Passagens aéreas cada vez mais caras? Entenda o que realmente pesa no preço de uma viagem - (crédito: Uai Turismo)

Passagens aéreas cada vez mais caras? Entenda o que realmente pesa no preço de uma viagem (Os preços das passagens aéreas variam conforme a procura, os custos operacionais e a disponibilidade de assentos. (Foto: Uai Turismo))

O valor de um voo depende da procura, da época do ano, dos custos das companhias e da disponibilidade de assentos. Dados da Anac mostram que o combustível de aviação subiu 57,6% em um ano até junho de 2026, enquanto a tarifa aérea doméstica média avançou 0,3% no mesmo período. Entenda como as empresas definem os preços e veja o que fazer para economizar.

Encontrar uma passagem por determinado valor e descobrir que ela ficou mais cara pouco depois é uma situação comum para quem planeja viajar. A mudança pode ocorrer mesmo quando o destino, o horário e o número do voo continuam iguais.

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Isso acontece porque as companhias aéreas utilizam sistemas de gestão dinâmica de tarifas. Os preços são ajustados de acordo com fatores como procura, assentos disponíveis em cada faixa tarifária, concorrência e proximidade da data da viagem.

Um mesmo avião pode ter passageiros que pagaram valores diferentes pela classe econômica. Os primeiros bilhetes vendidos em determinadas condições podem ter preços menores, enquanto as tarifas disponíveis posteriormente podem custar mais.

A lógica também funciona no sentido contrário: se a procura estiver abaixo do esperado, uma companhia pode oferecer preços promocionais para estimular as vendas. Por isso, não existe uma regra que garanta que o valor de uma passagem sempre aumentará à medida que a data do embarque se aproxima.

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Combustível e custos operacionais influenciam as tarifas

O combustível está entre as despesas mais relevantes da aviação comercial. Manutenção das aeronaves, arrendamento, tripulação, serviços aeroportuários e operações em solo também entram na estrutura de custos das empresas.

No Brasil, os dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ajudam a dimensionar esse impacto. Em junho de 2026, o preço médio do querosene de aviação (QAV) foi de R$ 5,66 por litro, alta de 57,6% em relação ao mesmo mês de 2025.

No entanto, a tarifa aérea doméstica média, corrigida pela inflação, foi de R$ 660,54 por trecho, avanço de apenas 0,3% na comparação anual. Os números mostram que a variação de um custo importante não se traduz automaticamente em um aumento proporcional no preço pago pelo passageiro.

O câmbio também influencia despesas relacionadas a aeronaves, peças, manutenção e contratos internacionais. Já a concorrência e a demanda podem limitar ou ampliar a capacidade das companhias de repassar aumentos de custos aos consumidores.

Em outras palavras, o preço final resulta de uma combinação de despesas e decisões comerciais, e não de um único indicador.

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Alta temporada, feriados e procura por assentos

O calendário é outro fator importante. Férias escolares, Carnaval, Natal, Réveillon e feriados prolongados concentram a procura por voos e podem elevar os preços, principalmente em rotas com oferta limitada.

Destinos que recebem grandes eventos, festivais ou congressos também podem registrar maior demanda em períodos específicos.

Quando os assentos das faixas tarifárias mais econômicas se esgotam, os bilhetes restantes podem custar mais. Em contrapartida, viajar em datas próximas, mas menos disputadas, pode ampliar as possibilidades de encontrar preços menores.

A concorrência também faz diferença. Uma rota atendida por várias companhias pode oferecer mais alternativas de horários e tarifas do que outra com poucas opções de voos.

Isso não significa, contudo, que um voo com menos concorrentes será necessariamente mais caro. A procura, a ocupação prevista e a estratégia comercial de cada empresa também influenciam o resultado.

Feriados e períodos de férias podem aumentar a procura por voos e reduzir a disponibilidade de tarifas mais econômicas. (Foto: Uai Turismo)

Por que dois passageiros pagam preços diferentes?

A diferença de preço entre passageiros do mesmo voo não significa necessariamente que um deles tenha comprado uma passagem em condições desfavoráveis. Os bilhetes podem ter sido adquiridos em momentos diferentes ou sob regras tarifárias distintas.

Uma passagem mais econômica pode ter restrições maiores para alterações e cancelamentos ou oferecer menos serviços incluídos. Outra, mais cara, pode permitir maior flexibilidade ou incluir benefícios adicionais.

A disponibilidade de assentos em cada faixa tarifária também interfere. A quantidade oferecida em cada categoria comercial pode mudar conforme as vendas avançam.

