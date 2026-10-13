Domus Hotelaria conclui primeira fase e mira 13 novos hotéis em 2027 (Hotel Fazenda Sertão Veredas. (Foto: Divulgação))

Administradora mineira, formada pela fusão entre Domus e Aluá Hotelaria, aposta em contratos construídos junto com os investidores e no vislumbrado potencial dos hotéis independentes de cidades secundárias em todo território nacional que buscam operadores qualificados.

Durante o seu último encontro de lideranças realizado em São Paulo no último mês de setembro, a Domus Hotelaria Brasil encerrou oficialmente a primeira fase do seu plano de crescimento. A administradora atingiu com méritos a meta inicial de oito operações em Minas Gerais e na Bahia, com a entrada da Pousada Lá na Magia, em Arraial d’Ajuda/BA, e do Lago Palace Hotel, em Sete Lagoas/MG, hotel este que passou a ser operado pela Domus em 1º de outubro último.

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Outros dois contratos corporativos estão em estágio avançado de negociação, e a meta é fechar 2026 com um total de 10 hotéis no portfólio. Para 2027, a nova meta é chegar a pelo menos 13 operações, entre elas assumir sua primeira operação no estado de São Paulo. Até 2030, por sua vez a Domus almeja atingir 30 hotéis administrados no Brasil.

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O Momento da Domus expresso em números

A Domus chega ao fim da Fase 1 com resultados que sustentam o ritmo de sua rápida expansão. Somadas, as oito operações do portfólio o faturamento bruto anual deverá alcançar R$ 14,5 milhões até o final de 2026, cifra considerável para uma administradora recém-chegada ao mercado. Nas operações administradas pela Domus há mais de um ano, a receita cresceu entre 25% e 32% já no primeiro ano de gestão.

O resultado vem acompanhado da profissionalização de cada empreendimento: processos estruturados, procedimentos operacionais padrão implantados, níveis de qualidade definidos e acompanhados de perto, destaca Bruno Lima, diretor da rede, com toda certeza um profissional moldado pela dedicação e atuação em vários diferentes mercados em sua promissora carreira.

Costumo dizer que o gerente geral antenado precisa desenvolver seu trabalho com a chamada visão de dono pois desta forma consegue estabelecer a confiança necessária entre aqueles que investem e que viabilizam de fato boa parte dos empreendimentos hoteleiros no Brasil. É sabido que as grandes redes adotam suas políticas com base em suas métricas próprias mas muitas vezes elas não se comunicam bem com donos de hotéis e seus gerentes muitas vezes são colocados inevitavelmente entre a cruz e a espada pois ao mesmo tempo que precisam cumprir determinações das redes hoteleiras também precisam se reportar aos seus investidores normalmente representados por um corpo diretivo composto por síndico e conselho fiscal no caso dos condo-hotéis ou de um grupo de sócios ou de ainda de um único dono de um empreendimento.

Fusão operacional e comercial deram origem a Domus

A Domus Hotelaria Brasil, como é hoje, nasceu em 2026 da fusão entre duas trajetórias que corriam em paralelo. De um lado, a Aluá Hotelaria, fundada em 2020 na Bahia por Elizeu Gonçalves. Do outro, a operação de Bruno Lima, que estruturou a BGTS Consultoria em 2024 e, em 2025, criou a Domus.

Os dois se conheceram na Bahia em 2022, se aproximaram ao longo de 2025 e concluíram a fusão neste ano. Os dois cofundadores trazem perfis complementares. Relacionamento é o centro do nosso modelo. Nós, cofundadores estamos na linha de frente da relação com cada proprietário, e isso não mudará com o crescimento projetado, pontua Elizeu Gonçalves, cofundador e diretor comercial da Domus Hotelaria.

A junção de uma operação robusta e consistente com uma comercialização e distribuição eficaz em tempos de incremento permanente de novas ferramentas tecnológicas e necessidade de redução da dependência das OTAs que abocanham boa parte do faturamento sob forma de crescente comissões sobre as reservas, se torna um diferencial absoluto nos índices de performance e dos consequentes resultados alcançados pelos hotéis.

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Contratos construídos à quatro mãos como pilar

O principal diferencial da Domus está na forma como ela se relaciona com quem é dono do ativo. A remuneração segue práticas de mercado, e a minuta contratual é construída de forma aberta com os investidores, em rodadas de revisão até chegar a um texto seguro para as duas partes. As cláusulas de saída são equilibradas para o proprietário e para a administradora, e a Domus cobra apenas o necessário para a operação girar, com clareza sobre cada custo.

Um dos pilares da Domus é a segurança jurídica, e ela tem nome. A administradora conta com o escritório Ashcár Advogados Associados, especialista em todos os aspectos jurídicos atrelados à hotelaria. A frente dos trabalhos está o Dr. Camilo Ashcár Neto.

O escritório sediado na capital paulista elabora cada minuta contratual da Domus conjugando interesses da administradora e dos investidores. É ele que garante que o contrato desenhado à quatro mãos seja, além de justo e equilibrado, também seja sólido para todas as partes.

A atuação precisa ir além da assinatura pois acima de tudo o que garante uma relação duradoura e saudável é a interação permanente e transparente entre o operador e os proprietários.

Os pilares da Domus são: Transparência, acesso do investidor à todas as informações do seu empreendimento e uma gestão de custo operacional enxuto. Os custos da administradora são rateados de forma clara entre as unidades, e o corporativo foi desenhado para focar nos resultados.

Outro compromisso é o relacionamento depois da assinatura. Hoje, Bruno Lima e Elizeu Gonçalves são os responsáveis diretos pela relação com investidores, sócios e parceiros de todos os empreendimentos adminsitrados pela Domus.

Foco no vasto mercado de hotéis independentes

A estratégia da Domus prioriza um segmento ainda pulverizado da hotelaria brasileira: os hotéis independentes, sem bandeira.

Segundo o levantamento Hotelaria em Números, da JLL / FOHB / Resorts Brasil, as redes hoteleiras respondem por 17% da oferta de hotéis do país. Os demais 83% são independentes e concentram 58% dos quartos disponíveis no Brasil, O foco da Domus está também em cidades secundárias com potencial pouco explorado, como por exemplo Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco, em Minas e o interior de São Paulo e outros estados da federação.

Experiência de mercado e talentos formados em casa

A Domus acredita na formação de pessoas como base do seu crescimento. O time da administradora combina profissionais com ampla experiência de mercado como Daliene Barbosa (gerente geral do Sertão Veredas), outros com atuação em grandes redes hoteleiras, e novos talentos que cresceram dentro de casa como Bianca Thassia Nascimento (comercial Rede), Ednardo Reis (gerente operacional do Itapoã Executive), todos grandes exemplos do desenvolvimento motivacional a serviço das operações da rede e que vem sendo preparados para assumir novas responsabilidades à medida que o portfólio cresce.

Essa combinação une a bagagem de quem já viveu diferentes realidades da hotelaria à energia de quem conhece a cultura Domus por dentro. A aposta é na formação contínua, com plano de carreira por área e acompanhamento próximo da diretoria.

Formar líderes é parte do nosso modelo de gestão. Nosso time junta quem tem muita estrada na hotelaria com quem está construindo a própria história aqui dentro, e um aprende com o outro todos os dias. Cada operação é também uma escola, e muitos dos profissionais que hoje estão no nosso corporativo cresceram dentro das unidades. É assim que a Domus quer crescer: com gente que conhece a nossa cultura por dentro., conclui Bruno Lima em entrevista exclusiva à nossa coluna.

Gestores da Domus Hotelaria com o colunista Maarten Van Sluys. (Foto: Maarten Van Sluys)

Estrutura e próximos passos

Com a Fase 1 concluída, a Domus conta hoje com uma estrutura corporativa formada. Cleiton Caldeira está à frente da controladoria. Na área comercial, a Domus opera de forma integrada com a HoGrow Hotéis, que compõe sua estrutura de vendas, distribuição e revenue management, atuando diretamente na execução da estratégia comercial liderada por Elizeu Gonçalves.

A agência Empatize, de Belo Horizonte, responde pelo marketing e tráfego. Para 2027, estão previstas a criação de áreas internas de RH e marketing e de uma gerência de operações. Com um total de 10 operações projetadas até o final desse ano, a estimativa é que os hotéis administrados pela Domus totalizem aproximadamente R$ 25 milhões em faturamento bruto já ao final de 2027 (crescimento de 72% em 12 meses), gerando de forma direta e indireta, mais de 300 postos de trabalho contribuindo assim para a cadeia virtuosa do nosso turismo tanto de negócios como de lazer.

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Portfólio de hotéis em números

Até o momento a Domus soma 8 operações sendo eles: Itapoã Executive Hotel em Belo Horizonte com seus 91 apartamentos, Hotel Fazenda Sertão Veredas em Paraopeba/MG com 22 acomodações, Hotel Lago Palace em Sete Lagoas/MG com 52 unidades habitacionais, Pousada Boutique Ilhas Gregas Chalet em Lavras Novas/MG com 5 exclusivíssimas suites, Pousadas Pimenta Nativa, Lá na Magia, Flor do Arraial e a Coração do Arraial todas quatro em Arraial DAjuda/BA que somadas oferecem 36 quartos de vários tamanhos e facilidades conforme a necessidade de cada viajante ou família em busca das maravilhas do litoral sul da Bahia.

Os números mostram que o modelo funciona. Quando a gente proflssionaliza a operação sem apagar a identidade do hotel, a receita responde. Crescer entre 25% e 32% no primeiro ano é resultado de processo, de padrão e de gente comprometida em cada unidade Bruno Lima (Diretor da Domus Hotelaria)

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria).

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