Do Mar de Minas ao ecoturismo nacional: a transformação de Capitólio - (crédito: Uai Turismo)

Do Mar de Minas ao ecoturismo nacional: a transformação de Capitólio (O Lago de Furnas e os paredões rochosos estão entre os principais cartões-postais de Capitólio, destino de turismo de natureza em Minas Gerais. (Foto: Divulgação))

Quem contempla as águas do Lago de Furnas, cercadas por paredões rochosos, cachoeiras e vegetação do Cerrado, encontra uma paisagem que se tornou símbolo do turismo no interior de Minas Gerais. Conhecida como Mar de Minas, a região ganhou projeção nacional com os passeios de lancha, os cânions e os atrativos naturais que atraem visitantes de diferentes partes do país.

A origem desse cenário, no entanto, está ligada à expansão da infraestrutura energética brasileira. A construção da Usina Hidrelétrica de Furnas começou em julho de 1958, durante o governo de Juscelino Kubitschek. A primeira unidade geradora entrou em operação em setembro de 1963, em um período no qual o país buscava ampliar a oferta de eletricidade para sustentar a industrialização.

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A formação do reservatório inundou extensas áreas e provocou mudanças profundas na vida de comunidades ribeirinhas, propriedades rurais e municípios da região. O processo também exigiu o deslocamento de famílias e transformou a relação dos moradores com o território.

De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o reservatório tem área inundada de aproximadamente 1.440 quilômetros quadrados. Sua dimensão ajuda a explicar o apelido Mar de Minas e a importância que as águas assumiram para as atividades econômicas locais.

Décadas depois de sua criação, o lago passou a desempenhar outro papel: além de integrar a infraestrutura de geração de energia, tornou-se um dos principais elementos da identidade turística do centro-oeste mineiro.

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Do turismo regional à projeção nacional

Capitólio ganhou destaque como destino de natureza ao reunir, em uma mesma região, passeios náuticos, cânions, cachoeiras, trilhas e mirantes. A divulgação de imagens nas redes sociais contribuiu para ampliar a visibilidade do município, que passou a figurar entre os destinos mineiros mais conhecidos por quem procura paisagens naturais.

O turismo movimenta uma cadeia de serviços que inclui hospedagem, alimentação, transporte, agências receptivas, condutores, marinas e operadores de embarcações. Também abre oportunidades para pequenos negócios e experiências ligadas à gastronomia e à cultura regional.

Essa expansão, porém, trouxe desafios. O crescimento da procura exige planejamento, fiscalização, infraestrutura adequada e cuidados com os recursos naturais que sustentam a própria atividade turística.

Outro fator que influencia a experiência dos visitantes é a variação do nível do Lago de Furnas. Como o reservatório está associado à geração de energia, suas condições operacionais e hidrológicas podem afetar a paisagem, os acessos a determinados pontos e a dinâmica dos passeios. Por isso, é importante verificar as condições locais antes de viajar.

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Desenvolvimento econômico e desafios ambientais

O turismo trouxe novas oportunidades para Capitólio e municípios vizinhos, mas também tornou mais evidente a necessidade de equilibrar os interesses econômicos com a conservação ambiental.

Entre os principais benefícios está a diversificação da economia. A atividade cria demanda por serviços e produtos locais, incentiva investimentos em hospedagem e alimentação e amplia as possibilidades de geração de renda para moradores.

A valorização dos atrativos naturais também pode estimular iniciativas de conservação, educação ambiental e organização de trilhas e áreas de visitação, desde que acompanhada de planejamento e fiscalização.

Por outro lado, o aumento do fluxo turístico pode pressionar os sistemas de saneamento, ampliar a produção de resíduos e provocar desgaste em trilhas e áreas de banho. O tráfego de embarcações também exige cuidados para reduzir impactos sobre a água, as margens e os ecossistemas aquáticos.

Outro desafio é a sazonalidade. Feriados prolongados, férias escolares e fins de semana podem concentrar grande quantidade de visitantes em determinados pontos, enquanto períodos de menor movimento exigem estratégias para manter os negócios ativos durante o ano.

