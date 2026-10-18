Destinos ameaçados: lugares que podem mudar para sempre e ainda podem ser visitados - (crédito: Uai Turismo)

Destinos ameaçados: lugares que podem mudar para sempre e ainda podem ser visitados (As ilhas das Maldivas enfrentam riscos relacionados à elevação do nível do mar, à erosão costeira e às mudanças nos ecossistemas marinhos. (Foto: FreePik))

Alguns dos lugares mais impressionantes do planeta estão passando por transformações que podem alterar sua paisagem, sua biodiversidade e até o modo de vida de suas comunidades. Em ilhas do Oceano Índico, montanhas cobertas de gelo e cidades históricas à beira-mar, os efeitos das mudanças climáticas já fazem parte dos desafios de conservação.

A expressão destinos que estão desaparecendo chama a atenção, mas precisa ser usada com cuidado. Nem todos esses lugares correm o risco de sumir fisicamente em um futuro próximo. Em muitos casos, o que está ameaçado é uma paisagem específica, um ecossistema, uma construção histórica ou a possibilidade de manter comunidades inteiras em seus territórios.

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A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconhece que o aquecimento global, a elevação do nível do mar, os incêndios, as secas e o recuo das geleiras representam ameaças crescentes ao patrimônio mundial. O turismo também pode agravar esses problemas quando ocorre sem planejamento, embora possa contribuir para financiar a conservação e fortalecer as economias locais.

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Maldivas: o desafio de preservar um paraíso de baixa altitude

As Maldivas, no Oceano Índico, são conhecidas por suas águas transparentes, recifes de coral e ilhas cercadas por praias de areia branca. O arquipélago, porém, está entre os territórios mais vulneráveis à elevação do nível do mar.

Grande parte das ilhas tem altitude muito baixa. Segundo informações das Nações Unidas, aproximadamente 75% da área terrestre do país está situada a menos de um metro acima do nível médio do mar. Isso amplia a exposição a inundações costeiras, erosão, intrusão de água salgada e danos à infraestrutura.

O risco não significa que as Maldivas estejam prestes a desaparecer por completo. Os impactos variam entre as ilhas, e obras de proteção costeira, recuperação de ecossistemas e outras medidas de adaptação fazem parte da resposta ao problema.

A vulnerabilidade também tem consequências sociais e econômicas. Além de afetar moradias e serviços essenciais, as mudanças ambientais podem comprometer praias, recifes e outros recursos que sustentam a pesca e o turismo, atividades importantes para a população local.

Para quem visita o país, escolher operadores responsáveis, respeitar as regras de proteção dos recifes e valorizar negócios locais são formas de reduzir impactos. A viagem, entretanto, não deve ser tratada como uma corrida para conhecer um lugar antes que ele desapareça.

Tuvalu: um país insular diante da elevação do mar

No Pacífico, Tuvalu reúne pequenas ilhas e atóis com áreas terrestres limitadas e baixa altitude. A combinação entre a elevação do nível do mar, a erosão costeira e a exposição a eventos extremos cria desafios para a segurança das moradias, o abastecimento de água e a continuidade de práticas culturais tradicionais.

A Unesco destaca que o nível do mar na região aumentou significativamente nas últimas décadas e que a dinâmica natural dos atóis pode produzir mudanças complexas no formato das ilhas. Isso não elimina os riscos, mas ajuda a explicar por que não é correto presumir que todas as ilhas simplesmente serão engolidas pelo oceano no mesmo ritmo.

Para os habitantes, a questão vai além da perda de praias. O território está ligado à identidade, à memória, à alimentação e às relações comunitárias. A possibilidade de manter essas condições de vida é tão importante quanto a permanência física da terra.

Tuvalu não é um destino de turismo de massa, e uma visita exige planejamento logístico e respeito à vida cotidiana das comunidades. Conhecer a realidade local por meio de fontes confiáveis e iniciativas conduzidas pelos próprios habitantes também ajuda a ampliar a compreensão sobre a crise climática.

A baixa altitude dos atóis de Tuvalu aumenta a vulnerabilidade das comunidades à elevação do nível do mar e à erosão costeira. (Foto: FreePik)

Geleiras dos Alpes: paisagens que estão mudando

Nas montanhas, a transformação pode ser observada no recuo das geleiras. Na região dos Alpes suíços de Jungfrau-Aletsch, reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, o gelo faz parte de uma paisagem que atrai visitantes, montanhistas e pesquisadores.

