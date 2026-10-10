Cunha transforma a primavera em experiência com primeira Rota da Lavanda (Cunha realiza pela primeira vez a Rota da Lavanda, com experiências que vão além dos tradicionais campos floridos. (Foto: Divulgação))

A lavanda, que há anos faz parte da paisagem e do imaginário turístico de Cunha, no interior de São Paulo, ganha ainda mais espaço nesta primavera. Em outubro, a cidade realiza pela primeira vez a Rota da Lavanda, iniciativa do Descubra Cunha que reúne empreendimentos turísticos em uma programação inspirada na planta que se tornou um dos símbolos do destino.

A proposta é ampliar a experiência de quem visita a cidade para além dos tradicionais campos floridos. Durante o mês, restaurantes, cafés, hospedagens, lavandários, ateliês e outros empreendimentos participantes incorporam a temática da lavanda em menus, produtos, atividades e ações especiais.

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A ideia é fazer com que o visitante circule por diferentes pontos de Cunha e encontre maneiras variadas de conhecer a planta, seja por meio da gastronomia, do contato com a natureza, do artesanato ou de experiências ligadas ao bem-estar.

A iniciativa também busca criar novos motivos para visitar Cunha ao longo do ano e valorizar os empreendedores locais. A expectativa é que a Rota da Lavanda passe a integrar o calendário turístico do município anualmente, com novas experiências e participantes a cada edição.

A lavanda já é uma das imagens mais associadas a Cunha e entendemos que poderíamos transformar essa força em uma experiência ainda mais completa. A Rota da Lavanda nasce para conectar os empreendedores, valorizar o que é produzido na cidade e oferecer ao visitante novas maneiras de conhecer Cunha, afirma Tarso Drescher, presidente da ACE Cunha.

Conhecida pela combinação de natureza, gastronomia, cerâmica, produção artesanal e clima de serra, Cunha busca se consolidar como destino para diferentes épocas do ano. A programação de outubro segue essa estratégia ao transformar um elemento já presente na identidade turística da cidade em uma experiência que percorre diferentes setores da economia local.

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Onde encontrar a experiência da lavanda

A programação reúne hospedagens, restaurantes, espaços de visitação e ateliês. Confira alguns dos participantes:

Hospedagens:

Chalés Vinhas da Harmonia

Hóspedes com reserva mínima de duas diárias terão acesso à Experiência Lavanda, voltada ao relaxamento. A atividade inclui escalda-pés aromático, balde de madeira, incenso, elementos aromáticos e fogueira à noite, de acordo com as condições climáticas.

Pousada dos Anjos

Durante outubro, hóspedes receberão um Kit de Amenidades Rota das Lavandas, com shampoo, condicionador e hidratante de capim-limão com alfazema, da L’Occitane, além de sabonete à base de óleo de oliva. A ação é limitada a um kit por quarto e está sujeita à disponibilidade de estoque.

Pouso Caminho das Artes

A pousada terá decoração especial com lavanda nos ambientes e nas mesas do café da manhã. Nas reservas de pelo menos duas diárias, o hóspede receberá uma vela aromática de lavanda produzida pela própria pousada, por meio da marca Acezza Velas Aromáticas. A ação acontece durante todo o mês de outubro.

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Sabores inspirados na lavanda

A gastronomia também entra na programação com bebidas e doces que exploram o aroma e o sabor da planta. Confira alguns dos participantes:

Onde comer:

Verissima Bistrô

O restaurante apresenta duas criações especiais: o Drink Encantado, preparado com espumante e xarope de lavanda, e o Bruma Lilás, um crème brûlée de lavanda. Não é necessário fazer reserva.

Restaurante Quebra Cangalha

A Caipilanda combina a temática da rota com um dos drinques mais tradicionais do país. A bebida pode ser preparada sem álcool ou com cachaça, vodca ou saquê. O valor é de R$ 30. Reservas são necessárias apenas durante o fim de semana do feriado.

Kallas da Serra

O Cantinho de Degustação Kallas da Serra reúne produtos artesanais feitos com a planta, como soda, licor, cachaça e geleia de lavanda. O espaço também terá mudas produzidas no Viveiro Kallas e oferecerá orientação para o plantio. A degustação é gratuita e não exige reserva.

