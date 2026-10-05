Turismo literário: quando a literatura coloca o viajante na estrada (O Ibis Styles Poços de Caldas acredita tanto na modalidade que é inteiramente tematizado com literatura (Foto: divulgação Ibis Styles Poços de Caldas))

Existe um hábito que parece estar perdendo espaço no nosso cotidiano, mas que pode ter muito mais relação com o turismo do que imaginamos: a leitura.

No Brasil, a queda no número de leitores acende um alerta que vai muito além das páginas dos livros. A 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2024 pelo Instituto Pró-Livro, mostrou que 53% dos entrevistados não haviam lido sequer parte de um livro nos três meses anteriores à pesquisa. Pela primeira vez na série histórica, os não leitores eram maioria. O levantamento estimou 93,4 milhões de leitores no país, número inferior ao registrado em edições anteriores.

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Mas o que a diminuição do hábito de leitura tem a ver com turismo? Muito mais do que podemos imaginar.

Existe um segmento turístico que transforma livros, escritores, personagens, paisagens e histórias em motivos para viajar: o turismo literário. É uma manifestação do turismo cultural caracterizada por viagens e visitas a lugares relacionados à vida e à obra de escritores, às paisagens presentes nas obras ou aos espaços que ganharam significado por meio da literatura.

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E talvez seja justamente aí que literatura e turismo possam se encontrar de uma maneira muito interessante.

Porque ler um livro é, muitas vezes, viajar sem sair do lugar. Conhecemos cidades que nunca visitamos, imaginamos paisagens que nunca vimos, criamos vínculos com personagens que não existem e passamos a reconhecer lugares que, até então, eram apenas nomes em uma página. A literatura tem essa capacidade extraordinária de construir imagens na nossa cabeça e de fazer com que determinados lugares adquiram significado antes mesmo de colocarmos os pés neles.

O turismo literário faz, de certa maneira, o caminho inverso. Depois de conhecer aquele universo pelas palavras, o viajante pode querer conhecer o lugar. Uma casa, uma rua, uma praça, uma paisagem ou até uma cidade inteira podem ganhar novos significados quando associados a uma obra literária. O que antes estava apenas na imaginação passa a ser uma experiência concreta.

As casas dos escritores são um dos exemplos mais evidentes dessa relação. Muitas se transformaram em museus e espaços de memória, preservando objetos pessoais, documentos, fotografias e ambientes relacionados à vida dos autores. Mas a experiência pode ir muito além da casa onde um escritor nasceu ou viveu. Pode estar no caminho percorrido por um personagem, na paisagem descrita em um romance, em uma praça mencionada em um poema, em uma festa, em uma comida ou em uma cidade que passou a ser reconhecida pela literatura.

Minas Gerais tem alguns exemplos muito próximos de nós. Em Cordisburgo, a vida e a obra de João Guimarães Rosa estão profundamente conectadas ao território. O Museu Casa Guimarães Rosa preserva a memória do escritor e se tornou um importante espaço de aproximação entre literatura, patrimônio e turismo. Conhecer o local é também uma oportunidade de compreender um pouco mais do universo do sertão que atravessa sua obra.

Em Itabira, a relação com Carlos Drummond de Andrade também transformou a literatura em elemento de identidade territorial. O Memorial Drummond e os Caminhos Drummondianos mostram como a memória de um escritor pode ultrapassar os limites de um acervo e ocupar a própria cidade.

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Não é preciso ir muito longe para perceber esse potencial. O Brasil inteiro possui territórios marcados por escritores e por suas obras. Na Bahia, Ilhéus e Salvador carregam referências da literatura de Jorge Amado. No Rio de Janeiro, lugares relacionados a Machado de Assis e a outros escritores podem ser percorridos por quem deseja conhecer a cidade também pelas histórias de seus autores. Em Goiás, a memória de Cora Coralina está diretamente ligada à cidade que preserva sua casa e sua trajetória.

No Nordeste, a literatura de cordel oferece outro universo de possibilidades. Em Pernambuco, por exemplo, o Circuito da Poesia transforma espaços do Recife em pontos de encontro entre a cidade e a produção de poetas e escritores. A literatura deixa de estar restrita ao livro e passa a ocupar as ruas, as praças e os espaços públicos.

E é justamente essa possibilidade que torna o turismo literário tão interessante. Ele não precisa necessariamente estar associado a destinos já consolidados. Uma cidade pode descobrir sua própria história literária, identificar autores, personagens, poemas, romances e manifestações culturais relacionadas ao território e, a partir daí, criar novas formas de contar essa história aos moradores e visitantes.

Pode ser uma caminhada literária, uma visita a uma casa-museu, um roteiro por personagens, uma oficina de cordel, uma experiência gastronômica inspirada em uma obra, uma trilha, uma exposição, um festival ou simplesmente um percurso pela cidade acompanhado de histórias.

E talvez exista aí uma oportunidade importante para os municípios brasileiros. Mapear os lugares relacionados à literatura, identificar escritores e personagens, preservar casas e acervos, criar roteiros, sinalizar espaços e capacitar profissionais são ações que podem contribuir não apenas para o desenvolvimento turístico, mas também para a valorização do patrimônio cultural e da memória local.

É curioso pensar que, justamente em um momento em que estamos lendo menos, podemos encontrar no turismo uma possibilidade de aproximar novamente as pessoas das histórias.

Não no sentido de substituir o livro por uma viagem. Uma visita a uma casa-museu não substitui a leitura de uma obra, assim como conhecer uma cidade descrita por um escritor não significa conhecer sua literatura. Mas a experiência turística pode ser uma porta de entrada. Uma criança pode conhecer um escritor durante uma viagem e, depois, querer descobrir seus livros. Um visitante pode voltar para casa curioso para entender melhor a obra que deu significado àquele lugar.

A literatura cria imaginários. O turismo pode transformar esses imaginários em experiências.

Talvez seja justamente nesse encontro que esteja uma das grandes possibilidades do turismo literário no Brasil. Temos escritores, poetas, cordelistas, cronistas, dramaturgos, personagens e histórias capazes de revelar diferentes Brasis. Temos cidades que foram cenário, inspiração ou personagem de obras literárias. Temos patrimônio, memória e criatividade. O que precisamos, talvez, seja olhar para tudo isso também como um ativo turístico.

Se estamos lendo menos, talvez seja ainda mais importante encontrar novas maneiras de aproximar as pessoas das histórias. E o turismo pode ser uma delas.

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