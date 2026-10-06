W HOTELS EM ROMA E FLORENÇA REFLETEM NOVO PERFIL DE VIAJANTES DE LUXO NA ITÁLIA (W Hotels aposta em novo luxo ao unir tradição e vida contemporânea na Itália. (Foto: Arquivo Pessoal))

A W Hotels, marca de luxo lifestyle pertencente ao portfólio da Marriott Bonvoy, nasceu em Nova York e hoje conta com mais de 70 unidades ao redor do mundo, sempre com o estilo casual-chique e descolado.

Situados em grandes centros urbanos, como Roma, Londres, Dubai, Chicago e Hong Kong, assim como em destinos pitorescos, como nas Maldivas, Costa Rica, estações de inverno como Aspen e Verbier. Na América do Sul, Bogotá e Santiago e mais recentemente São Paulo já abraçaram a marca. Inaugurado oficialmente em dezembro de 2024, o hotel paulistano conta com 179 quartos, 16 suítes, e 216 residências, além de dois restaurantes e três bares.

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O design arrojado e o toque artístico contemporâneo tornam o ambiente atraente e divertido. A operação do hotel foca em estadas tanto de negócios e lazer. De segunda a quinta, para o público corporativo e de quinta a domingo, para quem busca lazer. No entanto, os públicos se mesclam, reforçando o conceito de “bleisure”, combinação das palavras “business” (negócios) e “leisure” (lazer), ou seja, quando alguém viaja a trabalho, mas aproveita para desfrutar de momentos de lazer durante a estada.

Maarten Van Sluys ao lado do icônico monumento em formato de “W”. (Foto: Arquivo pessoal)

ROMA: UMA EXPERIÊNCIA CONTEMPORÂNEA EM PALÁCIOS

Em Roma, essa filosofia se materializa no design, em um cenário onde história e modernidade coexistem. Localizado no coração da cidade, a poucos passos da Escadaria Espanhola, o W Rome integra elementos arquitetônicos originais a uma composição em camadas que reflete sua identidade em constante transformação. Materiais, texturas e cores dialogam com referências tradicionais italianas, ao mesmo tempo em que introduzem uma estética contemporânea.

Com o W Rome abrindo caminho para a nova identidade da marca W Hotels na Itália e globalmente, a experiência vai além dos quartos e posiciona o hotel como um ambiente social. Espaços como o pátio interno, o lounge e o rooftop evoluem ao longo do dia, passando de usos diurnos para atmosferas noturnas moldadas por música e programação gastronômica. Isso reflete uma mudança mais ampla no setor: Da formalidade para a interação e a relevância cultural.

A gastronomia ocupa um papel central nessa equação, com o chef Ciccio Sultano, detentor de estrela Michelin, à frente da direção da oferta culinária em conjunto com o chef executivo residente Giacomo Vinci. Dos sabores sicilianos do Restaurante Giano à abordagem contemporânea da pizza no Citrico Rooftop Pizza e Cocktail, as tradições italianas permanecem na base, reinterpretadas com ingredientes locais e um olhar refinado, criando propostas que respeitam o destino ao mesmo tempo em que atendem às expectativas do viajante contemporâneo.

A forma como as pessoas viajam e escolhem onde se hospedar está mudando. Mais do que localização ou hospitalidade tradicional, uma nova geração de viajantes busca hotéis que reflitam seus valores pessoais, sua identidade, e uma conexão mais profunda com o destino. Nesse contexto, bem-estar, gastronomia, interação social e experiências imersivas tornaram-se tão importantes quanto a própria hospedagem. Na Itália, o W Florence e o W Rome respondem a essa transformação por meio de experiências moldadas pela cultura contemporânea, pela energia social e por uma abordagem mais experiencial do luxo. Em vez de espaços formais desconectados da rotina dos hóspedes, os viajantes estão cada vez mais atraídos por propriedades que funcionam como extensões da própria experiência de viagem. Lugares onde gastronomia, música, bem-estar e encontros sociais acontecem de forma natural e se integram ao destino, transformando os hotéis em verdadeiros pontos de conexão e descobertas. Hospitalidade já não se resume apenas à hospedagem, mas também refletindo a forma como as pessoas desejam viver, se conectar e vivenciar o destino. Hoje, hóspedes buscam experiências mais imersivas e sociais, alinhadas ao seu estilo de vida e nas quais façam parte da própria jornada, explica a coluna, Fernanda Lopez, gerente-geral do W Rome.

Em destaque, a impressionante arquitetura do W Rome, onde o clássico e o contemporâneo se encontram para redefinir o luxo urbano. (Foto: W Hotels divulgação)

SOBRE O W ROMA

O W Rome foi inaugurado em abril de 2022, marcando a estreia da marca W na Itália. O hotel está distribuído em dois palazzi adjacentes do século XIX e redefine a hospitalidade de luxo no coração da Cidade Eterna.

Com design assinado pelo Meyer Davis Studio, o projeto cria um diálogo entre a arquitetura tradicional e o patrimônio cultural da cidade e uma releitura distinta do estilo romano. Uma mistura eclética de mobiliário em couro em cores marcantes encontra paredes que revelam o passado do edifício, enquanto superfícies refletivas introduzem um toque contemporâneo.

O hotel conta com 119 quartos e 29 suítes, incluindo a Penthouse Suite e as novas W Suites, oferecendo aos hóspedes a sensação de um apartamento sofisticado na cidade. Muitos quartos incluem varandas e terraços privativos com vista para os famosos telhados da cidade, enquanto algumas acomodações oferecem vista para a fachada marcante e o jardim do Swiss Institute.