A cobrança de ingressos em propriedades privadas também influencia o orçamento da viagem. Como parte dos atrativos tem gestão particular, os custos podem variar conforme o local, a temporada e os serviços incluídos. Planejar os gastos e consultar os preços antecipadamente ajuda a evitar surpresas.

Mais do que aumentar o número de visitantes, o desafio de Capitólio é garantir que o turismo gere benefícios duradouros para a população e preserve as paisagens que tornaram a região conhecida.

Construído a partir de 1958, o complexo hidrelétrico de Furnas entrou em operação em 1963 e transformou a paisagem regional. (Foto: Divulgação)

O que fazer em Capitólio

A região oferece experiências para diferentes perfis de viajantes, de quem busca aventura a quem prefere contemplar a paisagem com tranquilidade.

Passeios de lancha pelo Lago de Furnas

A navegação é uma das experiências mais procuradas. Os roteiros podem incluir trechos dos cânions, formações rochosas, cachoeiras e paradas para banho, conforme as condições de operação e as regras de cada passeio.

A duração, o itinerário e os pontos de parada variam de acordo com o operador. Antes de reservar, vale confirmar o que está incluído, quais equipamentos são fornecidos e quais medidas de segurança serão adotadas.

Mirante dos Cânions

Os mirantes permitem observar de diferentes ângulos as formações rochosas e as águas do lago. O Mirante dos Cânions é um dos pontos mais conhecidos da região e conta com estrutura de visitação administrada por empreendimento privado.

As condições de acesso, os ingressos e as atividades disponíveis devem ser consultados diretamente com o atrativo antes da visita.

Trilhas e cachoeiras

Para quem prefere explorar a região em terra firme, complexos de ecoturismo como a Trilha do Sol e a Cachoeira da Capivara oferecem experiências ligadas à caminhada, à contemplação e ao contato com a natureza.

O planejamento deve considerar o nível de dificuldade das trilhas, o tempo necessário para percorrê-las, as condições climáticas e as regras de acesso. Calçados apropriados, água e respeito às orientações dos responsáveis ajudam a tornar o passeio mais seguro.

Cachoeira Lagoa Azul

Conhecida pela paisagem e pela tonalidade das águas, a Cachoeira Lagoa Azul integra o conjunto de atrativos associados ao turismo de natureza na região de Furnas. Como ocorre em outros pontos de visitação, as condições de acesso e as modalidades de passeio podem variar.

Antes de incluí-la no roteiro, o visitante deve confirmar se o acesso pretendido está disponível e quais são as regras vigentes.

Gastronomia mineira e sabores regionais

A experiência em Capitólio também passa pela mesa. Restaurantes, cafés e estabelecimentos rurais da região valorizam preparações tradicionais da culinária mineira, que podem incluir peixes de água doce, queijos, doces e receitas caseiras.

A proximidade com áreas produtoras de queijo da Serra da Canastra permite ampliar o roteiro com experiências gastronômicas e visitas a produtores, conforme a localização e a disponibilidade de cada empreendimento.

Para quem deseja ir além dos passeios mais conhecidos, vale reservar tempo para conhecer pequenos negócios, conversar com moradores e descobrir sabores que ajudam a contar a história da região.

O futuro do Mar de Minas

A transformação de Capitólio mostra como uma obra de infraestrutura pode, ao longo das décadas, redefinir a economia e a identidade de um território. Criado para atender à demanda por energia, o Lago de Furnas tornou-se um dos principais símbolos do turismo de natureza em Minas Gerais.

O crescimento da atividade, contudo, exige responsabilidade. Segurança náutica, monitoramento de áreas de risco, conservação da água, gestão de resíduos e organização do fluxo de visitantes precisam fazer parte de uma estratégia permanente.

O futuro do destino depende da capacidade de manter a atividade turística economicamente viável sem comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das comunidades locais.

Entre paredões, cachoeiras e águas que mudaram a história de Minas, Capitólio tem a oportunidade de consolidar um modelo de turismo em que a beleza da paisagem venha acompanhada de planejamento, respeito ambiental e proteção aos visitantes.

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