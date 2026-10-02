De volta à era analógica das viagens: como era viajar antes do smartphone - (crédito: Uai Turismo)

De volta à era analógica das viagens: como era viajar antes do smartphone (Como era viajar antes do smartphone: mapa rodoviário e celular. (Foto: Uai Turismo IA))

Mapas de papel, filmes fotográficos, orelhões e reservas feitas por telefone faziam parte da rotina de quem viajava nos anos 1990 e início dos anos 2000. A tecnologia mudou a forma de planejar, registrar e até experimentar um destino

Hoje, planejar uma viagem pode levar poucos minutos. É possível comparar preços, conferir avaliações de outros viajantes, traçar uma rota, reservar hotel e até descobrir um restaurante próximo sem sair da tela do celular.

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Para quem começou a viajar nos anos 1990 ou no início dos anos 2000, a realidade era bem diferente. O roteiro podia depender de mapas de papel, guias impressos, telefonemas e informações dadas por quem já conhecia o caminho.

Viajar exigia mais preparação e, muitas vezes, uma boa dose de sorte e improviso.

Antes do GPS, havia o mapa no porta-luvas

Errar uma entrada na estrada podia significar quilômetros a mais no percurso. Os mapas rodoviários impressos e os guias de viagem eram companheiros frequentes de quem pegava a estrada.

Guias como o Quatro Rodas ajudavam a encontrar hotéis, restaurantes, atrações e caminhos. Mas qualquer alteração no percurso precisava ser resolvida à moda antiga: parando para perguntar.

Postos de combustíveis, bancas de jornal e moradores locais acabavam funcionando como pontos de informação para o viajante.

Hoje, aplicativos como Waze e Google Maps conseguem recalcular rotas, indicar congestionamentos e sugerir caminhos alternativos praticamente em tempo real.

Viajante diante de uma estrada usando tecnologia para encontrar o caminho. (Foto: Getty Images)

A foto da viagem só aparecia depois

As câmeras digitais demoraram a se tornar populares e os smartphones com câmeras de qualidade ainda estavam longe de fazer parte da rotina.

Por isso, fotografar uma viagem significava escolher cuidadosamente cada registro. Os filmes normalmente tinham 12, 24 ou 36 poses, e cada clique consumia uma delas.

O resultado só era conhecido depois da revelação. A foto podia estar tremida, escura, fora de enquadramento ou simplesmente não ter sido registrada.

Não havia uma segunda chance imediata.

Hoje, o viajante pode fazer dezenas ou centenas de fotografias em um único dia, selecionar as melhores e compartilhá-las instantaneamente nas redes sociais ou armazená-las na nuvem.

Câmera fotográfica analógica usada em viagens antes dos smartphones. (Foto: Pexels)

Reservar um hotel também era outra história

A pesquisa de hospedagem não começava necessariamente em um buscador.

Agências de viagens, catálogos, revistas especializadas, telefonemas diretamente para os hotéis e indicações de amigos eram algumas das formas de escolher onde ficar.

Também havia uma diferença importante na expectativa. Sem centenas de avaliações, comentários e fotografias produzidas por hóspedes disponíveis na tela, era mais difícil saber exatamente o que encontraria ao chegar.

A fotografia do catálogo era, muitas vezes, a principal referência.

Hoje, plataformas de reservas permitem consultar avaliações, imagens, localização, preços e diferentes opções de hospedagem antes mesmo de sair de casa.

O telefone público fazia parte do roteiro

Manter contato durante uma viagem também exigia planejamento. Em viagens internacionais, cartões telefônicos e ligações de telefones públicos eram alternativas comuns. Em deslocamentos nacionais, o telefone do hotel, orelhões e ligações a cobrar faziam parte da rotina.

O celular já começava a mudar esse cenário nos anos 1990, mas ainda estava longe de concentrar todas as funções que reúne atualmente.

Hoje, uma conexão de internet pode colocar o viajante em contato imediato com familiares, hotéis, companhias aéreas, restaurantes e serviços de transporte.

