O Brasil vai a Aparecida: os números por trás do maior destino de turismo religioso do país - (crédito: Uai Turismo)

O Brasil vai a Aparecida: os números por trás do maior destino de turismo religioso do país (Santuário Nacional de Aparecida recebe milhões de visitantes todos os anos. (Foto: @rota1976))

De carro, ônibus, bicicleta ou a pé, milhões de pessoas chegam todos os anos ao Santuário Nacional de Aparecida.

Há quem chegue de ônibus, em uma excursão organizada pela paróquia. Há famílias que colocam as malas no carro e seguem pela estrada. Há quem pedale durante dias e quem escolha fazer o caminho a pé.

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Todos têm o mesmo destino: Aparecida, no Vale do Paraíba paulista. A cidade se tornou um dos maiores destinos de turismo religioso do Brasil e, todos os anos, recebe uma multidão que movimenta hotéis, restaurantes, comércio, estradas e serviços.

Em 2025, o Santuário Nacional recebeu 10.486.118 visitantes, crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Agora, em 2026, a expectativa é de mais uma grande temporada. Somente durante a Festa da Padroeira, entre 3 e 12 de outubro, são esperadas 450 mil pessoas, com estimativa de R$ 168,8 milhões em gastos diretos na economia.

Os números são impressionantes, mas talvez não contem sozinhos a história de Aparecida. Para entender a dimensão desse destino, é preciso olhar para os caminhos que levam até ele.

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Uma cidade pequena que recebe milhões

Aparecida tem pouco mais de 33 mil habitantes. Mesmo assim, recebe anualmente uma quantidade de visitantes muito superior à sua população.

Em 2025, 60% do movimento do Santuário aconteceu no segundo semestre. O último trimestre concentrou mais de 3,5 milhões de pessoas. Em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, foram 152.161 visitantes em um único dia.

Em 2026, a expectativa é que muitos desses visitantes permaneçam mais tempo na cidade. A estimativa do governo paulista é de uma permanência média de três a quatro dias durante a Festa da Padroeira.

Isso muda a relação com o destino. A viagem deixa de ser apenas uma passagem pela Basílica e passa a envolver hospedagem, alimentação, compras e visitas a outros atrativos da região.

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De Minas Gerais para a Casa da Mãe

Para os mineiros, chegar a Aparecida pode significar uma verdadeira viagem de peregrinação. Uma das rotas que ligam Minas ao Santuário é o Caminho da Padroeira, que parte de Matias Barbosa, na Zona da Mata, e percorre cerca de 373 quilômetros até Aparecida, passando por aproximadamente 22 municípios. O trajeto pode ser feito a pé, de bicicleta, a cavalo ou em outros meios, transformando a viagem em uma experiência que vai muito além do deslocamento.

Há também o Caminho da Fé, uma das principais rotas brasileiras de peregrinação. O percurso atravessa municípios de Minas Gerais e São Paulo e tem como destino o Santuário Nacional. Caminhantes e ciclistas percorrem estradas rurais, áreas urbanas e paisagens do interior antes de chegar à Basílica.

Para quem faz esses caminhos, a chegada a Aparecida é apenas uma parte da experiência. O próprio percurso se transforma em viagem.

O caminho até Aparecida exige muito do físico, mas entrega muito mais para o espírito. Quando as pernas pesavam nas serras mineiras, olhávamos para o lado e a força do grupo nos empurrava para frente. Ver a Basílica surgir no horizonte, depois de tantos quilômetros de poeira e suor, transforma todo o cansaço em pura gratidão.

Ítalo Henrique, peregrino

Quando a bicicleta vira meio de peregrinação

A bicicleta também ganhou espaço entre os caminhos que levam à Padroeira. Pedalar até Aparecida: uma viagem de fé sobre duas rodas.

Em agosto de 2026, um grupo de 12 ciclistas saiu de Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina, e percorreu mais de 300 quilômetros em oito dias até Aparecida. O grupo levou mais de 500 cartas com pedidos, agradecimentos e intenções de fiéis.

Não é apenas esporte. Para esses viajantes, cada quilômetro faz parte da peregrinação.

O Santuário mantém inclusive uma estrutura específica para receber ciclistas e orienta que as bicicletas sejam conduzidas empurrando-as nas áreas mais movimentadas do complexo.

A bicicleta também aparece na programação oficial. Em outubro de 2026, o Santuário promove passeio ciclístico durante a programação da Novena, com percurso pela Cidade do Romeiro, Caminho do Rosário e Porto Itaguaçu.

