leva a algum lugar que vale a pena. Em Minas, felizmente, opções não faltam.

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