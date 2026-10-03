Turismo atômico: quando Las Vegas transformou bombas nucleares em atração turística (Durante a década de 1950, explosões nucleares no deserto de Nevada podiam ser vistas de Las Vegas e chegaram a ser incorporadas ao roteiro turístico da cidade. (Foto: U.S. Department of Energy / Nevada National Security Site))

Imagine viajar de férias para Las Vegas, passar a madrugada em um cassino e, pouco antes do amanhecer, subir ao terraço do hotel para assistir a uma explosão nuclear no horizonte.

Hoje, a cena parece roteiro de filme. Na década de 1950, porém, isso aconteceu de verdade.

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Enquanto Estados Unidos e União Soviética disputavam poder durante a Guerra Fria, Las Vegas descobriu uma maneira bastante peculiar de transformar a tensão nuclear em entretenimento. A poucos quilômetros da cidade, o governo americano realizava testes com bombas atômicas no deserto de Nevada. E os clarões das explosões podiam ser vistos de Las Vegas.

Em vez de esconder o fenômeno, a cidade fez o que sabia fazer muito bem: transformou-o em atração.

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Quando a bomba virou atração turística

O primeiro teste nuclear no Nevada Proving Grounds ocorreu em 27 de janeiro de 1951. O local ficava a cerca de 65 milhas, ou aproximadamente 105 quilômetros, do centro de Las Vegas.

Nos 12 anos seguintes, centenas de testes atmosféricos seriam realizados na região. Segundo a PBS, Las Vegas passou a explorar comercialmente a proximidade com o campo de testes e começou a promover as explosões como uma atração da cidade. O apelido Atomic City entrou na cultura local.

A Câmara de Comércio de Las Vegas chegou a divulgar calendários com os horários previstos para as detonações e informações sobre os melhores pontos de observação.

O que hoje seria motivo para evacuação e alerta de emergência aparecia, naquela época, em roteiros turísticos.

Durante a Guerra Fria, observar uma explosão nuclear no horizonte chegou a fazer parte da experiência turística de Las Vegas. (Foto: Las Vegas News Bureau / Nevada National Security Site)

Festa, cassino e cogumelo atômico

As explosões normalmente aconteciam antes do amanhecer. A programação virou oportunidade para os cassinos criarem uma experiência que misturava vida noturna e espetáculo nuclear.

As chamadas Dawn Bomb Parties começavam durante a madrugada. Enquanto os visitantes bebiam, jogavam e dançavam, esperavam pelo momento em que o clarão da explosão iluminaria o céu.

Alguns hotéis ofereciam pontos privilegiados de observação. O Sky Room, no Desert Inn, era um dos locais procurados pelos turistas, enquanto o Monte Charleston também funcionava como ponto de observação. Havia ainda os chamados atomic box lunches, ou lanches preparados para os visitantes levarem aos locais de onde acompanhariam as explosões.

A lógica era tipicamente Las Vegas: se existe um acontecimento acontecendo no deserto, por que não transformar aquilo em programa?

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Do cogumelo atômico ao concurso de beleza

A cultura nuclear não ficou restrita às explosões.

O termo atomic começou a aparecer em bares, hotéis, anúncios e produtos. O Atomic Cocktail virou uma das bebidas associadas ao período, enquanto a estética do cogumelo nuclear chegou aos penteados, cartões-postais e figurinos.

Até concursos de beleza entraram na brincadeira.

O Miss Atomic Bomb, realizado em Las Vegas, transformou o símbolo da explosão nuclear em elemento de entretenimento e publicidade. O cogumelo atômico apareceu em fotografias, adereços e figurinos de showgirls.

Era uma mistura improvável de Guerra Fria, cassino, glamour e cultura pop.

E Las Vegas parecia ter encontrado uma maneira de vender até mesmo o apocalipse.

O símbolo do cogumelo atômico também foi incorporado à cultura pop e aos concursos de beleza de Las Vegas. (Foto: Atomic Museum)

O outro lado do espetáculo

Por trás da diversão havia, naturalmente, uma questão muito mais séria. Os testes atmosféricos espalhavam material radioativo pela região. Na época, autoridades americanas enfatizavam a importância militar dos experimentos e procuravam transmitir a ideia de que os riscos estavam sob controle.

Com o passar dos anos, entretanto, cresceram as preocupações com a exposição à radiação e com o chamado fallout, a precipitação radioativa que podia ser carregada pelos ventos.

Moradores de regiões situadas na direção das correntes de ar, especialmente em Nevada e Utah, relataram problemas relacionados à exposição. A questão dos chamados downwinders tornou-se posteriormente um importante capítulo da história dos testes nucleares americanos.

