7 cidades mineiras pouco conhecidas para descobrir no feriado de Finados (Entre o casario histórico e as montanhas da Serra do Caraça, Catas Altas é um dos destinos mineiros que convidam a descobrir o estado além dos roteiros tradicionais. (Foto: Prefeitura Catas Altas))

O feriado de Finados, em 2 de novembro, será uma oportunidade para quem deseja aproveitar a folga prolongada e conhecer destinos diferentes em Minas Gerais. Além das cidades históricas mais famosas, o estado guarda municípios onde o patrimônio arquitetônico, os costumes do interior e a gastronomia regional ajudam a contar histórias que nem sempre aparecem nos roteiros tradicionais.

De pequenas cidades com igrejas centenárias a destinos marcados pela produção artesanal de alimentos, há alternativas para quem prefere passeios tranquilos, caminhadas pelo centro e refeições preparadas com ingredientes e receitas locais.

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Santa Bárbara: história e tradições do interior

Santa Bárbara, na região Central de Minas, preserva construções históricas e referências culturais ligadas à formação do estado. O passeio pelo centro permite observar igrejas, casarões e espaços que ajudam a compreender a história da região.

A cidade também pode integrar um roteiro que percorre outros municípios históricos próximos, ideal para quem pretende viajar de carro e conhecer mais de um destino durante o feriado.

O casario e as igrejas de Santa Bárbara preservam a memória arquitetônica de Minas Gerais e convidam a explorar o destino a pé. (Foto: Divulgacão)

Catas Altas: patrimônio aos pés da Serra do Caraça

Com a paisagem montanhosa como cenário, Catas Altas combina arquitetura histórica e natureza. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição se destaca no conjunto urbano, enquanto a Serra do Caraça amplia as possibilidades de passeio pela região.

A experiência também passa pela gastronomia mineira e por produtos tradicionais, como o vinho de jabuticaba. É um destino para quem deseja alternar caminhadas pelo centro, contemplação da paisagem e descobertas à mesa.

A arquitetura histórica de Catas Altas contrasta com o relevo da Serra do Caraça, compondo um dos cenários mais marcantes da região. (Foto: Divulgação)

Serro: arquitetura colonial e tradição queijeira

O Serro reúne um conjunto arquitetônico histórico e uma das tradições gastronômicas mais emblemáticas de Minas Gerais: a produção do queijo artesanal que leva o nome do município.

O centro histórico preserva construções que remetem ao período colonial, enquanto a cultura alimentar revela a importância dos saberes transmitidos entre gerações. A viagem permite conhecer uma parte da história mineira que vai além das igrejas e dos casarões, chegando às fazendas, aos modos de produção e à identidade regional.

Construído sobre as encostas, o centro histórico do Serro reúne casarões coloniais e uma tradição cultural que também se expressa na produção do queijo artesanal. (Foto: Getty Imagens)

Itapecerica: uma viagem pela cultura do Centro-Oeste mineiro

Itapecerica é uma alternativa para quem deseja descobrir o patrimônio e os costumes de uma região que costuma receber menos atenção nos roteiros turísticos mais conhecidos.

As construções antigas, as igrejas e as tradições locais ajudam a compor o passeio. A gastronomia regional também pode fazer parte da experiência, com a oportunidade de conhecer receitas e produtos característicos do interior.

Antes de viajar, vale consultar a programação cultural e os estabelecimentos que estarão funcionando durante o feriado.

A Igreja Matriz de São Bento é uma das referências arquitetônicas de Itapecerica e ajuda a revelar o patrimônio religioso do Centro-Oeste mineiro. (Foto: Divulgação)

Campanha: memória e patrimônio no Sul de Minas

No Sul de Minas, Campanha oferece uma experiência ligada à história e à formação cultural da região. O município preserva referências arquitetônicas e religiosas que convidam a percorrer suas ruas com calma.

Para quem gosta de viagens em que o próprio centro urbano faz parte da atração, a cidade pode ser uma boa surpresa. O roteiro pode incluir igrejas, praças e construções antigas, além de uma pausa para experimentar a culinária regional.

Em Campanha, a arquitetura histórica e os espaços públicos ajudam a contar a trajetória cultural do Sul de Minas. (Foto: Secretaria de Turismo)

Barão de Cocais: arte sacra e patrimônio arqueológico

Barão de Cocais reúne atrativos que ajudam a explorar diferentes períodos da história mineira. Entre eles estão o patrimônio religioso e a Pedra Pintada, referência arqueológica da região.

A combinação permite montar um passeio que vá além do centro urbano, com interesse tanto para quem aprecia a história quanto para quem deseja conhecer as paisagens do interior.

É importante verificar previamente as condições de visitação dos atrativos e a necessidade de agendamento, especialmente em áreas de interesse arqueológico.

O Santuário de São João Batista é um dos destaques do patrimônio religioso de Barão de Cocais, cidade que também abriga o sítio arqueológico da Pedra Pintada. (Foto: Setur-MG / Sérgio Mourão)

Rio Acima: uma escapada perto de Belo Horizonte

Para quem prefere não passar muitas horas na estrada, Rio Acima surge como alternativa próxima à capital mineira. A cidade permite combinar um passeio pelo ambiente urbano com a descoberta da história local e de paisagens naturais.

A proposta é aproveitar o ritmo mais tranquilo do interior, conhecer os arredores e reservar tempo para a gastronomia regional. Como em qualquer viagem durante um feriado prolongado, consultar as condições de acesso e o funcionamento dos estabelecimentos ajuda a evitar imprevistos.

A antiga estação ferroviária de Rio Acima é uma referência da memória local e ajuda a contar a história da cidade, próxima a Belo Horizonte. (Foto: Prefeitura Municipal)

Como escolher o destino para o feriado

A melhor escolha depende do tipo de experiência que o viajante procura. Catas Altas e Santa Bárbara podem ser consideradas por quem deseja explorar a história e as paisagens da região Central. Serro é uma opção para os interessados em patrimônio e gastronomia, enquanto Itapecerica e Campanha oferecem uma oportunidade de conhecer outras tradições do interior.

Barão de Cocais interessa a quem busca referências históricas e arqueológicas. Já Rio Acima pode funcionar para uma escapada mais curta a partir de Belo Horizonte.

Independentemente do destino, a recomendação é reservar hospedagem com antecedência, confirmar os horários dos atrativos e pesquisar restaurantes em funcionamento no feriado.

Em Minas Gerais, uma viagem curta pode render muito mais do que uma mudança de cenário: pode ser uma oportunidade de descobrir histórias, sabores e tradições que fazem parte da identidade do estado.

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