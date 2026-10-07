Entre foguetes e doces: Kennedy Space Center prepara Halloween especial na Flórida (Turismo espacial e travessuras: Personagens interagem com o público no Kennedy Space Center Visitor Complex, que prepara uma programação especial de Halloween. O evento une a história dos lançamentos espaciais a atividades tecnológicas e caça aos doces para toda a família. (Foto: Divulgação/Kennedy Space Center Visitor Complex))

Quem estiver na Flórida durante o mês de outubro poderá encontrar uma programação diferente para celebrar o Halloween. No Kennedy Space Center Visitor Complex, a tradicional atmosfera de foguetes, astronautas e missões espaciais ganha elementos da temporada, com atividades que misturam ciência, tecnologia, entretenimento e, claro, doces.

A programação começa em 9 de outubro, com a World Space Week Expo 2026, e segue entre os dias 19 e 31 com o Halloween S.T.E.A.M., que propõe experiências interativas para crianças, jovens e adultos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Exposição mostra como os foguetes estão mudando

A programação da World Space Week começa em 9 de outubro com a exposição Rocket Revolution, instalada no térreo do edifício do Space Shuttle Atlantis.

A mostra aborda a transformação do setor de lançamentos espaciais nas últimas décadas. Se antes as missões eram associadas principalmente a programas governamentais, o cenário atual reúne empresas privadas, foguetes reutilizáveis, universidades, startups e diferentes programas espaciais nacionais.

A exposição apresenta essa mudança e ajuda o visitante a entender como a participação de novos agentes vem aumentando a frequência dos lançamentos e ampliando as possibilidades de acesso ao espaço.

Visitantes de todas as idades exploram réplicas de foguetes e trajes espaciais históricos na nova exposição. A interatividade e o resgate da história da NASA buscam despertar o interesse de futuros cientistas e engenheiros espaciais. (Crédito: Divulgação/Kennedy Space Center Visitor Complex)

Halloween com ciência e experimentos

De 19 a 31 de outubro, o complexo entra no clima do Halloween com uma programação baseada no conceito S.T.E.A.M., sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

As atividades incluem estações interativas com desafios de engenharia, demonstrações científicas e experiências práticas relacionadas ao tema do Halloween. A proposta é transformar conceitos científicos em atividades que possam ser experimentadas pelo público.

Outra atração é o tradicional Trick-or-Treating, o famoso doces ou travessuras. Parceiros e organizações da comunidade local estarão espalhados pelo complexo para distribuir guloseimas e promover atividades educativas.

Os visitantes também poderão retirar gratuitamente uma sacola de doces na área de participação do carrinho S.T.E.A.M. de Gateway, enquanto houver disponibilidade.

Mistério, diversão e muito conhecimento! De 19 a 31 de outubro, o complexo se transforma no cenário perfeito para um Halloween inesquecível. (Crédito: Divulgação/Kennedy Space Center Visitor Complex)

Ciência também vira espetáculo

A programação terá ainda demonstrações científicas ao vivo com o meteorologista e comunicador científico Greg Bennett. As apresentações estão previstas para 13h30, 14h30 e 15h30.

Já a dupla We Flip leva acrobacias para a programação, usando os movimentos para mostrar, de maneira divertida, conceitos básicos de ciência e suas aplicações. As apresentações estão programadas para 10h, 11h, 13h, 15h e 16h.

Para completar o clima de Halloween, um DJ estará no complexo das 10h às 16h, com músicas relacionadas à temporada e festas de dança ao longo do dia.

LEIA MAIS: W HOTELS EM ROMA E FLORENÇA REFLETEM NOVO PERFIL DE VIAJANTES DE LUXO NA ITÁLIA

Uma opção diferente para famílias na Flórida

A combinação de Halloween e exploração espacial cria uma alternativa para famílias que buscam fugir das atrações tradicionais da temporada durante uma viagem à Flórida.

Em vez de separar entretenimento e aprendizado, o Kennedy Space Center aposta em uma programação que transforma foguetes, experimentos, acrobacias e doces em partes de uma mesma experiência.

E o cenário ajuda: além das atrações especiais, o visitante pode conhecer artefatos espaciais que participaram de missões reais e explorar exposições permanentes dedicadas à história da exploração espacial.

Ciência e travessuras! Descubra como um centro espacial na Flórida transformou o Halloween em uma aventura educativa cheia de experimentos, fugindo dos tradicionais sustos dos parques temáticos. (Crédito: Divulgação/Kennedy Space Center Visitor Complex)

Como visitar

A programação especial de Halloween acontece de 19 a 31 de outubro de 2026, enquanto a exposição Rocket Revolution será realizada a partir de 9 de outubro.

As atividades especiais estão incluídas no ingresso regular do Kennedy Space Center Visitor Complex, sem cobrança adicional, embora a programação esteja sujeita a alterações.

Localizado a aproximadamente 45 minutos de carro de Orlando, na Flórida, o complexo funciona diariamente a partir das 9h. O horário de fechamento varia de acordo com a época do ano.

Para quem viaja em família, a combinação pode render um daqueles passeios em que o Halloween vai muito além de fantasias e doces: tem foguete, ciência, história espacial e uma boa dose de diversão no mesmo lugar.

SITE: Calendário de Eventos

Um passeio para colocar a Flórida nas alturas

Para quem está planejando uma viagem à Flórida em outubro, o Kennedy Space Center pode ser uma daquelas experiências que ficam na memória muito depois do fim das férias. Entre foguetes, histórias de astronautas, experiências científicas e a atmosfera divertida do Halloween, o passeio consegue unir diversão e conhecimento sem deixar de lado o encantamento de estar diante de um pedaço da história da exploração espacial.

É uma boa pedida especialmente para famílias que querem incluir no roteiro algo além dos parques temáticos. Afinal, na Flórida, até o Halloween pode ganhar uma dimensão interplanetária.

LEIA MAIS: Turismo literário: quando a literatura coloca o viajante na estrada

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo