Valle Nevado estende temporada de esqui até 8 de novembro no Chile (Valle Nevado, na Cordilheira dos Andes, estendeu a temporada de esqui até 8 de novembro de 2026, após registrar novas nevascas. (Foto: Divulgacão))

A temporada de esqui em Valle Nevado, no Chile, será prolongada até 8 de novembro de 2026. O anúncio foi feito em 8 de outubro, após nevascas que acumularam cerca de 1,20 metro de neve em 48 horas. Segundo o resort, o inverno já registrou aproximadamente sete metros de neve acumulada. As nevascas recentes e condições favoráveis de conservação da neve permitem que a estação de esqui opere até novembro, em uma temporada que pode superar as expectativas do resort.

Localizada a 3.025 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, a estação atribui a extensão da operação às condições favoráveis de neve, à altitude e à orientação sul de suas pistas, fatores que contribuem para a conservação da cobertura de neve.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A medida representa um marco para o centro de esqui, que completa 38 anos de história. Aberta em 19 de junho, a estação prevê alcançar 143 dias de operação nesta temporada.

É inédito manter a operação até o décimo primeiro mês do ano e ter uma temporada tão extensa, afirmou Dominique Rudloff, gerente-geral de Valle Nevado.

LEIA MAIS: Domus Hotelaria conclui primeira fase e mira 13 novos hotéis em 2027

Temporada de esqui supera expectativas

De acordo com Rudloff, o resort recebeu, em média, mais de 3 mil visitantes por dia durante o inverno, enquanto a ocupação hoteleira ultrapassou 95%.

A expectativa inicial era superar 310 mil visitas, com encerramento da temporada previsto para 18 de outubro. Com a extensão até novembro, a administração espera concluir o período acima das projeções originais. Os números finais, porém, ainda não foram divulgados.

O desempenho também reflete o interesse de visitantes internacionais pelo Chile e pelas experiências de neve no hemisfério sul, especialmente durante os meses em que o inverno já terminou no hemisfério norte.

LEIA MAIS: Hotel Londres transforma prédio histórico em listening bar no Centro de BH

Nova opção de hospedagem na montanha

Entre as novidades da temporada está o Aconcagua Ski Residences, empreendimento inaugurado neste inverno. O complexo oferece apartamentos de até 100 metros quadrados, com capacidade para até nove pessoas, além de serviços hoteleiros e atendimento personalizado.

Segundo a administração, a ocupação chegou a 90% em determinados meses do primeiro inverno de operação.

Aconcagua Ski Residences estreou na temporada 2026 de Valle Nevado com apartamentos de até 100 m² e capacidade para acomodar até nove pessoas, ampliando as opções de hospedagem na Cordilheira dos Andes. (Foto: Divulgação/Valle Nevado Ski Resort)

Quais serviços estarão disponíveis em novembro?

Durante o período estendido, Valle Nevado prevê manter em funcionamento a estrutura de atendimento aos esquiadores a partir da Plaza La Góndola. Estarão disponíveis aluguel de equipamentos, armários para guardar pertences, bilheteria, atendimento ao cliente, loja e clínica.

A estação também informou que os restaurantes El Montañés, Rincón La Leñera, na área do Bajo Zero, e Valle Lounge estarão abertos.

Entre os meios de elevação previstos para operar estão Góndola, Andes Express, Prado, Candonga e Vaivén. A operação, entretanto, estará sujeita às condições meteorológicas e de segurança da montanha.

Por isso, quem planeja esquiar deve consultar o boletim diário da estação antes de subir, para verificar quais pistas, elevadores e serviços estarão efetivamente disponíveis.

LEIA MAIS: O que fazer no Chile: Verônica Pardo revela um país de descobertas

Passe de temporada 2027 já pode ser utilizado

Quem adquiriu o Passe de Temporada 2027 poderá começar a utilizá-lo durante o período de operação deste ano. Antes de acessar a estação, será necessário passar pela bilheteria para ativar o passe ou retirar o cartão físico, caso ainda não tenha sido emitido.

Como chegar a Valle Nevado

Valle Nevado fica a aproximadamente 60 quilômetros de Santiago, considerando a referência do aeroporto da capital chilena. O acesso à estação é feito por uma estrada de montanha, cuja circulação pode depender das condições climáticas.

O complexo conta com três hotéis: Valle Nevado, Puerta del Sol e Tres Puntas, além do Aconcagua Ski Residences. A estrutura inclui restaurantes, bares, lojas, escola de esqui, áreas para iniciantes e mais de 47 pistas para esqui e snowboard, conforme as informações divulgadas pelo resort.

Neve nos Andes além do inverno

A extensão da temporada de Valle Nevado oferece uma oportunidade incomum para quem deseja incluir o esqui em uma viagem ao Chile no fim da primavera. A possibilidade de encontrar pistas abertas em novembro amplia a janela para os brasileiros que planejam conhecer a neve nos Andes, inclusive fora do período tradicional do inverno sul-americano.

A data de encerramento, no entanto, não garante que todas as pistas e os meios de elevação permaneçam disponíveis diariamente. A operação depende das condições da montanha, por isso é importante consultar os canais oficiais antes de organizar o passeio.

A neve da estação chilena que prevê completar 143 dias de operação em 2026, em uma temporada marcada pelo volume de neve acumulado. (Foto: Divulgacão)

Serviço

Temporada de esqui: até 8 de novembro de 2026, sujeita às condições da montanha.

até 8 de novembro de 2026, sujeita às condições da montanha. Localização: Cordilheira dos Andes, Chile, a cerca de 60 quilômetros de Santiago.

Cordilheira dos Andes, Chile, a cerca de 60 quilômetros de Santiago. Reservas no Brasil: 0800 892 1047.

0800 892 1047. E-mail: reservas@vallenevado.com

Site: www.vallenevado.com/pt/

Aplicativo: disponível para iOS e Android.

Antes da viagem, consulte os canais oficiais para confirmar as condições de acesso, a disponibilidade de hospedagem e o funcionamento dos serviços.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo