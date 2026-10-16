Cidades que estão limitando o turismo: o que muda para os visitantes?

Taxas extras, restrições a aluguéis por temporada e regras para controlar o fluxo de visitantes estão mudando a experiência de viajar por destinos populares. Veja o que já está valendo em cidades como Barcelona, Veneza, Amsterdã e Kyoto.
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Viajar para alguns dos destinos mais famosos do mundo exige cada vez mais planejamento. Além de passagens, hospedagem e passeios, o turista precisa ficar atento a taxas locais, regras para alugar imóveis por temporada e medidas que procuram reduzir a pressão sobre bairros históricos e atrações muito procuradas.
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A preocupação tem relação com o chamado overtourism, ou excesso de turismo. O fenômeno ocorre quando a concentração de visitantes pressiona a infraestrutura, interfere na rotina dos moradores, agrava problemas de habitação e ameaça a conservação do patrimônio.
Em resposta, cidades de diferentes países estão adotando medidas que vão da cobrança de taxas por noite até a limitação de hospedagens e o controle de atividades turísticas.
Para quem pretende viajar, a mudança não significa necessariamente deixar de visitar esses lugares. Significa, sobretudo, conferir as regras antes de reservar e incluir eventuais cobranças no orçamento.
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Barcelona: hospedagem pode ficar mais cara
Barcelona, na Espanha, tornou-se um dos exemplos mais conhecidos do debate sobre o excesso de turismo. A pressão sobre o mercado imobiliário e o custo de vida levou as autoridades a ampliar a cobrança turística e anunciar medidas mais rígidas para os aluguéis de curta duração.
Desde 1º de abril de 2026, a taxa turística catalã e o adicional municipal podem representar, juntos, até 15 euros por pessoa, por noite, em determinadas categorias de hotéis. O valor depende do tipo de hospedagem e das regras aplicáveis.
Em apartamentos turísticos, a cobrança combinada pode chegar a 12,50 euros por pessoa, por noite. Os valores devem ser conferidos conforme a categoria e a data da estadia.
A cidade também anunciou a intenção de eliminar as licenças de apartamentos turísticos até 2028. A medida está relacionada à tentativa de ampliar a disponibilidade de moradias para os residentes e conter a expansão das hospedagens de curta duração.
O que o visitante precisa saber: confira se os impostos estão incluídos no preço anunciado. Em algumas reservas, as taxas locais são cobradas separadamente pela hospedagem. Para apartamentos, verifique se o imóvel está regularizado e se a oferta corresponde às regras locais.
Veneza: taxa para quem visita sem dormir na cidade
Veneza, na Itália, adotou uma cobrança específica para determinados visitantes que entram no centro histórico sem pernoitar no município. A iniciativa procura organizar os fluxos de turistas, especialmente nos dias de maior movimento.
Em 2026, a taxa de acesso foi aplicada em datas selecionadas entre abril e julho, das 8h30 às 16h. O valor foi de 5 euros para quem pagou com antecedência e 10 euros para pagamentos realizados mais perto da visita.
A cobrança não era universal. Pessoas hospedadas em estabelecimentos do município não precisavam pagar essa taxa de acesso, mas deveriam seguir o procedimento previsto para comprovar a isenção. Outros casos também podiam estar dispensados, conforme as regras oficiais.
O calendário experimental de 2026 terminou em 26 de julho. Até que novas regras sejam anunciadas, não se deve presumir que a mesma cobrança estará em vigor em futuras datas de viagem.
A taxa de acesso também não substitui o imposto de hospedagem, cobrado dos visitantes que passam a noite na cidade.
O que o visitante precisa saber: antes de viajar, consulte o calendário oficial de Veneza. Se houver cobrança na data da visita, faça o pagamento ou solicite a isenção conforme a situação. Não confunda a taxa de acesso com o imposto cobrado de quem se hospeda na cidade.
Amsterdã: aluguel por temporada tem limites
Em Amsterdã, nos Países Baixos, o controle do turismo também passa pelas regras de hospedagem. A cidade exige autorização para o aluguel turístico de uma residência e estabelece limites para o número de noites em que o imóvel pode ser alugado.
Pelas regras municipais, o proprietário ou morador precisa estar registrado no endereço, obter a autorização exigida e comunicar cada período de locação antes da chegada dos hóspedes. O imóvel também deve cumprir as exigências de segurança.
