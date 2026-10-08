Caribe sem precisar de Visto: Já pensou em conhecer Cartagena? (Cartagena combina patrimônio histórico, arquitetura colorida e o mar do Caribe em um dos destinos mais conhecidos da Colômbia. (Foto: @viajandocomhistoria))

A manhã começou cedo aqui em São Paulo para um evento especial de turismo: saber mais sobre um destino que conheci uma única vez, mas sempre volta aos meus pensamentos. Cartagena na Colômbia me deixou saudades e grandes memórias.

Fonte de inspiração para o escritor Gabriel García Márquez, e Patrimônio Mundial declarada pela UNESCO, Cartagena é daqueles lugares que literalmente, muralhas, casas coloridas, música, gastronomia, igrejas, varandas floridas e histórias de pirata se encontram em cada esquina. E a cereja do bolo? O mar azul do Caribe.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Patrimônio vivo: a herança colonial que dita o ritmo do turismo na Colômbia. (Foto: @viajandocomhistoria)

LEIA MAIS: O Brasil vai a Aparecida: os números por trás do maior destino de turismo religioso do país

Fundada pelos espanhóis em 1533, sua localização estratégica a transformou em um dos pontos importantes sob a ótica do comercio espanhol. Por outro lado, suas riquezas também atraíram piratas e corsários a invadirem a cidade. O mais famoso foi Sir Francis Drake que em 1586 invadiu e ocupou Cartagena por mais de 2 meses.

E contam que foi por conta deste ataque que a Espanha decidiu construir as famosas muralhas para proteger a cidade. Ver de perto a cidade bem preservada, navegar até as ilhas próximas, nadar nas águas azuis do Caribe é sem dúvida uma experiência de viagem especial que me deixou saudades.

E o Orgão Oficial de Turismo de Cartagena organizou um evento aqui em SP, hoje 8 de outubro para nos contar mais sobre o que está acontecendo por lá. O Brasil está entre os Top 5 países que mais leva turistas a cidade e o crescimento anual foi de 29%. O acesso ao destino a partir do Brasil pode ser feito através de conexões por exemplo em Bogotá, Lima ou Panamá.

Adriana Chaia, marcou presença no evento promovido pelo Órgão Oficial de Turismo de Cartagena, realizado nesta quinta-feira, em São Paulo. (Foto: @viajandocomhistoria)

LEIA MAIS: O Cliente no Centro: A Regra que Move o Turismo

E a não necessidade de visto para viajar a este Caribe Colombiano sem dúvida é um grande atrativo que leva milhares de brasileiros a Cartagena. Em média os brasileiros ficam na cidade por 6,5 dias, e 40,5% possuem interesse cultural na cidade. Esta parte eu gostei muito.

A rede hoteleira é variada com 343 hotéis, e aqui preciso dizer que foi em Cartagena uma das experiências mais especiais de hospedagem que eu já tive. Um convento de mais de 400 anos de história foi transformado no sensacional Sofitel Legend Santa Clara combinando história, patrimônio e sofisticação.

A gastronomia também é um marco na cidade. São mais de 1200 restaurantes que vão desde a culinária tradicional até a alta gastronomia. E uma sugestão procure um bar ou restaurante na cidade amuralhada para ver o pôr do sol. É fantástico.

E se estiver pelo centro histórico com certeza você vai ver pelas ruas um dos maiores símbolos culturais da cidade: as ´Palanqueras´. Vestindo roupas coloridas, e carregando grandes cestos de frutas frescas e doces típicos elas são um patrimônio da cultura afro-caribenha de Cartagena.

Então se você estiver buscando uma inspiração para a sua próxima viagem, coloque Cartagena na sua lista de desejos. Boa leitura, boa viagem e até a próxima!

Casas coloridas, varandas floridas e ruas históricas fazem parte da paisagem de Cartagena. (Foto: @viajandocomhistoria)

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo