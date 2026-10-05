ABAV Expo 2026 amplia negócios e mira novos mercados (ABAV Expo 2026 reuniu mais de 35 mil participantes durante três dias no Expo Center Norte, em São Paulo (Foto: divulgação))

A 53ª ABAV Expo encerrou sua edição de 2026 em São Paulo com números que ajudam a dimensionar não apenas o tamanho de uma das principais feiras de turismo da América Latina, mas também seu peso como ambiente de negócios para o setor. Em três dias, 35.205 participantes circularam pelos dois pavilhões do Expo Center Norte, onde estiveram reunidas mais de 2 mil marcas. Ao todo, foram realizadas 2.510 reuniões comerciais previamente agendadas, além dos encontros espontâneos promovidos nos estandes.

Realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro, a feira voltou a São Paulo depois de sete anos e teve Estado e capital paulistas como destinos anfitriões. Do total de visitantes, 35% vieram de fora do estado, reforçando o alcance nacional do encontro.

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Mais do que volume de público, os indicadores apresentados no encerramento apontaram para a qualidade das conexões realizadas. Entre os expositores ouvidos, 82,5% consideraram adequado o perfil dos visitantes para seus negócios, enquanto 91,3% avaliaram como boa ou excelente a expectativa de negócios gerados a partir das reuniões realizadas. Outros 96% afirmaram pretender voltar a expor em 2027.

Realizamos uma feira de grande porte, com público qualificado, negócios acontecendo e expositores tendo retorno sobre o investimento que fizeram para estar aqui, avaliou a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros.

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Brasil amplia conexões com o mercado internacional durante a ABAV Expo 2026

A internacionalização esteve entre os principais movimentos desta edição. O ABAV Buyers Club, desenvolvido em parceria entre ABAV Nacional e Embratur, reuniu 30 compradores internacionais e 20 DMCs nacionais para aproximar a oferta turística brasileira de mercados estratégicos.

Rodadas de negócios estiveram entre os destaques da ABAV Expo 2026, que registrou 2.510 reuniões comerciais previamente agendadas (Foto: divulgação)

Os compradores representaram mercados como Argentina, Chile, China, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. Além das rodadas de negócios, a programação promoveu encontros entre profissionais estrangeiros, destinos, empresas brasileiras e experiências ligadas a segmentos como afroturismo e etnoturismo.

A presença da China ganhou destaque já na abertura da feira. A cerimônia contou com o embaixador da República Popular da China no Brasil, Zhu Qingqiao, e com Song Wei, vice-diretor-geral do Centro da China de Intercâmbio Cultural Internacional e Promoção do Turismo, reforçando o movimento de aproximação turística entre os dois países.

Outro movimento internacional ocorreu com o Quênia. Durante a feira, representantes dos dois mercados avançaram em uma aproximação voltada à capacitação de profissionais brasileiros e à ampliação das relações turísticas entre os países.

Capacitação acompanha as transformações do turismo

Os negócios dividiram espaço com discussões sobre mudanças que já começam a impactar a operação de empresas e profissionais do turismo.

O ABAV Talks encerrou a edição com 50 atividades e 120 palestrantes distribuídos em quatro arenas. Inteligência artificial, diversidade e inclusão, MICE, ESG, turismo regenerativo, receptivo, afroturismo, turismo de base comunitária, reforma tributária, turismo de fé e mudanças no comportamento do viajante estiveram entre os assuntos debatidos.

A inteligência artificial apareceu sob uma perspectiva especialmente prática. Um dos debates mostrou aplicações que vão da criação de conteúdo e sites à automação de processos e elaboração de orçamentos para agências de viagens.

A gente precisa começar a experimentar a IA no dia a dia, destacou Renata Torres, coordenadora de Inovação do EmbraturLAB. Já Fabio Barreto, diretor de Novos Negócios da Just Travel, resumiu a discussão afirmando que o ser humano não será substituído, mas poderá performar muito mais e ampliar sua capacidade de trabalho usando a IA.

Sustentabilidade avança para a regeneração

A agenda ambiental também ganhou espaço, desta vez com uma discussão que procura avançar do conceito de redução de impactos para a regeneração dos territórios. Na prática, a Jornada ABAV ESG incluiu o projeto Turismo que Planta Futuro. Nesta edição, 149 expositores aderiram à iniciativa e financiaram o plantio de 1.055 árvores. A ABAV já havia financiado outras 2 mil árvores em terras indígenas dos povos Juma e Karitiana, na Amazônia.

A discussão sobre turismo regenerativo também chegou ao ABAV Talks, relacionando conservação ambiental, desenvolvimento das comunidades e geração de renda.

Minas Gerais leva 16 rotas à ABAV Expo 2026

Minas Gerais participou da feira com uma estratégia voltada à diversidade de seus territórios. Foram apresentadas 16 rotas turísticas e 14 Instâncias de Governança Regional (IGRs), reunindo produtos ligados à natureza, patrimônio, cultura, fé, gastronomia e hospitalidade.

Minas Gerais apresentou 16 rotas turísticas e 14 Instâncias de Governança Regional durante a ABAV Expo 2026 (Foto: Uai Turismo)

Do Peruaçu à Canastra, do Espinhaço aos Cafés do Sul de Minas, a proposta foi apresentar ao mercado experiências conectadas à identidade de cada território. A gastronomia também ocupou espaço importante na programação, com cafés especiais, queijos artesanais, quitandas, cachaça e ingredientes tradicionais mineiros. A ação Minas Gerais: Experiências Autênticas aproximou destinos, operadores e profissionais do turismo com foco na comercialização da oferta mineira.

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Depois de São Paulo, ABAV inicia ciclo de 6 anos no Rio

Com o encerramento da edição paulista, a ABAV Expo já começa a preparar seu próximo capítulo. Em 2027, a feira será realizada de 22 a 24 de setembro, no Rio de Janeiro. A mudança não será pontual. A capital fluminense foi escolhida para receber seis edições consecutivas da ABAV Expo, entre 2027 e 2032, abrindo um novo ciclo para um dos principais encontros profissionais do turismo brasileiro.

Ao deixar São Paulo, a edição de 2026 termina com uma fotografia de um setor em transformação: mais internacionalizado, atento à tecnologia e à sustentabilidade, mas ainda sustentado por algo essencialmente humano: a capacidade de criar conexões e transformá-las em negócios.

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