Fé sobre duas rodas: do Sul de Minas a Aparecida, quilômetros de estrada, subidas desafiadoras e uma recompensa divina. (Foto: Ítalo Henrique)

E tem quem faça tudo a pé

Talvez nenhuma forma de chegar a Aparecida represente tanto a ideia de peregrinação quanto caminhar. Durante a Festa da Padroeira, milhares de pessoas deixam suas cidades e seguem pelas estradas em direção ao Santuário.

Para 2026, a concessionária responsável pela Via Dutra espera mais de 40 mil peregrinos na região durante o período da festa. A operação de segurança foi ampliada, com pontos de orientação e apoio para quem segue pela rodovia.

Em alguns casos, a caminhada dura dias. Em maio, por exemplo, o Santuário recebeu um grupo que saiu de Resende Costa, em Minas Gerais, e percorreu mais de 340 quilômetros em 12 dias até Aparecida.

É uma maneira de viajar em que o caminho deixa de ser apenas o intervalo entre dois lugares. Ele passa a ser parte do destino.

O Brasil chega de carro

Mas nem todo visitante enfrenta centenas de quilômetros pedalando ou caminhando. O carro se tornou uma das principais formas de chegar a Aparecida.

Em 2025, o Santuário registrou crescimento de 17% no número de veículos de passeio em relação a 2019. Os automóveis de até cinco lugares representaram 90% dos veículos que utilizaram o estacionamento.

Para acompanhar esse perfil, o Santuário modernizou o estacionamento em 2026, com leitura automática de placas e novos sistemas de atendimento. São 5.954 vagas para automóveis, além de espaços para ônibus, motos, bicicletas, trailers e motorhomes.

Uma festa que movimenta a cidade

O enorme fluxo de visitantes tem reflexos diretos na economia. A estimativa de R$ 168,8 milhões para a Festa da Padroeira de 2026 considera gastos dos visitantes com atividades como hospedagem, alimentação, transporte e comércio.

Hotéis e pousadas são diretamente afetados pelo movimento, mas a cadeia é muito maior. Restaurantes, lojas de artigos religiosos, estacionamentos, postos de combustíveis, supermercados, transportadores e pequenos negócios também recebem parte desse fluxo.

E o impacto ultrapassa Aparecida. Quando a rede hoteleira da cidade fica pressionada, municípios próximos, como Guaratinguetá, Potim e Lorena, também acabam recebendo visitantes. A fé, nesse caso, movimenta uma região inteira.

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Uma cidade preparada para receber

Aparecida precisou criar uma infraestrutura turística proporcional ao tamanho desse fluxo. O Santuário oferece estacionamento, alimentação, atendimento médico, segurança, sanitários, bebedouros, informações turísticas e espaços específicos para acolhimento dos peregrinos.

Em 2026, ganhou também o Espaço do Peregrino, criado para concentrar serviços e melhorar a recepção dos visitantes. Na estrada, a operação Romaria Segura envolve concessionária, Polícia Rodoviária Federal, ANTT, dioceses, voluntários e grupos de peregrinos.

A ideia é simples: quando dezenas de milhares de pessoas decidem chegar ao mesmo destino no mesmo período, a própria viagem precisa ser organizada.

Com passos firmes, terços entrelaçados nas mãos e histórias de fé guardadas no coração, milhares de peregrinos estão a caminho do Santuário Nacional de Aparecida neste mês de outubro. (Fotos: Reprodução/Rede Alesp)

Quando a fé vira viagem

Talvez seja essa a melhor maneira de entender Aparecida. A cidade recebe quem chega de avião, carro, ônibus, bicicleta ou a pé. Recebe quem viaja sozinho, em família, em excursão ou em grandes grupos de peregrinos.

Alguns permanecem poucas horas. Outros passam dias na estrada antes de chegar.

Em comum, todos carregam uma história. Para uns, a viagem é uma promessa. Para outros, uma tradição familiar. Há quem vá agradecer, pedir ou simplesmente conhecer um dos lugares mais simbólicos do país.

No fim, a pequena imagem encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717 continua sendo o ponto de encontro. Ao redor dela, porém, surgiu uma cidade que aprendeu a receber milhões.

Em Aparecida, a fé é o motivo da viagem. O caminho, a experiência e a estrutura criada para acolher quem chega fazem dela um dos maiores destinos de turismo religioso do Brasil.

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