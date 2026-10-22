Transporte no Rio de Janeiro: sua viagem começa no aeroporto ((Foto: Uai Turismo))

Passagem comprada, hospedagem reservada e roteiro pronto. Mas como será o caminho entre o aeroporto e o hotel? O transporte no Rio de Janeiro é o ponto de partida da conversa com Denis Moura no segundo episódio da quinta temporada do Podcast Uai Turismo, apresentado por Isabella Ricci.

Comunicador, guia de turismo e profissional ligado à mobilidade urbana, Denis mostra como esse primeiro deslocamento influencia a relação do visitante com o destino. Conhecer os trajetos, entender as necessidades dos passageiros e prever imprevistos são cuidados que começam antes mesmo do desembarque.

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Transporte no Rio de Janeiro exige planejamento

Durante a entrevista, Denis relembra a organização do transporte de 36 pessoas, distribuídas em oito carros, que precisavam chegar a um ponto de encontro praticamente ao mesmo tempo. O trabalho envolveu simulações de percursos e organização dos horários.

O exemplo ajuda a explicar o que está por trás de um receptivo personalizado. Na avaliação do convidado, comparar apenas o preço da corrida deixa de fora aspectos como planejamento, suporte e disponibilidade de outro profissional caso aconteça algum problema.

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Até o tamanho das malas pode mudar a escolha do veículo. Denis conta que pediu fotografias das bagagens de uma passageira que vinha da Austrália e percebeu que precisaria enviar um carro diferente do inicialmente previsto.

Cuidados para evitar golpes no desembarque

O cansaço da viagem e o desconhecimento da cidade também entram na conversa. Denis alerta para abordagens irregulares e relata uma prática em que uma simulação de corrida, com paradas adicionais, é apresentada ao visitante para justificar um preço elevado.

O episódio reforça a importância de organizar o deslocamento com antecedência e conversar sobre bagagem, acessibilidade e outras necessidades. Para o convidado, o atendimento envolve oferecer tranquilidade a quem chega a um lugar desconhecido.

Um Rio para conhecer com outro olhar

A entrevista também traz sugestões de passeios. Entre elas está o percurso pela Baía de Guanabara oferecido pelo Espaço Cultural da Marinha, que permite observar a cidade a partir da água. Denis menciona ainda a Ilha Fiscal, o AquaRio e experiências pelo Centro carioca.

Gravado no estúdio da Rádio Tupi, o episódio reúne histórias e orientações para pensar o transporte como parte da hospitalidade. A temporada tem oferecimento do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte, que celebra 30 anos em 2026.

Assista à entrevista completa abaixo:

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