Viajante usando telefone público durante uma viagem nos anos 1990. (Foto: Américo Vermelho)

O dinheiro precisava ser planejado

Viajar também significava pensar antecipadamente em como levar e utilizar dinheiro.

Cartões, dinheiro em espécie e, em viagens internacionais, instrumentos como os travellers checks fizeram parte da experiência de muitos viajantes.

Era necessário calcular melhor quanto levar e onde seria possível fazer pagamentos ou sacar dinheiro.

Com carteiras digitais, cartões internacionais e pagamentos por aproximação, boa parte dessas operações se tornou mais simples. Ainda assim, a necessidade de ter alternativas para situações de emergência continua fazendo parte do planejamento de uma viagem.

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O que a tecnologia mudou na experiência de viajar?

A transformação não aconteceu apenas na logística. Ela também alterou o comportamento do turista.

Antes, parte das descobertas acontecia por acaso. Uma indicação feita por um morador, um restaurante encontrado durante uma caminhada ou uma atração descoberta no caminho podiam modificar completamente o roteiro.

Hoje, mecanismos de busca, redes sociais e aplicativos ajudam o viajante a chegar ao destino com boa parte das escolhas previamente definidas.

A tecnologia trouxe conveniência, informação e autonomia. Ao mesmo tempo, tornou a experiência turística cada vez mais conectada e previsível.

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E o que vem pela frente?

Se a passagem dos mapas de papel para o GPS já parece uma transformação enorme, novas tecnologias prometem alterar novamente a relação entre viajante e destino.

A inteligência artificial tende a ampliar a personalização dos roteiros, considerando informações como orçamento, interesses, disponibilidade de tempo e condições do destino. Ferramentas de tradução também podem reduzir barreiras linguísticas, enquanto soluções digitais de acessibilidade podem facilitar o planejamento para pessoas com diferentes necessidades de mobilidade.

Outra frente envolve experiências de realidade aumentada. Em museus, centros históricos e sítios arqueológicos, tecnologias desse tipo podem permitir que o visitante visualize reconstruções digitais ou receba informações contextualizadas enquanto percorre determinado espaço.

A biometria também já vem sendo incorporada a diferentes etapas da experiência de viagem, especialmente em aeroportos e processos de identificação.

O futuro, portanto, pode tornar a viagem ainda mais integrada à tecnologia.

Talvez tenhamos ganhado tempo e perdido o caminho

Não há como negar: viajar ficou mais fácil. O mundo que antes exigia mapas, telefonemas, guias impressos e alguma coragem hoje cabe na tela de um celular. Em poucos minutos, encontramos o caminho, reservamos o hotel, escolhemos o restaurante, traduzimos uma placa e descobrimos o que fazer quando chegarmos.

Ganhamos conforto, segurança e possibilidades.

Mas talvez tenhamos perdido alguma coisa no caminho.

Perdemos o prazer de não saber exatamente o que viria depois da próxima curva. A surpresa de encontrar um lugar por acaso. A conversa com alguém que conhecia a cidade melhor do que qualquer aplicativo. A fotografia imperfeita que, justamente por não poder ser repetida, se tornava única.

E agora estamos diante de uma nova fronteira. Se a inteligência artificial puder escolher o roteiro, antecipar nossos desejos, traduzir qualquer idioma e até sugerir o que fazer antes mesmo de sentirmos vontade, o que sobrará para descobrirmos por conta própria?

Talvez o futuro do turismo não seja escolher entre tecnologia e nostalgia. Talvez seja descobrir quanto de uma coisa ainda precisamos preservar para que a outra não transforme viajar apenas em uma sequência perfeita de escolhas.

Porque, no fim, viajar sempre foi mais do que chegar a algum lugar. Era também não saber exatamente o que encontrar pelo caminho.

E se hoje temos tecnologia suficiente para nunca mais nos perder, será que ainda teremos coragem de deixar uma viagem nos levar para onde não planejamos ir?

Smartphone com GPS mostrando uma rota durante uma viagem. (Foto: Uai Turismo IA)

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