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Valle Nevado estende temporada de esqui até 8 de novembro no Chile

Com cerca de sete metros de neve acumulada no inverno, estação chilena prevê 143 dias de operação, em uma temporada inédita nos 38 anos de história do resort.

Valle Nevado estende temporada de esqui até 8 de novembro no Chile - (crédito: Uai Turismo)
Valle Nevado estende temporada de esqui até 8 de novembro no Chile - (crédito: Uai Turismo)
Valle Nevado estende temporada de esqui até 8 de novembro no Chile (Valle Nevado, na Cordilheira dos Andes, estendeu a temporada de esqui até 8 de novembro de 2026, após registrar novas nevascas. (Foto: Divulgacão))

A temporada de esqui em Valle Nevado, no Chile, será prolongada até 8 de novembro de 2026. O anúncio foi feito em 8 de outubro, após nevascas que acumularam cerca de 1,20 metro de neve em 48 horas. Segundo o resort, o inverno já registrou aproximadamente sete metros de neve acumulada. As nevascas recentes e condições favoráveis de conservação da neve permitem que a estação de esqui opere até novembro, em uma temporada que pode superar as expectativas do resort.

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Localizada a 3.025 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, a estação atribui a extensão da operação às condições favoráveis de neve, à altitude e à orientação sul de suas pistas, fatores que contribuem para a conservação da cobertura de neve.

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A medida representa um marco para o centro de esqui, que completa 38 anos de história. Aberta em 19 de junho, a estação prevê alcançar 143 dias de operação nesta temporada.

É inédito manter a operação até o décimo primeiro mês do ano e ter uma temporada tão extensa, afirmou Dominique Rudloff, gerente-geral de Valle Nevado.

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Temporada de esqui supera expectativas

De acordo com Rudloff, o resort recebeu, em média, mais de 3 mil visitantes por dia durante o inverno, enquanto a ocupação hoteleira ultrapassou 95%.

A expectativa inicial era superar 310 mil visitas, com encerramento da temporada previsto para 18 de outubro. Com a extensão até novembro, a administração espera concluir o período acima das projeções originais. Os números finais, porém, ainda não foram divulgados.

O desempenho também reflete o interesse de visitantes internacionais pelo Chile e pelas experiências de neve no hemisfério sul, especialmente durante os meses em que o inverno já terminou no hemisfério norte.

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Nova opção de hospedagem na montanha

Entre as novidades da temporada está o Aconcagua Ski Residences, empreendimento inaugurado neste inverno. O complexo oferece apartamentos de até 100 metros quadrados, com capacidade para até nove pessoas, além de serviços hoteleiros e atendimento personalizado.

Segundo a administração, a ocupação chegou a 90% em determinados meses do primeiro inverno de operação.

Aconcagua Ski Residences estreou na temporada 2026 de Valle Nevado com apartamentos de até 100 m² e capacidade para acomodar até nove pessoas, ampliando as opções de hospedagem na Cordilheira dos Andes. (Foto: Divulgação/Valle Nevado Ski Resort)

Quais serviços estarão disponíveis em novembro?

Durante o período estendido, Valle Nevado prevê manter em funcionamento a estrutura de atendimento aos esquiadores a partir da Plaza La Góndola. Estarão disponíveis aluguel de equipamentos, armários para guardar pertences, bilheteria, atendimento ao cliente, loja e clínica.

A estação também informou que os restaurantes El Montañés, Rincón La Leñera, na área do Bajo Zero, e Valle Lounge estarão abertos.

Entre os meios de elevação previstos para operar estão Góndola, Andes Express, Prado, Candonga e Vaivén. A operação, entretanto, estará sujeita às condições meteorológicas e de segurança da montanha.

Por isso, quem planeja esquiar deve consultar o boletim diário da estação antes de subir, para verificar quais pistas, elevadores e serviços estarão efetivamente disponíveis.

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Passe de temporada 2027 já pode ser utilizado

Quem adquiriu o Passe de Temporada 2027 poderá começar a utilizá-lo durante o período de operação deste ano. Antes de acessar a estação, será necessário passar pela bilheteria para ativar o passe ou retirar o cartão físico, caso ainda não tenha sido emitido.

Como chegar a Valle Nevado

Valle Nevado fica a aproximadamente 60 quilômetros de Santiago, considerando a referência do aeroporto da capital chilena. O acesso à estação é feito por uma estrada de montanha, cuja circulação pode depender das condições climáticas.

O complexo conta com três hotéis: Valle Nevado, Puerta del Sol e Tres Puntas, além do Aconcagua Ski Residences. A estrutura inclui restaurantes, bares, lojas, escola de esqui, áreas para iniciantes e mais de 47 pistas para esqui e snowboard, conforme as informações divulgadas pelo resort.

Neve nos Andes além do inverno

A extensão da temporada de Valle Nevado oferece uma oportunidade incomum para quem deseja incluir o esqui em uma viagem ao Chile no fim da primavera. A possibilidade de encontrar pistas abertas em novembro amplia a janela para os brasileiros que planejam conhecer a neve nos Andes, inclusive fora do período tradicional do inverno sul-americano.

A data de encerramento, no entanto, não garante que todas as pistas e os meios de elevação permaneçam disponíveis diariamente. A operação depende das condições da montanha, por isso é importante consultar os canais oficiais antes de organizar o passeio.

A neve da estação chilena que prevê completar 143 dias de operação em 2026, em uma temporada marcada pelo volume de neve acumulado. (Foto: Divulgacão)

Serviço

  • Temporada de esqui: até 8 de novembro de 2026, sujeita às condições da montanha.
  • Localização: Cordilheira dos Andes, Chile, a cerca de 60 quilômetros de Santiago.
  • Reservas no Brasil: 0800 892 1047.
  • E-mail: reservas@vallenevado.com
  • Site: www.vallenevado.com/pt/
  • Aplicativo: disponível para iOS e Android.

Antes da viagem, consulte os canais oficiais para confirmar as condições de acesso, a disponibilidade de hospedagem e o funcionamento dos serviços.

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Uai Turismo
Redação - Uai Turismo
postado em 13/10/2026 18:03
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