O aumento das temperaturas acelera a perda de massa glacial e modifica os ambientes de altitude. Além de alterar a paisagem, esse processo interfere nos ecossistemas e nos sistemas naturais relacionados à água.

A Unesco e a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) alertam que geleiras de um terço dos locais naturais inscritos na Lista do Patrimônio Mundial podem desaparecer até 2050, caso as tendências atuais se mantenham. Trata-se de uma projeção referente a esses locais, e não de uma previsão de desaparecimento de todas as geleiras do planeta.

Para o turismo, a mudança exige atenção às condições de trilhas, acessos e atividades de montanha. O recuo do gelo também pode aumentar a instabilidade de algumas áreas, tornando indispensável seguir orientações de guias e autoridades locais.

Quem visita os Alpes pode contribuir escolhendo operadores comprometidos com a conservação, respeitando áreas sinalizadas e evitando deixar resíduos. A experiência permite conhecer de perto uma paisagem extraordinária e compreender os efeitos do aquecimento global sem transformar a fragilidade ambiental em espetáculo.

O recuo das geleiras transforma a paisagem alpina e afeta ecossistemas e sistemas naturais relacionados à água. (Foto: FreePik)

Veneza: patrimônio histórico entre as marés e o turismo

Veneza, na Itália, é outro exemplo de destino que enfrenta ameaças sem estar prestes a desaparecer de uma hora para outra. Construída sobre ilhas em uma lagoa, a cidade convive há séculos com a água, mas a elevação do nível do mar, as marés excepcionais e outros fatores ambientais aumentam os desafios de conservação.

A Unesco reconhece a vulnerabilidade da cidade e de sua lagoa a mudanças ambientais irreversíveis. O patrimônio arquitetônico, as áreas naturais e as atividades tradicionais dependem de medidas permanentes de proteção.

O turismo acrescenta outra camada de complexidade. A concentração de visitantes, o uso intensivo de espaços urbanos e a pressão sobre a moradia e os serviços podem afetar a qualidade de vida dos residentes e a preservação das características históricas do destino.

Veneza continua recebendo turistas, mas sua conservação exige mais do que obras contra as inundações. Planejamento urbano, gestão dos fluxos de visitantes e valorização das comunidades locais são partes essenciais da solução.

Para o viajante, atitudes simples fazem diferença: respeitar as regras de circulação, evitar comportamentos que prejudiquem os monumentos, considerar períodos menos movimentados e consumir em estabelecimentos locais. O objetivo é contribuir para que a cidade continue sendo um lugar vivido, e não apenas um cenário para fotografias.

Veneza precisa conciliar a proteção de seu patrimônio histórico, os desafios ambientais da lagoa e a gestão do fluxo de visitantes. (Foto: FreePik)

O turismo pode ajudar a preservar esses lugares?

A relação entre turismo e conservação é complexa. A atividade pode gerar recursos para áreas protegidas, criar empregos e valorizar conhecimentos tradicionais. Por outro lado, a construção desordenada, o excesso de visitantes e o consumo intensivo de água e energia podem ampliar a pressão sobre ambientes vulneráveis.

O relatório World Heritage and Tourism in a Changing Climate, publicado pela Unesco em parceria com organizações ambientais, destaca justamente essa relação: o turismo pode agravar ameaças já existentes, mas também pode contribuir para proteger patrimônios naturais e culturais quando é bem administrado.

Antes de viajar para um destino vulnerável, vale pesquisar as regras ambientais, verificar se os operadores adotam práticas responsáveis e priorizar serviços que beneficiem a população local. Em áreas de montanha, é importante seguir as orientações de segurança; em ambientes marinhos, não tocar nos corais nem alimentar animais silvestres; em cidades históricas, respeitar os espaços públicos e os moradores.

Também é fundamental evitar a divulgação de informações alarmistas ou a promessa de que um lugar desaparecerá em determinada data sem respaldo científico. A emergência climática é suficientemente grave para ser explicada com precisão.

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Mais do que conhecer antes que seja tarde

Os destinos ameaçados por mudanças ambientais revelam que viajar envolve uma responsabilidade que vai além de admirar paisagens. Em muitos casos, a transformação já está em curso; em outros, os riscos dependem da evolução das emissões globais, das condições locais e das medidas de adaptação adotadas.

Conhecer esses lugares pode aproximar os visitantes de questões ambientais e culturais importantes, desde que a viagem seja planejada com respeito. O desafio não é apenas aproveitar o que ainda existe, mas contribuir para que as paisagens, os patrimônios e as comunidades que lhes dão significado tenham condições de continuar existindo.

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