Por isso, comparar apenas o preço inicial não é suficiente. O passageiro deve verificar as condições da tarifa, os serviços incluídos e o custo total antes de concluir a compra.

Passagens nacionais e internacionais: o que muda?

O preço de uma passagem não depende apenas da distância percorrida. Um voo doméstico relativamente curto pode custar mais do que um trecho internacional longo, dependendo da concorrência, da procura e da quantidade de voos disponíveis.

Nas viagens internacionais, a comparação pode envolver conexões em outros países, diferentes aeroportos, moedas, tributos e acordos entre companhias aéreas.

Também é importante considerar a duração total do percurso. Um itinerário com conexão pode apresentar preço inferior ao de um voo direto, mas exigir mais horas de viagem e, em alguns casos, despesas adicionais durante a espera.

Na comparação entre alternativas, o ideal é avaliar itinerários com condições semelhantes, incluindo bagagem, horários, aeroportos e regras de alteração.

Bagagem, assento e taxas: o preço anunciado pode não ser o final

O valor exibido na pesquisa nem sempre corresponde ao custo total da viagem. Dependendo da tarifa contratada, serviços como bagagem despachada e escolha antecipada de assento podem ser cobrados à parte.

A franquia de bagagem de mão, as dimensões permitidas e as condições para despachar malas devem ser conferidas diretamente nas regras da companhia aérea. Também vale observar as taxas de embarque e os demais valores apresentados no fechamento da compra.

A Anac disponibiliza dados de tarifas domésticas que consideram o preço do transporte aéreo, mas excluem serviços opcionais e taxas de embarque. Essa distinção é importante para entender por que a média oficial nem sempre coincide com o total pago pelo viajante.

Antes de escolher a passagem, compare o custo final para todos os passageiros e inclua apenas os serviços de que realmente precisa. Uma tarifa inicialmente mais barata pode deixar de ser a opção mais econômica quando são acrescentados os itens necessários.

Como economizar na compra de passagens aéreas

Não existe uma fórmula infalível para comprar passagens pelo menor preço, mas algumas atitudes ajudam a encontrar alternativas mais adequadas ao orçamento.

Compare datas próximas: quando possível, pesquise dias anteriores e posteriores à data desejada. Pequenas mudanças no calendário podem alterar o preço.

Acompanhe as tarifas com antecedência: começar a pesquisar cedo ajuda a observar as oscilações e a reconhecer oportunidades.

Considere horários diferentes: voos fora dos períodos mais procurados podem apresentar alternativas mais econômicas, embora isso varie conforme a rota.

Avalie conexões: compare a economia com o tempo adicional de viagem e as possíveis despesas durante a espera.

Calcule o custo completo: inclua bagagem, assentos e taxas antes de decidir.

Pesquise aeroportos alternativos: quando houver opções viáveis, considere também o custo e o tempo do deslocamento terrestre.

Ative alertas de preços: ferramentas de pesquisa ajudam a acompanhar as mudanças e comparar datas.

Leia as regras da tarifa: condições de alteração, cancelamento e reembolso podem ser decisivas caso os planos mudem.

A antecedência merece atenção, mas não deve ser tratada como garantia de economia. O melhor momento para comprar depende da rota, da época, da oferta de voos e das condições disponíveis naquele período.

Comparar datas, conexões e serviços incluídos ajuda a avaliar o custo total de uma passagem aérea. (Foto: Uai Turismo)

Existe um melhor dia para comprar passagens?

A ideia de que terça-feira, por exemplo, é sempre o melhor dia para comprar passagens não deve ser tratada como regra universal. Os preços são dinâmicos e variam conforme as condições de cada mercado.

Para quem tem flexibilidade, comparar diferentes datas e acompanhar os valores ao longo do tempo costuma ser mais útil do que esperar por um dia específico da semana.

Quem precisa viajar em feriados ou férias escolares pode se beneficiar de começar a pesquisa com antecedência, quando ainda há mais opções de horários e tarifas. Mesmo assim, é importante avaliar os preços disponíveis, sem presumir que eles necessariamente cairão ou subirão.

O painel de tarifas aéreas da Anac também pode ajudar a entender o comportamento histórico do mercado doméstico. Os dados, porém, representam médias e vendas registradas, não uma previsão do preço de um voo específico.

No fim, economizar depende de combinar planejamento, flexibilidade e comparação. Entender como as companhias formam seus preços ajuda o viajante a tomar decisões mais conscientes e reservar uma parcela maior do orçamento para aproveitar o destino.

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