O limite geral é de 30 noites por ano, com restrições mais severas em áreas específicas do centro e de De Pijp, onde o máximo pode ser de 15 noites. A ocupação também é limitada a quatro hóspedes por vez.
Essas exigências se aplicam aos anfitriões, mas afetam diretamente os turistas: anúncios irregulares podem trazer riscos de cancelamento e problemas na chegada.
A cidade também prevê ações para reduzir transtornos ligados a festas, atividades noturnas e grandes fluxos de visitantes, além de medidas para redistribuir o turismo.
O que o visitante precisa saber: prefira imóveis anunciados com número de registro e confirme as condições diretamente com o anfitrião ou a plataforma. Se a oferta parecer irregular ou muito diferente dos preços da região, redobre a atenção.
Kyoto: imposto varia conforme o preço da hospedagem
No Japão, Kyoto também utiliza uma taxa de hospedagem para financiar ações relacionadas ao turismo sustentável e à infraestrutura urbana.
Desde 1º de março de 2026, a cobrança passou a variar de acordo com o preço da acomodação por pessoa, por noite. A nova tabela prevê:
- Até 5.999 ienes: 200 ienes por pessoa, por noite.
- De 6.000 a 19.999 ienes: 400 ienes.
- De 20.000 a 49.999 ienes: 1.000 ienes.
- De 50.000 a 99.999 ienes: 4.000 ienes.
- A partir de 100.000 ienes: 10.000 ienes.
A mudança ampliou a cobrança para hospedagens de maior valor. O imposto é calculado por pessoa e por noite, conforme as regras municipais.
A taxa faz parte de uma estratégia para financiar serviços e ações ligados ao turismo em uma cidade conhecida por seus templos, jardins, santuários e bairros históricos.
O que o visitante precisa saber: verifique se o imposto está incluído na tarifa apresentada pelo hotel ou se será cobrado no estabelecimento. Em viagens com várias noites ou diferentes tipos de hospedagem, a despesa pode representar uma diferença relevante no orçamento.
Por que as cidades estão adotando essas medidas?
O crescimento do turismo internacional movimenta hotéis, restaurantes, atrações e transportes, mas também pode aumentar a pressão sobre os serviços públicos e o mercado imobiliário.
As medidas adotadas pelas cidades não são todas iguais. Taxas turísticas buscam arrecadar recursos para serviços e infraestrutura; restrições a aluguéis de curta duração procuram conter a transformação de residências em hospedagens; e controles de acesso tentam organizar a concentração de visitantes em determinados períodos.
Os resultados, porém, variam. A cobrança de uma taxa não garante, por si só, que haverá menos turistas ou que as multidões desaparecerão. Em destinos muito procurados, o visitante pode simplesmente incorporar o valor extra ao custo da viagem.
Por isso, as regras precisam ser entendidas como parte de uma política mais ampla de gestão do turismo, e não como uma proibição geral de receber visitantes.
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Como evitar surpresas na próxima viagem
Antes de embarcar para um destino com regras específicas, algumas precauções ajudam a evitar gastos inesperados e contratempos:
- Confira as taxas locais: pesquise os impostos turísticos no site oficial da prefeitura ou do órgão de turismo.
- Leia as condições da reserva: verifique se a tarifa inclui impostos, taxas de serviço e eventuais cobranças por pessoa ou por noite.
- Cheque a legalidade da hospedagem: em cidades com restrições a aluguéis de curta duração, confirme se o imóvel está autorizado.
- Consulte regras de acesso: algumas cobranças são válidas apenas em datas e horários determinados.
- Faça reservas com antecedência: atrações, visitas guiadas e experiências concorridas podem exigir agendamento.
- Recalcule o orçamento: multiplique as taxas pelo número de pessoas e noites para estimar o impacto real no custo da viagem.
- Consulte novamente antes de sair: normas municipais podem mudar, e informações antigas em blogs ou plataformas de reserva nem sempre refletem as regras mais recentes.
As cidades continuam abertas aos turistas, mas a experiência de viajar está mudando. Para o visitante, conhecer as regras com antecedência é uma forma de evitar surpresas e aproveitar melhor o destino. Para as autoridades, o desafio é equilibrar a atividade econômica do turismo com a preservação do patrimônio e a qualidade de vida de quem vive nesses lugares.
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