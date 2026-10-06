ABAV Expo 2026: novidades que vão mudar suas próximas viagens (MSC Virtuosa será uma das novidades da temporada 2026/2027 da MSC Cruzeiros na América do Sul (Foto: divulgação MSC))

De seguro viagem com inteligência artificial a Wi-Fi gratuito nos aviões, novos navios, mais conexões aéreas e destinos de olho no brasileiro, ABAV Expo 2026 São Paulo antecipou tendências que começam a chegar ao viajante.

Feiras de turismo costumam parecer, à primeira vista, eventos voltados apenas para quem trabalha no setor. Mas muitas das negociações, lançamentos e produtos apresentados nesses encontros acabam chegando, pouco tempo depois, à viagem do consumidor.

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Foi o que mostrou a ABAV Expo 2026, realizada entre 30 de setembro e 2 de outubro, em São Paulo. Entre milhares de marcas e destinos presentes nos pavilhões do Expo Center Norte, algumas tendências ficaram claras: a inteligência artificial avança sobre diferentes etapas da viagem, a conectividade a bordo deixa de ser luxo, o seguro viagem ganha novas coberturas, os cruzeiros investem em navios que são atrações por si mesmos e destinos internacionais intensificam a disputa pelo turista brasileiro.

O Uai Turismo acompanhou a feira e reuniu algumas das novidades que podem impactar as próximas viagens dos brasileiros.

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Seguro viagem: tecnologia avança, mas é preciso olhar além do preço

A inteligência artificial também chegou ao seguro viagem. GTA e Vital Card apresentaram na ABAV ferramentas que utilizam IA para auxiliar principalmente o trabalho dos agentes de viagens. Na GTA Global Travel Assistance, uma das novidades é a Ana Maciel, inteligência artificial integrada ao WhatsApp. A ferramenta permite fazer cotações, consultar condições, receber recomendações de planos e esclarecer questões relacionadas a reembolsos, sinistros e comissões.



A empresa também destacou os dois anos da parceria com a IZA Seguradora e mantém uma estratégia de atuação voltada exclusivamente ao mercado B2B.

A Vital Card também apresentou sua ferramenta de inteligência artificial e chamou atenção para outro ponto nem sempre observado pelo viajante: quem é a seguradora responsável pela apólice.



Em entrevista ao Uai Turismo durante a ABAV Expo, Luciano Bonfim, da Vital Card, explicou que preço e limite de cobertura não deveriam ser os únicos critérios analisados na contratação. É importante verificar, entre outros aspectos, a seguradora responsável, sua situação junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e exatamente como funcionam as coberturas contratadas.



Detalhes aparentemente pequenos podem representar diferenças importantes. No caso da bagagem, por exemplo, uma indenização pode ser complementar ao valor pago pela companhia aérea ou suplementar, sendo paga adicionalmente. Também há diferenças no tempo necessário para acionar determinadas coberturas em caso de atraso da bagagem.



Outro produto apresentado pela Vital Card prevê despesas de hospedagem e alimentação em caso de cancelamento de voo comunicado com até 24 horas de antecedência, dentro das condições previstas pelo seguro.



A tecnologia pode facilitar a contratação e o atendimento, mas a principal lição para o consumidor continua bastante analógica: ler o que está comprando e entender quem responderá quando alguma coisa der errado.

Isabella Ricci editora Uai Turismo entrevistou Celso Guelfi durante a ABAV Expo 2026 e entendeu que o seguro viagem é bem mais do apenas um seguro saúde (Foto: assessoria GTA)

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Wi-Fi gratuito começa a mudar a experiência dentro dos aviões

Se durante muito tempo ficar incomunicável fazia quase parte da experiência de voar, essa realidade começa a mudar. A Air France está implantando Wi-Fi de alta velocidade gratuito em sua frota. O serviço pode ser utilizado em smartphones, tablets e computadores e permite atividades que exigem maior conexão, como streaming, jogos on-line e troca de mensagens.

O acesso é gratuito em todas as cabines das aeronaves já equipadas e feito por meio de uma conta no Flying Blue, programa de fidelidade do grupo Air France-KLM. A companhia prevê levar a tecnologia a toda a frota até o fim de 2026.



A mudança é relevante porque sinaliza uma transformação maior na aviação: conectividade tende a deixar de ser apenas um serviço adicional e passar a integrar a experiência básica esperada pelo passageiro.



Enquanto algumas companhias investem na experiência a bordo, outras ampliam sua presença no mercado brasileiro. a JetSMART levou à ABAV sua estratégia de expansão no país. A companhia aérea de modelo ultra low cost informou crescimento de 80% no número de passageiros transportados no Brasil no primeiro semestre e vem ampliando sua atuação na América do Sul.



Para o consumidor, o avanço das empresas de baixo custo significa mais possibilidades de deslocamento dentro do continente, mas também exige atenção às regras tarifárias. Em modelos ultra low cost, serviços como bagagem, escolha de assento e outros adicionais podem ser cobrados separadamente.

Conectividade a bordo avança entre as companhias aéreas e começa a transformar a experiência durante o voo (Foto: divulgação Air France)

Cruzeiros apostam em navios cada vez maiores e no destino além do navio

O mercado de cruzeiros também levou novidades à ABAV Expo, com lançamentos que mostram duas tendências aparentemente opostas, mas complementares: navios cada vez mais completos e roteiros que procuram aumentar o tempo do passageiro nos destinos.