A oferta gastronômica do hotel é complementada pelo Giardino Clandestino, o pátio e coração do W Rome, onde os hóspedes podem desfrutar de um Aperitivo Eterno acompanhado de especialidades da culinária de rua siciliana; pelo Zucchero x Fabrizio Fiorani, com criações do chef confeiteiro reconhecido internacionalmente; e pelo W Lounge no térreo, que ganha vida à noite com música ao vivo, DJs e um menu de coquetéis inovador. Completando a experiência, o rooftop abriga o WET Deck, com piscina ao ar livre, e o Citrico Rooftop Pizza e Cocktail, uma pizzaria elevada com vista panorâmica de Roma.

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FLORENÇA: HERANÇA E VIDA CONTEMPORÂNEA

Já em Florença, essa evolução segue um caminho moldado diretamente pela própria cidade. Localizado na Piazza dellUnità Italiana, uma praça histórica que reflete a rica história da cidade, o W Florence se apoia no legado do destino, introduzindo um conceito de hospitalidade alinhado à tradição de reinvenção de Florença.

Localizado a poucos passos de Santa Maria Novella e dos principais pontos turísticos de Florença, o hotel está no centro da vida cultural e comercial da cidade, oferecendo 119 quartos e 17 suítes, incluindo uma imponente penthouse, para viajantes em busca de uma experiência mais conectada e imersiva. Instalado em edifício emblemático que foi reinterpretado, o hotel combina herança arquitetônica com uma abordagem guiada pelo design. Referências ao passado artístico de Florença aparecem por meio de materiais, padrões e intervenções artísticas, expressas de forma a evitar a nostalgia, ao mesmo tempo em que incentivam a interação com o entorno.

Do restaurante assinatura do chef Akira Back, que apresenta sua cozinha japonesa contemporânea com influências coreanas, ao Zefiro Rooftop e às áreas comuns, o hotel foi concebido para aproximar viajantes e moradores locais. O hotel foi concebido para aproximar viajantes dos moradores locais. O conceito do rooftop foi pensado para desempenhar um papel central nessa dinâmica, oferecendo vistas panorâmicas da cidade aliadas a uma atmosfera social vibrante. Em conjunto, esses espaços posicionam o W Florence como um ponto de convergência onde a cultura local encontra influências globais, refletindo a energia e a abordagem de hospitalidade que são características da marca, destaca Lucas Ambrosione, diretor de vendas e Distribuição do W Florence.

Sofisticação em cada detalhe: o W Florence, um verdadeiro ponto de convergência entre a cultura local e o design global. (Foto: W Hotels divulgação)

SOBRE O W FLORENÇA

Inaugurado em 2025 no coração de Florença, o W Florence é o primeiro hotel da marca na cidade e um novo destino de lifestyle de luxo contemporâneo, trazendo uma energia moderna ao centro histórico. Com design assinado pelo renomado estúdio de design de interiores AvroKO Founding Partners fundada em 2001, o hotel reinterpreta o antigo Grand Hotel Majestic com conceitos alinhados à moda, inspirados na rica herança artística e arquitetônica de Florença, com influências sutis do design dos anos 70.

Concebido como um hub social dinâmico, o hotel conta com pátio central, W Lounge e uma seleção de experiências gastronômicas e de vida noturna, incluindo Akira Back e Zefiro Rooftop, além do serviço assinatura da marca, Whatever/Whenever.

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SOBRE A MARCA W HOTELS (MARRIOTT INTERNATIONAL)

Nascida da energia social de Nova York, a W Hotels está na vanguarda da hospitalidade lifestyle há mais de duas décadas. Com 70 destinos ao redor do mundo, design orientado aos detalhes, serviço assinatura Whatever/Whenever e os vibrantes Living Rooms, promovem experiências de conexão social.

Cada propriedade reúne a energia magnética da W Hotels com a essência da cultura local, criando espaços para novas perspectivas e liberdade de expressão. Atualmente, a W Hotels passa por uma evolução de marca com o objetivo de atender às necessidades dos viajantes contemporâneos e oferecer uma nova geração de experiências de lifestyle de luxo.

A W Hotels tem orgulho de participar do Marriott Bonvoy®, programa global de viagens da Marriott International.O programa do qual sou membro e que considero um dos melhores programas de fidelidade hoteleiros do mundo oferece aos membros um portfólio extraordinário de marcas ao redor do mundo, experiências exclusivas no Marriott Bonvoy Moments e benefícios incomparáveis, incluindo diárias gratuitas e reconhecimento de status Elite.

A Marriott International, Inc. está sediada em Bethesda, Maryland, EUA, e reúne um portfólio de cerca de 9.600 propriedades (16 delas no Brasil e 108 na Itália) sob mais de 30 marcas líderes, presentes em 143 países. A Marriott opera e franquia hotéis e licencia resorts de propriedade compartilhada ao redor do mundo oferecendo serviços de qualidade em todas as suas variadas matizes desde a Premium, Luxo, Select, Collections, Long Stays. Dona de marcas de elavada reputação como: The Ritz-Carlton, JW Marriott, Sheraton, Westin, Le Meridien, Four Points, Moxy, Courtyard, City Express e Renaissance entre outras bastante conhecidas de todo público brasileiro que se hospeda em hotéis da rede no Brasil e ao redor do mundo.

Juntos, W Rome e W Florence propõe uma mudança na hospitalidade: O foco não está em repensar a forma como os viajantes se conectam aos destinos. Ambos os hotéis combinam design, gastronomia e ambientes oferecendo experiências enraizadas nas heranças culturais alinhadas às expectativas dos viajantes contemporâneos

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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