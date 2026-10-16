Onde o mapa termina, o espetáculo começa: a travessia do Estreito de Magalhães ao encontro das baleias - (crédito: Uai Turismo)

Onde o mapa termina, o espetáculo começa: a travessia do Estreito de Magalhães ao encontro das baleias (As baleias-jubarte são as protagonistas das expedições pelo Parque Marinho Francisco Coloane, na Patagônia chilena (Foto: Veronica Pardo))

Há lugares no planeta que não apenas se visitam, eles se atravessam com a alma em suspenso. No extremo sul do continente americano, onde as águas do Atlântico e do Pacífico se fundem sob a imensidão Patagônia, o Estreito de Magalhães deixa de ser apenas uma rota de navegação histórica para se transformar em um dos santuários marinhos mais impressionantes do mundo.

Neste cenário de natureza indômita e geografia monumental, a operadora local Solo Expediciones construiu uma das experiências mais profundas de conexão com a vida selvagem no Chile: o avistamento da baleia-jubarte em seu habitat natural.

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A temporada do reencontro: de 1º de dezembro a 31 de março

A jornada tem calendário marcado pela própria natureza. Todos os anos, entre 1º de dezembro e 31 de março, o Estreito de Magalhães acolhe dezenas de baleias-jubarte que chegam às águas protegidas do Parque Marinho Francisco Coloane. Vindas de suas áreas de reprodução em águas tropicais, as mães e seus filhotes recém-nascidos encontram nestes canais austrais um refúgio rico em alimento para passar os meses de verão e início do outono.

Operando desde a emblemática cidade de Punta Arenas, a experiência desenhada leva os viajantes em expedições de um dia inteiro (duração aproximada de 12 a 13 horas) que adentram os fiordes e os arredores de locais históricos como o Cabo Froward, o ponto mais austral do continente americano, e as geleiras da Cordilheira Darwin.

A oferta não se limita à navegação contemplativa: para os espíritos mais aventureiros, a expedição oferece a oportunidade única de fazer caiaque ao lado das baleias e A jornada tem calendário marcado pela própria natureza. Todos os anos, entre 1º de dezembro e 31 de março, o Estreito de Magalhães acolhe dezenas de baleias-jubarte que chegam às águas protegidas do Parque Marinho Francisco Coloane. Vindas de suas áreas de reprodução em águas tropicais, as mães e seus filhotes recém-nascidos encontram nestes canais austrais um refúgio rico em alimento para passar os meses de verão e início do outono.

Operando desde a emblemática cidade de Punta Arenas, a experiência desenhada leva os viajantes em expedições de dia inteiro (com duração aproximada de 12 a 13 horas) que adentram os fiordes e os arredores de locais históricos como o Cabo Froward, o ponto mais austral do continente americano, e as geleiras da Cordilheira Darwin.

A oferta não se limita à navegação contemplativa: para os espíritos mais aventureiros, a expedição oferece a oportunidade única de fazer caiaque ao lado das baleias e nas geleiras milenares, deslizando ao nível da água em um silêncio absoluto que só é interrompido pelo sopro dos gigantes do mar., deslizando ao nível da água em um silêncio absoluto que só é interrompido pelo sopro dos gigantes do mar.

A experiência de caiaque permite explorar as águas patagônicas sob orientação especializada e conforme as condições do dia. (Foto: Veronica Pardo)

Uma fauna viva no coração do ecossistema austral

Embora a baleia-jubarte seja a grande protagonista, a navegação pelo Estreito revela uma biodiversidade marinha pulsante. Ao longo do percurso, é comum o avistamento de orcas, golfinhos-austrais (toninas), lobos-marinhos, elefantes-marinhos e uma impressionante avifauna que inclui albatrozes, petréis, cormorões e os pinguins-de-magalhães que povoam as ilhas vizinhas de Magdalena e Marta.

Um lobo-marinho surge curioso nas águas geladas da região austral chilena, uma das espécies que dividem o cenário com as gigantes jubartes. (Foto: Veronica Pardo)

Desembarque de turistas na colônia de pinguins, a rica fauna e a paisagem costeira marcam a experiência de navegação pelo parque. (Foto: Veronica Pardo)

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O impacto no viajante: o sopro que transforma a perspectiva

Aqueles que embarcam nesta expedição não voltam os mesmos. Quem viveu a experiência relata uma profunda mudança de perspectiva ao testemunhar o momento em que uma baleia de 40 toneladas emerge a poucos metros da embarcação.

Em um mundo acelerado e hiperconectado, o impacto de estar no “fim do mundo”, ou o início se você quiser pensar assim também, ouvindo apenas o eco da respiração das jubartes no silêncio dos fiordes gera uma sensação inesquecível de humildade, deslumbramento e respeito pela preservação do planeta.

Não se trata apenas de “ver fauna”, mas de sentir o pulsar de uma Terra intocada que nos lembra o quão pequenos somos e, ao mesmo tempo, o quão afortunados somos por testemunhar tamanha beleza.

A sensação de chegar ao fim do mundo está bem aqui ao lado: um silêncio que renova qualquer energia e nos devolve a vida. Ir ao Estreito de Magalhães durante a temporada de verão é, em última análise, um convite para cruzar a última fronteira e se conectar com o lado mais puro, selvagem, exótico e emocionante da América do Sul.

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Nota da editora: Verônica Pardo colunista do Uai Turismo, traz histórias e dicas do Chile para os nossos leitores! Semanalmente você vai poder conferir Chile por uma chiloca, como ela mesma se denomina, a mistura de chilena com carioca e que irá mostrar nosso vizinho sul americano com muita profundidade e destinos que ainda não conhecemos, com o olhar que só um nativo possui.

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