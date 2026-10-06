Feriado de 12 de outubro: 5 passeios para curtir Monte Verde em família (Rancho Horseland oferece diversas atividades voltadas para as crianças e terá promoção especial no feriado (Divulgação/ Rancho Horseland))

O feriado de 12 de outubro, quando são celebrados o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, pode ser uma boa oportunidade para colocar o pé na estrada e conhecer Monte Verde, no Sul de Minas. O distrito de Camanducaia combina clima de montanha, natureza e uma variedade de atrações capazes de agradar diferentes faixas etárias.

Depois de receber cerca de 4 mil visitantes durante a terceira edição do Gastronomia nas Montanhas, Monte Verde se prepara para mais um período de movimento turístico. Para as famílias que pretendem aproveitar o feriado prolongado, algumas atrações prepararam condições especiais ou atividades voltadas ao público infantil.

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Confira cinco opções para incluir no roteiro.

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Gelo, neve e diversão no IceBar

Uma das experiências mais diferentes de Monte Verde está no IceBar, ambiente mantido a cerca de -20°C e decorado com esculturas, poltronas, tronos, lustres, escorregador e até copos feitos de gelo cristal.

Entre 11 e 16 de outubro, crianças de 4 a 10 anos acompanhadas por um adulto pagante terão entrada e uma bebida gratuitas. A experiência inclui música e iluminação especial e tem duração recomendada de até 30 minutos, devido às baixas temperaturas.

O espaço também conta com fotógrafo e oferece fotos digitais ou impressas em porta-retratos personalizados. Crianças de 2 e 3 anos têm entrada gratuita durante todo o ano. Para visitantes a partir de 11 anos, o ingresso custa R$ 100 e inclui duas bebidas, que podem ser alcoólicas ou não.

Com ambiente temático e cheio de estruturas feitas com gelo, local oferece experiência única em Monte Verde (Foto: Divulgação/IceBar)

Cavalos e aventura no Rancho Horseland

Para quem prefere atividades ao ar livre, o Rancho Horseland oferece experiências que aproximam as crianças dos cavalos e da natureza.

No dia 12 de outubro, a cada dois adultos pagantes, uma criança ou adolescente de até 18 anos terá 30% de desconto em uma das atividades. Entre as opções estão passeios a cavalo, iniciação à equitação, arco e flecha, arqueria montada, target run, equitação de trabalho e caça ao tesouro.

O rancho fica no bairro Bom Jardim, em Camanducaia, a aproximadamente 30 minutos de Monte Verde. A recomendação é fazer o agendamento antecipado das atividades.

Promoção especial para crianças e adolescentes no dia 12 de outubro (Foto: Divulgação/Horseland)

Natureza, lhamas e aventura temática

O Parque Oschin e a VillaLeta podem ser combinados em um mesmo roteiro por meio de ingressos promocionais que dão acesso às duas atrações.

Com 50 mil metros quadrados, o Parque Oschin reúne áreas verdes, nascentes, araucárias e xaxins centenários, além de diferentes espécies de aves e outros animais. As lhamas estão entre os destaques para as crianças. O espaço também conta com playground e restaurante.

Na VillaLeta, a temática viking aparece em atrações como a exposição do Drakkar, réplica de uma embarcação associada aos povos escandinavos. O espaço possui duas áreas kids e mantém uma programação de shows.

Entre 10 e 12 de outubro, a programação inclui apresentações de uma banda cover do Guns N Roses, acrescentando música ao roteiro de quem visitar o espaço durante o feriado.

Arco e flecha estão entre as atividades oferecidas para adultos e crianças na VillaLeta (Foto: Divulgação/VillaLeta)

Patinação no gelo para toda a família

Outra alternativa para quem quer experimentar uma atividade diferente é a pista de patinação no gelo de Monte Verde. Com 200 metros quadrados, o espaço comporta até 50 pessoas simultaneamente.

A atração conta com monitores e andadores reguláveis para auxiliar as crianças menores. A idade mínima para patinar é de cinco anos.

Durante o período do feriado, todas as crianças terão direito a dez minutos adicionais de permanência na pista. O ingresso custa R$ 100 por 30 minutos de atividade.

A pista funciona aos sábados, das 10h às 20h30, e aos domingos e segundas-feiras, das 10h às 17h30.

Ampla pista para as famílias patinarem com bastante espaço (Foto: Divulgação/Patinação no Gelo Monte Verde)

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Chocolate para fechar o passeio

Depois de tantas atividades, uma parada para chocolate pode entrar no roteiro especialmente em uma viagem com crianças.

A Pioneira Empório Chocolateria, na avenida Monte Verde, reúne loja de chocolates artesanais e cafeteria em um mesmo espaço. O estabelecimento também possui um deck coberto em frente à loja, equipado com aquecedores para os dias mais frios.

Além dos chocolates, a casa oferece sobremesas e um ambiente que combina com a atmosfera de montanha do distrito. É uma opção para fazer uma pausa durante o passeio ou simplesmente encerrar o dia com uma experiência que costuma agradar diferentes gerações.

Chocolates com a temática infantil (Foto: Divulgação/A Pioneira Empório Chocolateria)

Um feriado para colecionar histórias em família

Entre gelo, cavalos, chocolates, natureza e aventuras inspiradas em outros tempos, Monte Verde mostra que não faltam motivos para transformar o feriado de 12 de outubro em uma pequena viagem em família.

A combinação de atrações para diferentes idades, clima de montanha e paisagens da Serra da Mantiqueira cria um roteiro em que as crianças podem experimentar coisas novas enquanto os adultos também aproveitam a viagem.

Mais do que preencher a agenda com passeios, a data pode ser uma oportunidade para desacelerar, sair da rotina e criar aquelas lembranças que costumam ficar por muito mais tempo do que qualquer brinquedo.

Para quem ainda não decidiu o destino do feriado, Monte Verde pode ser aquele convite difícil de recusar: arrumar as malas, chamar as crianças e pegar a estrada em busca de um fim de semana com gosto de aventura, chocolate e montanha.

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