A MSC Cruzeiros terá cinco navios navegando pela América do Sul na temporada 2026/2027. Entre os destaques está a estreia do MSC Virtuosa na região. A companhia também terá embarques em sete cidades brasileiras.



Outra novidade envolve o MSC Musica, que passará por renovação e receberá o MSC Yacht Club, conceito premium da companhia que funciona como uma área mais exclusiva dentro do próprio navio. Já a Norwegian Cruise Line prepara para maio de 2027 a estreia do Norwegian Aura, que será o maior navio da frota. A embarcação fará inicialmente roteiros pelo Mediterrâneo antes de seguir para Miami.



A companhia também já colocou à venda sua programação para o verão de 2028, com mais de 450 cruzeiros. Um dado chama atenção: aproximadamente 80% dos dias desses roteiros serão passados em portos, segundo a NCL. A programação inclui ainda 175 pernoites e estadias estendidas em dezenas de destinos.



É uma mudança interessante na lógica dos cruzeiros. Ao mesmo tempo em que os navios ganham parques aquáticos, gastronomia, entretenimento e estruturas capazes de funcionar como verdadeiros destinos flutuantes, cresce também a tentativa de devolver protagonismo aos lugares visitados.

Norwegian Aura, que estreia em 2027, será o maior navio da frota da Norwegian Cruise Line (Foto: divulgação Norwegian)

Destinos internacionais aumentam a disputa pelo turista brasileiro

A presença internacional na ABAV Expo também mostrou o quanto o viajante brasileiro se tornou estratégico para diferentes mercados. E alguns deles estão bem mais próximos de Minas Gerais do que parece.



O Uruguai participou da feira com representantes do setor público e empresas privadas e reforçou a promoção de experiências que vão além de Montevidéu e Punta del Este.

Enoturismo, termas, patrimônio, gastronomia e experiências ligadas à natureza fazem parte dessa estratégia. Entre as propostas estão rotas relacionadas a patrimônios reconhecidos pela Unesco e experiências geológicas ligadas às regiões produtoras de ametistas e ágatas.

Para os mineiros, há ainda uma vantagem logística importante: a conexão aérea direta entre Belo Horizonte e o Uruguai.



A Costa Rica também intensifica sua presença no Brasil. O país recebeu mais de 17 mil brasileiros entre janeiro e agosto e aposta especialmente em biodiversidade, natureza, ecoturismo e sustentabilidade para ampliar sua participação neste mercado.

O movimento dos destinos durante a feira deixa uma mensagem clara: o brasileiro não está apenas viajando mais. Ele se tornou um consumidor que diferentes países querem conquistar.

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Gramado prepara um Natal ainda maior, mas dá para viajar sem gastar uma fortuna?

Entre os destinos nacionais, Gramado chegou à ABAV às vésperas de sua principal temporada. O Natal Luz começa em 22 de outubro e segue até 17 de janeiro. Reconhecida pelo Guinness World Records pela duração de sua celebração natalina, a cidade prepara novidades para esta edição.



Os tradicionais Grande Desfile de Natal e Nativitaten permanecem na programação, mas o desfile terá uma mudança importante: volta a acontecer em uma área coberta, no centro de eventos, reduzindo o risco de interferência das condições climáticas.



Mas nossa conversa com representantes do destino durante a ABAV acabou chegando a outro assunto que frequentemente acompanha Gramado nas redes sociais: afinal, a cidade ficou cara demais?

A resposta do destino passa pela localização e pelo planejamento. A região próxima à Avenida Borges de Medeiros e às atrações mais conhecidas concentra naturalmente preços mais altos, enquanto bairros próximos oferecem opções mais econômicas de alimentação.



Gramado também possui atrações gratuitas, como Lago Negro, igrejas, ruas e espaços públicos, além de parte da programação natalina aberta ao público.

A discussão merece mais do que alguns parágrafos. Por isso, o Uai Turismo vai voltar ao tema em uma reportagem específica: quanto custa realmente viajar para Gramado e até que ponto a fama de destino caro corresponde à experiência de quem planeja a viagem?

Natal Luz 2026 começa em 22 de outubro e segue até 17 de janeiro em Gramado (Foto: divulgação Gramado)

Mais tecnologia e mais necessidade de fazer boas escolhas

Se existe um ponto em comum entre novidades tão diferentes apresentadas na ABAV Expo, talvez seja este: nunca houve tantas possibilidades para montar uma viagem.

É possível permanecer conectado durante um voo intercontinental, navegar em um navio que parece uma cidade, contratar serviços por inteligência artificial, chegar diretamente a novos destinos e escolher entre uma quantidade crescente de experiências.



Mas mais oferta não significa necessariamente escolhas mais simples. Quanto mais produtos, tarifas, coberturas e experiências chegam ao mercado, maior também é a necessidade de compreender exatamente o que está sendo comprado.



A tecnologia promete tornar a viagem mais fácil. O desafio para o viajante será usá-la sem abrir mão de algo que continua essencial: informação para escolher melhor.

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