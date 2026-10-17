Vai viajar para o exterior? Veja as novas regras e os documentos exigidos dos brasileiros - (crédito: Uai Turismo)

Vai viajar para o exterior? Veja as novas regras e os documentos exigidos dos brasileiros (Passaporte, autorizações e comprovantes podem ser exigidos conforme o destino e o perfil do viajante. (Foto: Uai Turismo IA) )

Viajar para fora do Brasil exige mais planejamento em 2026. Além de conferir passaporte e visto, o turista precisa ficar atento às mudanças no controle de fronteiras, às autorizações eletrônicas e às regras específicas para crianças e adolescentes. Na Europa, um novo sistema já registra digitalmente a entrada e a saída de visitantes, enquanto outra autorização está prevista para entrar em operação ainda neste ano.

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O que mudou nas regras para viajar ao exterior?

As exigências para entrar em outro país variam conforme o destino, a nacionalidade do viajante, a duração da estadia e o motivo da viagem. Por isso, organizar os documentos com antecedência é uma etapa essencial do planejamento.

Entre as mudanças mais importantes está a implantação do Sistema de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês), adotado pelos países europeus participantes do Espaço Schengen. O sistema está em pleno funcionamento desde 10 de abril de 2026 e substituiu os carimbos tradicionais de passaporte pelo registro digital das entradas e saídas.

Outra novidade é o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS), previsto para começar a operar no último trimestre de 2026. Até a última atualização das informações oficiais consultadas, porém, o sistema ainda não estava recebendo solicitações. A União Europeia deverá anunciar a data exata de início com antecedência.

Europa: entenda a diferença entre EES e ETIAS

Embora os dois sistemas estejam relacionados ao controle das fronteiras europeias, eles têm funções diferentes.

EES: registro digital nas fronteiras

O EES registra dados do documento de viagem, imagem facial, impressões digitais e informações sobre as datas e os locais de entrada e saída. A medida se aplica a viajantes de países de fora da União Europeia que entram nos países participantes para estadias curtas, respeitando as regras de cada categoria de viajante.

Na prática, brasileiros que visitam esses destinos podem precisar fornecer dados biométricos durante o controle migratório. Não é necessário preencher uma solicitação prévia para o EES: o registro ocorre na fronteira.

ETIAS: autorização eletrônica de viagem

O ETIAS será uma autorização eletrônica exigida de viajantes de determinadas nacionalidades que atualmente estão dispensadas de visto para estadias curtas nos países europeus participantes. O Brasil está entre os países cujos cidadãos deverão observar essa exigência quando o sistema entrar em operação, desde que se enquadrem nas condições estabelecidas.

A autorização não equivale a um visto e não garante, por si só, a entrada no destino. Os agentes de fronteira continuarão verificando se o visitante cumpre os requisitos de admissão.

A orientação é acompanhar as informações no portal oficial ETIAS da União Europeia. Como o sistema ainda não está em funcionamento, o viajante deve desconfiar de páginas que já oferecem a emissão da autorização como se o procedimento estivesse liberado.

Passaporte: confira a validade antes de comprar a passagem

O passaporte é um dos primeiros documentos que o brasileiro deve verificar ao planejar uma viagem internacional. A validade exigida depende do país de destino e, em alguns casos, precisa se estender por determinado período após a data prevista de saída.

No Espaço Schengen, por exemplo, a regra geral para visitantes de fora da União Europeia exige que o documento tenha sido emitido nos dez anos anteriores e permaneça válido por pelo menos três meses após a data planejada de saída do território.

Outros países adotam critérios diferentes. Por isso, não basta conferir se o passaporte estará válido no dia do embarque: é preciso consultar a regra específica do destino e dos países de conexão.

Também é importante verificar se o nome registrado na passagem corresponde ao documento de viagem e se há exigências adicionais para escalas e conexões internacionais.

Visto, autorização eletrônica e comprovantes: o que pode ser exigido?

O passaporte não é o único documento que pode ser solicitado na viagem. Dependendo do país e do perfil do visitante, outras exigências podem ser aplicadas.

