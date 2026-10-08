O que fazer no Chile: Verônica Pardo revela um país de descobertas - (crédito: Uai Turismo)

O que fazer no Chile: Verônica Pardo revela um país de descobertas (Isabella Ricci recebe Verônica Pardo na estreia da 5ª temporada do Podcast Uai Turismo para uma viagem pelo mapa do Chile, com dicas e experiências de norte a sul.)

Um hotel sem televisão, onde o espetáculo está no céu. Uma viagem para conhecer a neve sem precisar esquiar. Um amanhecer acompanhado por baleias no extremo sul do continente. Para quem procura o que fazer no Chile, a estreia da quinta temporada do Podcast Uai Turismo reúne ideias que despertam vontade de fazer as malas.

Em conversa com Isabella Ricci, Verônica Pardo, ex-subsecretária de Turismo do Chile, apresenta o país pelo olhar de quem conhece suas paisagens e costumes. Com a primeira infância vivida no Rio de Janeiro ela se define como chiloca, uma chilena carioca. O episódio também marca sua estreia como colunista do Portal Uai Turismo, com histórias e dicas semanais sobre o destino, escrita por quem conhece o destino profundamente.

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Com o mapa do Chile na tela, Verônica conduz um passeio de norte a sul, mostrando o que fazer em cada região e conectando paisagens, sabores e experiências para ajudar o viajante a planejar seu roteiro.

O vizinho sul americano possui paisagens e experiências incríveis em todas as estações do ano e será essa diversidade imensa que Verônica Pardo mostra durante a entrevista (Foto: mapa gerado por IA)

O que fazer no Chile: do deserto ao céu estrelado

No norte, Verônica destaca o deserto do Atacama e o fenômeno do deserto florido, quando condições favoráveis de chuva cobrem áreas áridas de flores. A paisagem revela uma das muitas transformações que podem acompanhar as diferentes épocas de uma viagem.

Na região de La Serena e dos vales próximos, o convite é olhar para cima. A convidada conta que há hotéis que dispensam a televisão para incentivar a observação das estrelas. Com observatórios e experiências guiadas, o astroturismo combina contemplação e aprendizado para adultos e crianças.

Relembre a 4ª Temporada do Podcast Uai Turismo

Neve e gastronomia para explorar com calma

Conhecer a neve não exige saber esquiar. Durante a entrevista, Verônica apresenta possibilidades como caminhadas e passeios por pequenas localidades. Ela lembra que, dependendo da região e das condições da temporada, também existem oportunidades fora dos meses mais procurados pelos brasileiros.

À mesa, o roteiro inclui frutos do mar, receitas regionais e pisco. Nas vinícolas, a experiência pode ir além da degustação: pedalar entre os vinhedos e conhecer a produção são maneiras de se aproximar da cultura do vinho.

Patagônia chilena: paisagens que emocionam

No extremo sul, a conversa ganha um tom pessoal. Verônica descreve a observação de baleias como uma de suas experiências mais tocantes. Torres del Paine, lagos e vulcões também entram no roteiro, enquanto Rapa Nui amplia a diversidade de destinos apresentados.

O convite é conhecer a vida local, criar conexões e descobrir motivos para voltar ao Chile em diferentes viagens.

Gravado no estúdio da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, o episódio tem oferecimento do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte, que celebra 30 anos.

Assista à entrevista completa:

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