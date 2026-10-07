Chicago é eleita melhor cidade grande dos EUA pela 10ª vez consecutiva - (crédito: Uai Turismo)

Chicago é eleita melhor cidade grande dos EUA pela 10ª vez consecutiva (A imagem captura a famosa Michigan Avenue na interseção com a Wacker Drive. Cada detalhe cultural e histórico desse lugar é de tirar o fôlego. (Foto: Portal Uai Turismo))

Chicago foi eleita pela décima vez consecutiva a melhor cidade grande dos Estados Unidos pelos leitores da revista Condé Nast Traveler. O resultado do Readers Choice Awards 2026 coloca a cidade em um feito inédito na premiação e reforça sua posição entre os destinos urbanos mais procurados pelos viajantes.

A edição deste ano reuniu quase 800 mil respostas de leitores da publicação. Chicago conquistou o título pela primeira vez em 2017 e, desde então, permaneceu no topo da categoria.

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O reconhecimento ocorre em um momento de crescimento do turismo na cidade. Em 2025, Chicago recebeu 56,8 milhões de visitantes, responsáveis por US$ 21,5 bilhões em gastos e pela manutenção de cerca de 135 mil empregos relacionados ao setor na região.

Segundo a Choose Chicago, o desempenho turístico também foi acompanhado por recordes na demanda por hospedagem de lazer, na receita dos hotéis, na diária média, na receita por quarto disponível e na arrecadação de impostos sobre hospedagem.

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Uma cidade que se reinventa

A combinação entre arquitetura, gastronomia, cultura, entretenimento e bairros com identidades próprias aparece entre os principais atrativos de Chicago.

A cidade também se beneficia da localização às margens do Lago Michigan, do Chicago River e de uma programação que muda ao longo do ano. No verão, festivais e atividades ao ar livre movimentam os espaços públicos. No outono, a programação cultural ganha destaque, enquanto o inverno transforma a cidade com mercados sazonais, pistas de patinação e eventos de fim de ano.

Para quem visita Chicago pela primeira vez, atrações como a arquitetura do centro, os museus, os restaurantes e os bairros tradicionais formam um roteiro variado. Para quem já esteve na cidade, a constante renovação da programação ajuda a criar novos motivos para retornar.

Chicago terá um dia para celebrar o título

Para marcar a décima vitória consecutiva, a Prefeitura de Chicago declarou 10 de outubro como o Best Big City Day, em uma celebração dedicada ao reconhecimento conquistado pela cidade.

Moradores e visitantes serão convidados a explorar diferentes regiões de Chicago e descobrir experiências reunidas pela Choose Chicago em roteiros especiais.

No Chicago Riverwalk, uma apresentação da DJ Lori Branch, considerada uma das pioneiras da house music, está programada para a tarde de 10 de outubro. A artista se apresentará a bordo de um barco da Choose Chicago, aproximadamente das 15h30 às 16h30, nas proximidades do City Winery Chicago Riverwalk.

A celebração também contará com ações de empresas e atrações locais. Entre elas estão uma edição especial de cheesecakes da Elis Cheesecake e uma cerveja comemorativa produzida pela Goose Island Beer Company, batizada de Nota 10.

O United Center também destacará o marco em sua comunicação, enquanto o Chicago Blackhawks terá uma ativação temática durante o jogo em casa marcado para 10 de outubro.

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Um destino para todas as estações

A décima vitória consecutiva também reforça a variedade de experiências que Chicago oferece ao longo do ano.

Além dos tradicionais cartões-postais, a cidade combina gastronomia, arquitetura, música, esportes, museus, compras e vida noturna. A proximidade com o Lago Michigan acrescenta ainda opções de lazer ao ar livre durante os meses mais quentes.

No fim do ano, mercados, iluminação especial, patinação no gelo e eventos natalinos transformam diferentes áreas da cidade e criam uma atmosfera especialmente procurada pelos visitantes.

Para o viajante brasileiro, o reconhecimento da Condé Nast Traveler funciona como mais um motivo para colocar Chicago no radar ao planejar uma viagem aos Estados Unidos especialmente para quem procura uma grande metrópole que reúne cultura, gastronomia, arquitetura e experiências diferentes em cada estação.

Interior do Chicago Cultural Center. Trata-se do Grand Army of the Republic (G.A.R.) Memorial Hall, uma sala imponente construída originalmente em 1897 para homenagear os veteranos da Guerra Civil. (Foto: Portal Uai Turismo)

Dez anos no topo

A sequência iniciada em 2017 transformou a conquista de Chicago em um marco da premiação da Condé Nast Traveler. Agora, a cidade aproveita o aniversário simbólico para celebrar não apenas o título, mas também uma década de transformações no turismo.

A mensagem da campanha lançada pela Choose Chicago resume a ideia: Nota 10. Mais do que comemorar um prêmio, a cidade usa a marca para convidar antigos e novos visitantes a descobrir o que mudou e o que ainda pode surpreender em Chicago.

Chicago Architecture Center, no City Model Experience, trata-se de uma gigantesca maquete interativa que reproduz detalhadamente os prédios do centro da cidade, acompanhada por uma projeção digital que conta a evolução urbana de Chicago. (Portal Uai Turismo)

Chicago tem sempre um novo motivo para voltar

Uma década de reconhecimento ajuda a explicar por que Chicago continua despertando a curiosidade de quem viaja pelos Estados Unidos. A cidade combina grandes atrações com experiências que mudam conforme a estação, o bairro e o olhar de cada visitante.

Entre arranha-céus e margens do Lago Michigan, museus, restaurantes, parques, música, arquitetura e eventos formam um roteiro que dificilmente se esgota em uma única viagem. Para quem ainda não conhece, a décima vitória na Condé Nast Traveler pode ser o empurrão que faltava para colocar Chicago no próximo roteiro. Para quem já esteve por lá, talvez seja justamente o momento de voltar e descobrir o que a cidade preparou para a próxima década.

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