Em 1963, o Tratado de Banimento Parcial de Testes Nucleares proibiu explosões nucleares na atmosfera, no espaço e debaixo d’água. Os testes no Nevada Test Site continuaram no subsolo, mas a era em que os moradores de Las Vegas podiam assistir aos cogumelos atômicos no horizonte chegava ao fim.

E a Área 51?

Se a combinação entre cassinos e bombas nucleares já parece improvável, a história ainda reserva outro ingrediente famoso: a Área 51. O complexo de Groom Lake, posteriormente conhecido mundialmente como Área 51, foi escolhido em 1955 para testes secretos do avião espião U-2.

Durante a Guerra Fria, portanto, diferentes capítulos da história militar americana estavam acontecendo relativamente próximos uns dos outros.

De um lado, os testes nucleares. Do outro, aeronaves secretas.

E, no meio disso tudo, Las Vegas transformava os clarões das bombas em programação turística.

Não é difícil entender como uma região assim acabou alimentando também uma das maiores mitologias envolvendo OVNIs e extraterrestres da cultura popular americana.

O U-2 foi uma das aeronaves secretas testadas em Groom Lake, região que posteriormente ficaria conhecida mundialmente como Área 51. (Foto: CIA/U.S. Government)

Como visitar hoje em dia

A bomba nuclear não faz mais parte da programação turística de Las Vegas, pelo menos não como espetáculo ao vivo. Mas a história permanece acessível aos visitantes.

O principal endereço para entender esse capítulo é o Atomic Museum, em Las Vegas. Afiliado ao Smithsonian, o museu reúne documentos, objetos, equipamentos e exposições interativas sobre o programa americano de testes nucleares e seus efeitos históricos.

O espaço fica a poucos minutos da Las Vegas Strip, na 755 E. Flamingo Road, e funciona diariamente, das 9h às 17h, com fechamento da bilheteria às 16h15. A entrada para adultos custa atualmente US$ 29, segundo a tabela oficial do museu, embora os valores possam ser alterados. Reservas são recomendadas, mas não obrigatórias.

O museu também oferece experiências imersivas e visitas guiadas com agendamento prévio, permitindo conhecer a história dos testes sem precisar entrar em uma área militar ou esperar por uma explosão no horizonte.

Fachada principal do National Atomic Testing Museum, o edifício apresenta uma arquitetura moderna e imponente. (Foto: Atomic Museum)

Atomic Museum, em Las Vegas, preserva documentos, objetos e experiências sobre a história dos testes nucleares americanos. (Foto: Atomic Museum)

E dá para conhecer o antigo campo de testes?

Aqui é preciso atenção.

O Nevada National Security Site (NNSS), antigo Nevada Test Site, já ofereceu visitas públicas guiadas a pontos históricos do complexo, incluindo locais relacionados aos testes nucleares e a Sedan Crater, enorme cratera produzida por uma explosão nuclear subterrânea em 1962.

Porém, os tours públicos estão cancelados durante todo o ano de 2026. Portanto, quem estiver planejando uma viagem agora não deve incluir essa visita no roteiro sem verificar previamente uma eventual reabertura. O próprio Atomic Museum confirma o cancelamento dos tours públicos do NNSS até o fim de 2026.

Para o viajante interessado no tema, o museu é atualmente a opção mais simples e acessível para conhecer essa história em Las Vegas.

Sedan Crater foi aberta por uma explosão nuclear subterrânea em 1962 e se tornou um dos marcos históricos do antigo Nevada Test Site. (Foto: U.S. Department of Energy)

Las Vegas ensina: se tem história, tem roteiro

Talvez a parte mais curiosa dessa história nem seja a bomba.

É a maneira como Las Vegas percebeu que um acontecimento histórico, por mais estranho ou improvável que fosse, poderia ser transformado em experiência.

Na década de 1950, a cidade vendeu a ideia de assistir a uma explosão nuclear ao amanhecer. Criou festas, calendários, pontos de observação, concursos de beleza, drinques e todo um imaginário em torno da Era Atômica.

Décadas depois, quando os testes passaram para a história, a narrativa não desapareceu. Ela virou museu, exposição, acervo, visita guiada e atração cultural.

É quase uma aula de turismo americano: o acontecimento muda, mas a história continua trabalhando a favor do destino.

Las Vegas fez isso com cassinos, celebridades, casamentos, arquitetura, filmes, máfia, extraterrestres e, por algum tempo, até bombas atômicas.

No fim das contas, talvez essa seja uma das maiores especialidades do turismo nos Estados Unidos: olhar para uma história que poderia ficar esquecida em um arquivo e perguntar com a maior naturalidade do mundo como podemos transformar isso em uma experiência para o visitante?

E, no caso de Las Vegas, a resposta um dia foi literalmente esperar o amanhecer para ver o céu explodir.

Hoje, felizmente, o turista pode conhecer essa história sem precisar assistir a uma bomba de verdade.

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