O que fazer no Chile: Verônica Pardo revela um país de descobertas

Um hotel sem televisão, onde o espetáculo está no céu. Uma viagem para conhecer a neve sem precisar esquiar. Um amanhecer acompanhado por baleias no extremo sul do continente. Para quem procura o que fazer no Chile, a estreia da quinta temporada do Podcast Uai Turismo reúne ideias que despertam vontade de fazer as malas.
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Em conversa com Isabella Ricci, Verônica Pardo, ex-subsecretária de Turismo do Chile, apresenta o país pelo olhar de quem conhece suas paisagens e costumes. Com a primeira infância vivida no Rio de Janeiro ela se define como chiloca, uma chilena carioca. O episódio também marca sua estreia como colunista do Portal Uai Turismo, com histórias e dicas semanais sobre o destino, escrita por quem conhece o destino profundamente.
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Com o mapa do Chile na tela, Verônica conduz um passeio de norte a sul, mostrando o que fazer em cada região e conectando paisagens, sabores e experiências para ajudar o viajante a planejar seu roteiro.
O que fazer no Chile: do deserto ao céu estrelado
No norte, Verônica destaca o deserto do Atacama e o fenômeno do deserto florido, quando condições favoráveis de chuva cobrem áreas áridas de flores. A paisagem revela uma das muitas transformações que podem acompanhar as diferentes épocas de uma viagem.
Na região de La Serena e dos vales próximos, o convite é olhar para cima. A convidada conta que há hotéis que dispensam a televisão para incentivar a observação das estrelas. Com observatórios e experiências guiadas, o astroturismo combina contemplação e aprendizado para adultos e crianças.
Relembre a 4ª Temporada do Podcast Uai Turismo
Neve e gastronomia para explorar com calma
Conhecer a neve não exige saber esquiar. Durante a entrevista, Verônica apresenta possibilidades como caminhadas e passeios por pequenas localidades. Ela lembra que, dependendo da região e das condições da temporada, também existem oportunidades fora dos meses mais procurados pelos brasileiros.
À mesa, o roteiro inclui frutos do mar, receitas regionais e pisco. Nas vinícolas, a experiência pode ir além da degustação: pedalar entre os vinhedos e conhecer a produção são maneiras de se aproximar da cultura do vinho.
Patagônia chilena: paisagens que emocionam
No extremo sul, a conversa ganha um tom pessoal. Verônica descreve a observação de baleias como uma de suas experiências mais tocantes. Torres del Paine, lagos e vulcões também entram no roteiro, enquanto Rapa Nui amplia a diversidade de destinos apresentados.
O convite é conhecer a vida local, criar conexões e descobrir motivos para voltar ao Chile em diferentes viagens.
Gravado no estúdio da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, o episódio tem oferecimento do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte, que celebra 30 anos.
Assista à entrevista completa:
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