Moara Café

O café participa da rota com sabores especiais inspirados na lavanda, entre eles sorvete de mirtilo com lavanda, produzido pela Sorveteria Pistache, e brigadeiros de lavanda.

Drinks e experiências gastronômicas ficam ainda mais saborosas com as lavandas. (Foto: Divulgação)

Campos, cerâmica e experiências

Para quem quer ir além da gastronomia, a programação inclui atividades de contato direto com a natureza e a produção artesanal.

O Lavandário

Um dos principais atrativos relacionados à lavanda em Cunha terá programação especial ao longo de outubro. Às sextas e aos sábados, às 11h, serão realizadas visitas guiadas pelos campos, com ingresso de R$ 30 por pessoa.

O calendário inclui ainda o Sax ao Pôr do Sol, nos dias 10 e 31 de outubro, e a Vivência entre Lavandas, em 17 de outubro. Na atividade, os participantes conhecem técnicas de plantio e poda, acompanham uma destilação de óleo essencial e aprendem mais sobre o cultivo da planta. A experiência dura três horas, inclui certificado e custa R$ 250.

No dia 31 de outubro, o espaço promove também uma Oficina de Guirlandas. Durante três horas, os participantes aprendem a produzir buquês e guirlandas com flores desidratadas e levam a criação para casa. O valor é de R$ 230.

A lavanda também aparece nos produtos e na gastronomia do espaço, com bebidas, doces e itens como óleos essenciais, cosméticos, águas florais, sabonetes, hidratantes, fragrâncias, velas, temperos, chás e produtos para casa.

Ateliê de Cerâmica Iraci Amaral

A relação entre lavanda e cerâmica ganha uma coleção especial com canecas, copos, pratos, porta-joias e incensários inspirados na planta.

O visitante também poderá participar de uma vivência de uma hora para modelar a própria peça dentro da proposta Lavanda em Cunha. A atividade custa R$ 210 por pessoa ou R$ 190 por participante para grupos de até dez pessoas. O valor inclui aula, materiais, queimas e envio da peça. É necessário fazer o agendamento antecipadamente.

O Contemplário

O campo florido é o ponto de partida para uma experiência que convida o visitante a participar do cultivo. Durante a programação, será possível plantar uma muda de lavanda e contribuir para a revitalização do plantio.

Ao final, uma placa com o nome de cada participante será instalada no local como registro da ação. A atividade custa R$ 10 por pessoa, não exige reserva e será realizada durante o período da rota, enquanto houver mudas disponíveis.

Além do plantio, O Contemplário oferece produtos inspirados na lavanda, como cerveja, chá, picolé e torrone.

Cerâmica também entra na programação com peças inspiradas na lavanda.(Foto:Divulgação)

Uma nova forma de conhecer Cunha

Ao espalhar a temática da lavanda por diferentes setores, a primeira edição da rota propõe uma experiência que vai além da visita aos campos. A programação aproxima o visitante da gastronomia, da hospedagem, da produção artesanal e da natureza, criando diferentes motivos para explorar a cidade.

Para Cunha, a iniciativa também representa uma tentativa de transformar um dos elementos mais reconhecidos de sua identidade turística em uma programação capaz de estimular novas viagens e ampliar a permanência dos visitantes.

A expectativa do Descubra Cunha é que a Rota da Lavanda seja realizada novamente nos próximos anos e ganhe novas experiências à medida que mais empreendedores se integrem ao projeto.

O famoso entardecer nos campos de Cunha ganha novos contornos com o avanço da produção artesanal e do ecoturismo. A Rota da Lavanda expande o potencial da estância climática, integrando experiências gastronômicas e vivências rurais aos pés da Bocaina. (Foto: Divulgação)

Serviço

1ª Rota da Lavanda de Cunha

Outubro de 2026

Cunha (SP)

Realização: Descubra Cunha

Mais informações: @descubracunhasp

Sobre o Descubra Cunha

O Descubra Cunha é uma iniciativa da ACE Cunha (Associação Comercial e Empresarial de Cunha) que reúne empresas dos setores de hospedagem, gastronomia, comércio, atrativos e experiências turísticas.

O projeto busca fortalecer a divulgação do destino e integrar diferentes segmentos da economia local, valorizando elementos como cerâmica, natureza, cultura, gastronomia e hospitalidade.

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