Dia das Crianças: confira dois destinos para aproveitar o feriadão perto de BH

O dia das crianças, celebrado em 12 de outubro, cai em uma segunda-feira em 2026 e abre espaço para um fim de semana prolongado. Para as famílias que desejam viajar com as crianças sem percorrer grandes distâncias, destinos próximos a Belo Horizonte oferecem opções de hospedagem com recreação, atividades ao ar livre e contato com a natureza.
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Entre as alternativas estão o hotel de charme Quintas do Engenho, na zona rural de Sete Lagoas, e a Fazenda Boa Esperança, em Florestal. Os dois empreendimentos prepararam programações especiais para o período, com propostas que combinam diversão para os pequenos e momentos de descanso para os adultos.
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Hotéis e fazendas em Minas Gerais preparam atividades para as crianças durante o feriado de outubro, com opções de lazer, natureza e descanso para toda a família.
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Quintas do Engenho, em Sete Lagoas
Localizado na BR-040, km 479, na zona rural de Sete Lagoas, o Quintas do Engenho fica a aproximadamente 1h30 de carro de Belo Horizonte. Para o período de 9 a 18 de outubro, o empreendimento prepara uma programação com hospedagem, refeições e atividades de lazer para diferentes idades.
A programação inclui café da manhã e almoço, recreação infantil, piscina, sauna, sala de jogos, fogueira com marshmallows e apresentação de música ao vivo. A proposta é oferecer às famílias uma oportunidade de sair da rotina e aproveitar alguns dias em meio à natureza, com atividades para as crianças e espaços para relaxar.
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Fazenda Boa Esperança, em Florestal
A cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, a Fazenda Boa Esperança fica na zona rural de Florestal e aposta no ambiente do campo para atrair famílias durante o feriado. A programação prevista para o período de 12 a 18 de outubro reúne atividades recreativas e experiências ao ar livre.
Entre as atrações estão recreação e monitoria para as crianças, pesca na modalidade pesque e solte, passeio a cavalo, piscina e fogueira com marshmallows. A hospedagem completa também faz parte da proposta do empreendimento.
O ambiente rural permite que os pequenos tenham contato com a natureza e vivenciem atividades diferentes da rotina urbana, enquanto as famílias aproveitam dias de descanso e convivência.
Serviço:
Quintas do Engenho
Localização: BR-040, km 479, zona rural de Sete Lagoas (MG).
Programação informada: de 9 a 18 de outubro de 2026.
Mais informações: Instagram do Quintas do Engenho.
Fazenda Boa Esperança
Localização: zona rural de Florestal (MG).
Programação informada: de 12 a 18 de outubro de 2026.
Mais informações: Instagram da Fazenda Boa Esperança.
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