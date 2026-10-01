Do check-in à senha do Wi-Fi: quantas decisões um hotel exige do hóspede? - (crédito: Uai Turismo)

Do check-in à senha do Wi-Fi: quantas decisões um hotel exige do hóspede? (Da escolha do hotel ao momento do check-in, a viagem envolve uma sequência de decisões que pode continuar mesmo depois da chegada. (Foto: Uai Turismo IA))

Depois do check-in, outras escolhas aparecem: como acessar o quarto, onde encontrar a senha do Wi-Fi, qual é o horário do café da manhã, como pedir ajuda ou o que é necessário fazer no momento da saída.

Excesso de escolhas e etapas durante a viagem colocam a fadiga de decisão no radar do turismo e ajudam a explicar por que experiências mais simples e previsíveis ganham espaço na hotelaria.

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Escolher o destino, comparar passagens, definir onde ficar, analisar localização, preço e avaliações, organizar o deslocamento e calcular o horário de chegada. Antes mesmo de entrar no hotel, o viajante já passou por uma sequência de decisões.

Separadamente, são questões simples. Somadas, ajudam a levantar uma discussão que começa a ganhar espaço no turismo: quanto esforço uma viagem deveria exigir do próprio viajante?

Retrato perfeito desse limbo de decisões: a mala estocada, os livros empilhados e o tablet esperando o Wi-Fi. (Foto: Divulgação)

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Quando escolher demais também cansa

Um estudo publicado no Journal of Travel & Tourism Marketing analisou a fadiga de decisão no processo de reserva de hotéis em plataformas digitais. Os pesquisadores partiram de um cenário marcado pelo excesso de informações e alternativas e investigaram os atalhos utilizados pelos viajantes para chegar a uma escolha.

O trabalho identificou diferentes perfis de consumidores de acordo com a necessidade de chegar rapidamente a uma decisão e com o uso de elementos como avaliações, recomendações e imagens produzidas por outros usuários.

A discussão também aparece entre as tendências de viagem para 2026. No relatório anual da Hilton, a previsibilidade é associada à redução da fadiga de decisão e à busca por tranquilidade durante as viagens. Segundo o levantamento, 74% dos viajantes consideram valioso se relacionar com marcas hoteleiras que já conhecem e nas quais confiam.

Antes mesmo de chegar ao destino, o viajante precisa comparar preços, localização, avaliações, fotos e diferentes opções de hospedagem. (Foto: Uai Turismo IA)

Simplificar não significa retirar o atendimento

Na hotelaria, a busca por uma experiência mais simples não significa necessariamente eliminar funcionários ou transformar toda a jornada em um processo automatizado.

O desafio está em identificar quais etapas podem ser eliminadas ou simplificadas sem deixar o hóspede desassistido.

Para Carolina Sniecikoski, gerente do bleev Curitiba, hotel da categoria econômica da HCC Hospitality, a experiência ideal é aquela em que o visitante não precisa descobrir sozinho como o estabelecimento funciona.

Acreditamos que o ideal é que quando o hóspede chega ao hotel, ele não precise aprender como o local funciona. Check-in, acesso ao quarto, Wi-Fi, café da manhã ou um pedido de ajuda precisam ser intuitivos. Simplificar a experiência não significa eliminar o atendimento, mas evitar etapas desnecessárias, afirma.

Na prática, informações claras antes da chegada, sinalização compreensível, acesso fácil à internet, processos rápidos de entrada e saída e canais de atendimento fáceis de localizar podem parecer detalhes operacionais.

Para quem viaja, entretanto, esses pontos determinam quanto tempo e atenção serão necessários para resolver questões básicas da hospedagem.

Check-in digital, chave no celular e outros recursos tecnológicos podem reduzir etapas desde que tornem a jornada realmente mais simples. (Foto: Uai Turismo IA)

Nem toda tecnologia deixa a viagem mais simples

A busca por uma jornada mais fluida também ajuda a colocar em perspectiva a digitalização da hotelaria.

Aplicativos, totens, QR Codes e sistemas automatizados podem reduzir etapas, mas a tecnologia, por si só, não garante uma experiência mais simples.

A tecnologia só simplifica quando realmente elimina uma etapa. Se o hóspede precisa baixar um aplicativo, criar uma conta ou descobrir sozinho onde encontrar uma informação básica, pode ser que apenas digitalizamos o processo sem necessariamente torná-lo mais fácil, explica Carolina.

A questão, portanto, não é apenas quantos recursos tecnológicos um hotel oferece, mas quantos problemas eles efetivamente resolvem para quem está hospedado.

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A diferença entre oferecer menos e exigir menos

É nesse ponto que alguns empreendimentos começam a trabalhar com uma proposta de hotelaria essencial, concentrando a experiência nos elementos considerados mais importantes para a estadia.

O bleev Curitiba, inaugurado em janeiro de 2026, é um exemplo dessa proposta. Localizado no bairro Batel, o empreendimento tem 215 quartos e reúne serviços como academia e café da manhã incluso, com foco em processos simplificados ao longo da jornada do hóspede.

Para Carolina, porém, a discussão vai além da quantidade de serviços disponíveis.

Existe uma diferença entre oferecer menos e exigir menos do hóspede. Uma experiência simples é aquela em que as coisas funcionam de maneira intuitiva e, quando surge uma necessidade fora do padrão, existe alguém disponível para ajudar, conclui.

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Afinal, o que o hóspede realmente precisa decidir?

A questão pode parecer pequena diante das grandes transformações do turismo, mas revela uma mudança na forma de pensar a hospedagem.

Depois de decidir destino, transporte, orçamento, roteiro e restaurante, talvez o viajante não queira transformar a própria hospedagem em mais uma sequência de instruções, senhas, aplicativos e escolhas.

No fim das contas, a melhor experiência pode não ser aquela que oferece mais opções, mas aquela que permite ao hóspede pensar menos sobre como as coisas funcionam e mais sobre o que fazer durante a viagem.

Na hotelaria essencial, a proposta é concentrar a experiência no que o hóspede realmente utiliza durante a estadia. (Foto: Uai Turismo IA)

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