Cidades que estão limitando o turismo: o que muda para os visitantes? - (crédito: Uai Turismo)

Cidades que estão limitando o turismo: o que muda para os visitantes? (Legenda: Barcelona está entre os destinos europeus que ampliaram a cobrança turística e endureceram as regras para hospedagens de curta duração. (Foto: klook.com))

Taxas extras, restrições a aluguéis por temporada e regras para controlar o fluxo de visitantes estão mudando a experiência de viajar por destinos populares. Veja o que já está valendo em cidades como Barcelona, Veneza, Amsterdã e Kyoto.

Viajar para alguns dos destinos mais famosos do mundo exige cada vez mais planejamento. Além de passagens, hospedagem e passeios, o turista precisa ficar atento a taxas locais, regras para alugar imóveis por temporada e medidas que procuram reduzir a pressão sobre bairros históricos e atrações muito procuradas.

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A preocupação tem relação com o chamado overtourism, ou excesso de turismo. O fenômeno ocorre quando a concentração de visitantes pressiona a infraestrutura, interfere na rotina dos moradores, agrava problemas de habitação e ameaça a conservação do patrimônio.

Em resposta, cidades de diferentes países estão adotando medidas que vão da cobrança de taxas por noite até a limitação de hospedagens e o controle de atividades turísticas.

Para quem pretende viajar, a mudança não significa necessariamente deixar de visitar esses lugares. Significa, sobretudo, conferir as regras antes de reservar e incluir eventuais cobranças no orçamento.

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Barcelona: hospedagem pode ficar mais cara

Barcelona, na Espanha, tornou-se um dos exemplos mais conhecidos do debate sobre o excesso de turismo. A pressão sobre o mercado imobiliário e o custo de vida levou as autoridades a ampliar a cobrança turística e anunciar medidas mais rígidas para os aluguéis de curta duração.

Desde 1º de abril de 2026, a taxa turística catalã e o adicional municipal podem representar, juntos, até 15 euros por pessoa, por noite, em determinadas categorias de hotéis. O valor depende do tipo de hospedagem e das regras aplicáveis.

Em apartamentos turísticos, a cobrança combinada pode chegar a 12,50 euros por pessoa, por noite. Os valores devem ser conferidos conforme a categoria e a data da estadia.

A cidade também anunciou a intenção de eliminar as licenças de apartamentos turísticos até 2028. A medida está relacionada à tentativa de ampliar a disponibilidade de moradias para os residentes e conter a expansão das hospedagens de curta duração.

O que o visitante precisa saber: confira se os impostos estão incluídos no preço anunciado. Em algumas reservas, as taxas locais são cobradas separadamente pela hospedagem. Para apartamentos, verifique se o imóvel está regularizado e se a oferta corresponde às regras locais.

Veneza: taxa para quem visita sem dormir na cidade

Veneza, na Itália, adotou uma cobrança específica para determinados visitantes que entram no centro histórico sem pernoitar no município. A iniciativa procura organizar os fluxos de turistas, especialmente nos dias de maior movimento.

Em 2026, a taxa de acesso foi aplicada em datas selecionadas entre abril e julho, das 8h30 às 16h. O valor foi de 5 euros para quem pagou com antecedência e 10 euros para pagamentos realizados mais perto da visita.

A cobrança não era universal. Pessoas hospedadas em estabelecimentos do município não precisavam pagar essa taxa de acesso, mas deveriam seguir o procedimento previsto para comprovar a isenção. Outros casos também podiam estar dispensados, conforme as regras oficiais.

O calendário experimental de 2026 terminou em 26 de julho. Até que novas regras sejam anunciadas, não se deve presumir que a mesma cobrança estará em vigor em futuras datas de viagem.

A taxa de acesso também não substitui o imposto de hospedagem, cobrado dos visitantes que passam a noite na cidade.

O que o visitante precisa saber: antes de viajar, consulte o calendário oficial de Veneza. Se houver cobrança na data da visita, faça o pagamento ou solicite a isenção conforme a situação. Não confunda a taxa de acesso com o imposto cobrado de quem se hospeda na cidade.

Veneza testou uma taxa de acesso em datas selecionadas de 2026 para visitantes que não pernoitam no município. (Foto: Freepik)

Amsterdã: aluguel por temporada tem limites

Em Amsterdã, nos Países Baixos, o controle do turismo também passa pelas regras de hospedagem. A cidade exige autorização para o aluguel turístico de uma residência e estabelece limites para o número de noites em que o imóvel pode ser alugado.

Pelas regras municipais, o proprietário ou morador precisa estar registrado no endereço, obter a autorização exigida e comunicar cada período de locação antes da chegada dos hóspedes. O imóvel também deve cumprir as exigências de segurança.

O limite geral é de 30 noites por ano, com restrições mais severas em áreas específicas do centro e de De Pijp, onde o máximo pode ser de 15 noites. A ocupação também é limitada a quatro hóspedes por vez.

