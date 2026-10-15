Ouro Minas completa 30 anos com novidades na gastronomia e espaço para eventos exclusivos - (crédito: Uai Turismo)

Ouro Minas completa 30 anos com novidades na gastronomia e espaço para eventos exclusivos (Fachada iluminada do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte Dolce by Wyndham. O icônico hotel cinco estrelas celebra 30 anos de fundação com foco na modernização, trazendo novidades na alta gastronomia e ampliando sua infraestrutura para receber eventos corporativos e sociais exclusivos. (Foto: Divulgação Ouro Minas))

O Ouro Minas Hotel Belo Horizonte Dolce by Wyndham completa 30 anos nesta quinta-feira (15/10), com novidades na gastronomia e a aposta em experiências exclusivas. Para marcar a data, o empreendimento lança o drinque Ouro Minas 30 Anos, preparado com pó de ouro comestível, e apresenta o novo cardápio gastronômico, com pratos que combinam ingredientes brasileiros e referências internacionais.

Hotel de Belo Horizonte soma mais de 3 milhões de hóspedes, 15 mil eventos e investimentos superiores a R$ 30 milhões em modernização.

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Outro destaque é o José Café Bar, espaço no 25º andar dedicado a encontros intimistas e celebrações privadas. Inaugurado recentemente, o ambiente homenageia José Décio Drumond, fundador do hotel, e amplia as possibilidades de uso do empreendimento para além da hospedagem e dos grandes eventos corporativos.

Ao longo de três décadas, o Ouro Minas recebeu mais de 3 milhões de hóspedes, sediou mais de 15 mil eventos e acolheu mais de 400 equipes e delegações esportivas. A trajetória também inclui a passagem de artistas internacionais, personalidades brasileiras e chefes de Estado.

Novo espaço aposta em encontros intimistas

Com capacidade para aproximadamente 50 convidados, o José Café Bar foi concebido para receber confraternizações, aniversários, encontros privados e celebrações como eventos pré-casamento. O espaço conta com cozinha-show e fica anexo à Suíte Presidencial Sênior, no 25º andar do hotel.

A decoração reúne objetos e referências à história da família Drumond, conectando a memória do empreendimento a uma proposta contemporânea de hospitalidade. A estrutura também permite combinar gastronomia e hospedagem em ocasiões especiais.

A novidade acompanha uma estratégia de diversificação dos serviços do hotel, que busca atrair não apenas turistas e participantes de eventos corporativos, mas também moradores de Belo Horizonte interessados em experiências gastronômicas e celebrações privativas.

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Drinque com ouro e cardápio renovado

A gastronomia é um dos destaques das comemorações. Criado especialmente para os 30 anos, o drinque Ouro Minas 30 Anos combina whisky single malt Lamas, licor de doce de leite, café expresso e creme de leite fresco. O pó de ouro comestível faz referência ao nome do hotel e confere um elemento visual à bebida.

O novo cardápio, com lançamento previsto para a celebração, reúne preparações que exploram ingredientes brasileiros e técnicas da gastronomia contemporânea.

Entre os pratos apresentados estão a mousseline de mandioquinha com camarões, bisque e salada cítrica; o escondidinho de ragu de pato com laranja, batata-roxa e requeijão de raspa; e o tornedor de filé-mignon acompanhado de risoto de queijo brie, peras caramelizadas, baru e molho de vinho do Porto com café.

A proposta inclui ainda pequenas porções, como crostini de tartar de salmão com avocado, camarões crocantes com coco e creme de limão-siciliano, mini arancini de pernil de cordeiro e funghi porcini trufado, além de ceviche de palmito pupunha com milho tostado e espuma de agrião.

Segundo Érica Drumond, diretora do Ouro Minas Dolce by Wyndham, a renovação busca acompanhar as mudanças nas expectativas dos consumidores e fortalecer a gastronomia como parte da experiência hoteleira.