Antes de embarcar, confira:

Visto: verifique se o destino exige visto para turismo, negócios, estudos ou outro motivo de viagem.

verifique se o destino exige visto para turismo, negócios, estudos ou outro motivo de viagem. Autorização eletrônica: alguns países exigem uma autorização prévia mesmo de visitantes dispensados de visto.

alguns países exigem uma autorização prévia mesmo de visitantes dispensados de visto. Passagem de retorno ou de continuação: pode ser solicitada para comprovar que o visitante pretende deixar o país dentro do período autorizado.

pode ser solicitada para comprovar que o visitante pretende deixar o país dentro do período autorizado. Comprovante de hospedagem: reserva de hotel, endereço de acomodação ou carta-convite podem ser pedidos.

reserva de hotel, endereço de acomodação ou carta-convite podem ser pedidos. Comprovação financeira: o viajante pode precisar demonstrar que dispõe de recursos para custear a estadia.

o viajante pode precisar demonstrar que dispõe de recursos para custear a estadia. Seguro-viagem: a exigência depende do destino e das condições de entrada. No Espaço Schengen, a comprovação de seguro médico de viagem integra os requisitos aplicáveis a determinadas categorias de visitantes.

a exigência depende do destino e das condições de entrada. No Espaço Schengen, a comprovação de seguro médico de viagem integra os requisitos aplicáveis a determinadas categorias de visitantes. Certificados sanitários: alguns destinos podem estabelecer exigências de vacinação ou outros documentos de saúde, conforme a origem e o itinerário.

Esses comprovantes não são exigidos de maneira uniforme em todos os países. A recomendação é consultar os canais oficiais de imigração e as orientações consulares do destino antes de finalizar o planejamento.

Crianças e adolescentes precisam de autorização para viajar?

Famílias que viajam com menores de 18 anos devem prestar atenção especial à documentação. As regras brasileiras para saída do país estabelecem exigências específicas para crianças e adolescentes que viajam sem um dos pais ou sem ambos.

Em linhas gerais, a autorização de viagem é necessária quando o menor viaja acompanhado de apenas um dos genitores, com outro adulto ou desacompanhado, conforme as condições previstas na legislação.

O documento pode ser providenciado conforme os procedimentos aplicáveis ou, em determinadas situações, a autorização pode ser incluída no passaporte do menor. A documentação exigida e a forma de apresentação devem ser verificadas com antecedência junto à Polícia Federal e aos órgãos competentes.

Além das regras brasileiras para deixar o país, a família precisa conferir as exigências do destino e das companhias aéreas. Uma documentação incompleta pode causar atrasos ou impedir o embarque.

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Como evitar problemas no embarque internacional

A melhor maneira de reduzir imprevistos é organizar uma lista de verificação antes da viagem. O ideal é conferir as regras assim que o destino for definido e repetir a consulta perto da data do embarque, especialmente quando houver mudanças recentes.

Veja os principais cuidados:

Consulte fontes oficiais: confira as orientações da embaixada ou do consulado do país de destino e as informações do Ministério das Relações Exteriores. Verifique todas as conexões: uma escala pode envolver regras diferentes das aplicadas ao destino final. Confira a validade dos documentos: considere o período exigido após a chegada ou a saída do país. Organize os comprovantes: mantenha acessíveis as reservas, a passagem de retorno, o seguro e outros documentos que possam ser solicitados. Acompanhe as autorizações eletrônicas: confirme se o sistema já entrou em operação e se a sua viagem está sujeita à exigência. Redobre a atenção com menores: verifique autorizações, documentos de identificação e regras de embarque com antecedência.

O Ministério das Relações Exteriores reúne orientações para brasileiros que vão viajar ao exterior em seus canais oficiais. Consulte também a companhia aérea, especialmente quando o itinerário incluir diferentes países.

Planejamento é parte da viagem

As novas tecnologias de controle migratório não significam que viajar para o exterior ficou necessariamente mais difícil, mas exigem atenção a procedimentos que podem mudar de um destino para outro. Em 2026, a implantação do EES e a previsão de início do ETIAS tornam ainda mais importante acompanhar as informações oficiais antes de sair de casa.

Com passaporte válido, documentos organizados e conhecimento das regras aplicáveis ao itinerário, o viajante reduz o risco de surpresas no aeroporto e pode aproveitar melhor a experiência internacional.

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