Essas exigências se aplicam aos anfitriões, mas afetam diretamente os turistas: anúncios irregulares podem trazer riscos de cancelamento e problemas na chegada.

A cidade também prevê ações para reduzir transtornos ligados a festas, atividades noturnas e grandes fluxos de visitantes, além de medidas para redistribuir o turismo.

O que o visitante precisa saber: prefira imóveis anunciados com número de registro e confirme as condições diretamente com o anfitrião ou a plataforma. Se a oferta parecer irregular ou muito diferente dos preços da região, redobre a atenção.

A capital neerlandesa estabelece limites e exigências para o aluguel de imóveis a turistas. (Foto: Freepik)

Kyoto: imposto varia conforme o preço da hospedagem

No Japão, Kyoto também utiliza uma taxa de hospedagem para financiar ações relacionadas ao turismo sustentável e à infraestrutura urbana.

Desde 1º de março de 2026, a cobrança passou a variar de acordo com o preço da acomodação por pessoa, por noite. A nova tabela prevê:

Até 5.999 ienes: 200 ienes por pessoa, por noite.

200 ienes por pessoa, por noite. De 6.000 a 19.999 ienes: 400 ienes.

400 ienes. De 20.000 a 49.999 ienes: 1.000 ienes.

1.000 ienes. De 50.000 a 99.999 ienes: 4.000 ienes.

4.000 ienes. A partir de 100.000 ienes: 10.000 ienes.

A mudança ampliou a cobrança para hospedagens de maior valor. O imposto é calculado por pessoa e por noite, conforme as regras municipais.

A taxa faz parte de uma estratégia para financiar serviços e ações ligados ao turismo em uma cidade conhecida por seus templos, jardins, santuários e bairros históricos.

O que o visitante precisa saber: verifique se o imposto está incluído na tarifa apresentada pelo hotel ou se será cobrado no estabelecimento. Em viagens com várias noites ou diferentes tipos de hospedagem, a despesa pode representar uma diferença relevante no orçamento.

Legenda: Em Kyoto, o imposto de hospedagem passou a ter novas faixas de cobrança em março de 2026, conforme o preço da acomodação. (Foto: Freepik)

Por que as cidades estão adotando essas medidas?

O crescimento do turismo internacional movimenta hotéis, restaurantes, atrações e transportes, mas também pode aumentar a pressão sobre os serviços públicos e o mercado imobiliário.

As medidas adotadas pelas cidades não são todas iguais. Taxas turísticas buscam arrecadar recursos para serviços e infraestrutura; restrições a aluguéis de curta duração procuram conter a transformação de residências em hospedagens; e controles de acesso tentam organizar a concentração de visitantes em determinados períodos.

Os resultados, porém, variam. A cobrança de uma taxa não garante, por si só, que haverá menos turistas ou que as multidões desaparecerão. Em destinos muito procurados, o visitante pode simplesmente incorporar o valor extra ao custo da viagem.

Por isso, as regras precisam ser entendidas como parte de uma política mais ampla de gestão do turismo, e não como uma proibição geral de receber visitantes.

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Como evitar surpresas na próxima viagem

Antes de embarcar para um destino com regras específicas, algumas precauções ajudam a evitar gastos inesperados e contratempos:

Confira as taxas locais: pesquise os impostos turísticos no site oficial da prefeitura ou do órgão de turismo.

pesquise os impostos turísticos no site oficial da prefeitura ou do órgão de turismo. Leia as condições da reserva: verifique se a tarifa inclui impostos, taxas de serviço e eventuais cobranças por pessoa ou por noite.

verifique se a tarifa inclui impostos, taxas de serviço e eventuais cobranças por pessoa ou por noite. Cheque a legalidade da hospedagem: em cidades com restrições a aluguéis de curta duração, confirme se o imóvel está autorizado.

em cidades com restrições a aluguéis de curta duração, confirme se o imóvel está autorizado. Consulte regras de acesso: algumas cobranças são válidas apenas em datas e horários determinados.

algumas cobranças são válidas apenas em datas e horários determinados. Faça reservas com antecedência: atrações, visitas guiadas e experiências concorridas podem exigir agendamento.

atrações, visitas guiadas e experiências concorridas podem exigir agendamento. Recalcule o orçamento: multiplique as taxas pelo número de pessoas e noites para estimar o impacto real no custo da viagem.

multiplique as taxas pelo número de pessoas e noites para estimar o impacto real no custo da viagem. Consulte novamente antes de sair: normas municipais podem mudar, e informações antigas em blogs ou plataformas de reserva nem sempre refletem as regras mais recentes.

As cidades continuam abertas aos turistas, mas a experiência de viajar está mudando. Para o visitante, conhecer as regras com antecedência é uma forma de evitar surpresas e aproveitar melhor o destino. Para as autoridades, o desafio é equilibrar a atividade econômica do turismo com a preservação do patrimônio e a qualidade de vida de quem vive nesses lugares.

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