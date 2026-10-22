De uma caldeira vulcânica a águas termais: Poços de Caldas tem muita história para contar. - (crédito: Uai Turismo)

De uma caldeira vulcânica a águas termais: Poços de Caldas tem muita história para contar. (Dos pés do Cristo à grandiosidade das Thermas. Poços de Caldas e sua capacidade única de nos surpreender a cada passo. (Foto: @viajandocomhistoria))

Dirigimos em torno de 3horas partindo de São Paulo e chegamos em uma cidade que há tempos eu queria conhecer: Poços de Caldas.

Localizada ao Sudoeste de MG e na divisa com SP, a cidade está situada em uma caldeira vulcânica extinta há milhões de anos. Do alto do Parque do Cristo é possível ver a formação geológica cercada pelo anel de montanhas. Só por isso, pela vista incrível, já valeu a viagem mas tem muito mais!

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Poços de Caldas nasceu e se tornou conhecida justamente por causa das águas termais e suas propriedades terapêuticas. No final do século XIX e início do XX com a valorização e conhecimento sobre as águas sulfurosas a cidade começou a receber muitos turistas, visitantes, pesquisadores, políticos e médicos, o que a transformou em um dos mais conhecidos destinos de turismo de saúde do Brasil na época.

No final dos anos 1920, três grandes marcos foram construídos na cidade: Thermas Antônio Carlos uma construção lindíssima e monumental, o Palace Cassino e o Palace Hotel. Contam inclusive que quando o presidente Getúlio Vargas visitava Poços de Caldas, ele tinha uma suíte especial no hotel com móveis e decoração similares ao Palácio do Catete no Rio de Janeiro onde comandava o governo.

Nesta época a cidade viveu uma época de ouro e uma referência de turismo sofisticado com a construção de balneários, hotéis, cassinos, e casas de verão de famílias e personalidades. Mas em 1946 com a proibição dos jogos ela sofreu uma grande transformação. Chegaram mais tarde a mineração e indústria. Hoje Poços de Caldas combina um patrimônio preservado, herança histórica, atrativos naturais, hotéis incríveis, todos testemunhos de uma das primeiras grandes cidades turísticas de Minas Gerais. E eu amei conhecê-la!

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Oque fazer em Poços de Caldas

A viagem foi curta em um fim de semana, então ainda existem muitos lugares para serem explorados e conhecidos. Com certeza eu vou voltar em breve. De qualquer forma aí vai a sugestão de roteiro com os lugares mais emblemáticos de Poços de Caldas:

Teleférico de Poços de Caldas

Parque e Mirante do Cristo

Mercado do Cristo comercial e gastronômico

Thermas Antônio Carlos

Palace Cassino

Palace Hotel

Parque José Affonso Junqueira

Parque Walter World

Fonte dos Amores

Mercado Municipal de Poços de Caldas

Loja de Cristais de Poços de Caldas

Cachoeira Véu das Noivas

Sob as cores e a imponência do vitral das Thermas Antônio Carlos. Uma verdadeira viagem no tempo e na história de Poços de Caldas. (Foto: @viajandocomhistoria)

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A hospedagem

Minha hospedagem foi no Cassino All Inclusive Resort localizado em torno de 15 minutos do centro histórico. Com uma agenda completa de lazer, piscinas climatizadas e muitas atividades indoor e outdoor é daquelas hospedagens para qualquer época do ano, no inverno ou no verão.

Um destaque é a parte de alimentação que segue disponível entre as refeições com bebidas, sanduiches e petiscos. E ainda fomos conhecer o Parque Walter World que é gratuito para os hóspedes do Cassino Resort.

A história do parque é bem interessante. Em 1972 o empresário de origem libanesa Walter Miguel conheceu a Disney nos EUA e voltou encantado com todo o universo mágico. E decidiu criar o seu próprio mundo de diversão em Poços de Caldas. Ele faleceu antes de ver o projeto pronto, porém sua família seguiu e em 1997 o Parque Walter World foi inaugurado.

Se você ainda não conhece Poços de Caldas abra sua agenda e a coloque na sua lista de desejos. Boa leitura e até a próxima!

Azul das piscinas, verde das montanhas e a calmaria que eu precisava. Dias perfeitos por aqui. (Foto: @viajandocomhistoria)

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