Drinks sofisticados e espumante ganham destaque em taças dispostas sobre a superfície polida de um piano de cauda, refletindo a iluminação acolhedora e elegante do ambiente. (Foto: Divulgação Ouro Minas)

Três décadas de turismo e grandes eventos em BH

Inaugurado em 15 de outubro de 1996, o Ouro Minas surgiu como o primeiro hotel cinco estrelas de Belo Horizonte. Desde então, consolidou sua atuação nos segmentos de hospedagem de alto padrão, turismo de negócios e eventos.

Os mais de 15 mil eventos realizados incluem congressos, convenções empresariais, casamentos, formaturas e encontros institucionais. A estrutura também atende equipes esportivas que escolhem a capital mineira para períodos de preparação e disputas, especialmente no Mineirão.

De acordo com o hotel, mais de 400 equipes e delegações esportivas já passaram pelo empreendimento. A operação pode incluir andares exclusivos, salas para reuniões técnicas e alimentação adaptada às orientações de nutricionistas e comissões técnicas.

O segmento de eventos é especialmente relevante para Belo Horizonte, que reúne infraestrutura hoteleira, centros de convenções, espaços culturais e equipamentos esportivos. Empreendimentos desse perfil contribuem para atender à demanda de visitantes que chegam à capital a trabalho, para competições ou para grandes encontros.

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De Paul McCartney ao imperador do Japão

A história do Ouro Minas também é marcada pela passagem de personalidades internacionais e brasileiras. Entre os nomes citados pelo hotel estão o músico Paul McCartney, o líder cubano Fidel Castro, o sambista Zeca Pagodinho e o maestro norte-americano Ray Conniff.

O empreendimento recebeu ainda o imperador Akihito e a imperatriz Michiko, do Japão. Alguns visitantes deixaram suas assinaturas no tradicional Livro de Ouro, que reúne registros de hóspedes ilustres.

Entre as histórias que permanecem na memória do hotel está a de Zeca Pagodinho, que, em uma tarde de domingo, teria improvisado uma batucada no balcão do bar, surpreendendo hóspedes e funcionários.

Esses episódios ajudam a compor a trajetória de um empreendimento que acompanhou diferentes momentos da vida cultural, política e empresarial de Belo Horizonte.

Modernização supera R$ 30 milhões

A celebração dos 30 anos também destaca um ciclo de investimentos superior a R$ 30 milhões, realizado nos últimos anos. As intervenções incluem a modernização dos 343 apartamentos, com atualização da decoração, renovação de revestimentos e banheiros, retirada de carpetes e substituição dos sistemas de ar-condicionado.

O hotel também promoveu melhorias na infraestrutura tecnológica, na conectividade e nos espaços de eventos e lazer. A Suíte Presidencial Sênior passou por uma renovação completa, com foco em conforto, privacidade e funcionalidade.

Para 2027, a estratégia é ampliar as experiências ligadas à gastronomia, ao lazer, aos eventos e aos serviços personalizados.

Chegamos aos 30 anos com uma trajetória da qual temos muito orgulho, mas com o olhar voltado para os próximos anos, afirma Érica Drumond. Segundo a diretora, a modernização busca acompanhar a evolução da hotelaria sem abrir mão da hospitalidade e da identidade do empreendimento.

A relação do Ouro Minas com o turismo também se estende à produção de conteúdo especializado. O hotel é patrocinador do podcast do Portal Uai Turismo, parceria que aproxima duas iniciativas dedicadas à valorização do setor e à discussão dos caminhos da hotelaria, da gastronomia e das experiências de viagem. A colaboração reforça a importância do diálogo entre os empreendimentos turísticos e os canais de comunicação que acompanham as transformações do mercado.

Ao completar três décadas, o Ouro Minas reforça sua atuação em um mercado no qual os hotéis procuram combinar hospedagem, gastronomia, lazer e eventos para ampliar as possibilidades de relacionamento com turistas e moradores da cidade.

Bastidores da gravação do podcast Uai Turismo(2024), Isabella Ricci (à esquerda) conduz uma entrevista com Érica Drumond (à direita). No estúdio, a conversa abordou o cenário atual do setor, tendências de mercado e os marcos que consolidam os negócios turísticos no país. (Foto: Uai Turismo)

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