Viagem em família: o que faz um hóspede voltar? - (crédito: Uai Turismo)

Viagem em família: o que faz um hóspede voltar? ((Foto: Uai Turismo))

Uma piscina bonita pode chamar atenção na hora da reserva. Mas o que faz uma família querer voltar ao mesmo hotel? Para João Mello, a resposta passa pelas pessoas e pelo cuidado em receber. Esse é um dos temas do terceiro episódio da quinta temporada do Podcast Uai Turismo, apresentado por Isabella Ricci.

À frente da operação hoteleira do Grupo Vilarejo, João representa a terceira geração da família e passou por 12 funções antes de chegar à liderança. Na entrevista, relembra experiências na recepção, como garçom e na reabertura do hotel de praia, em Rio das Ostras, após a crise do petróleo que atingiu a região.

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Viagem em família pede atenção a cada geração

Receber crianças, adolescentes, adultos e idosos no mesmo espaço exige entender interesses e necessidades diferentes. Segundo João, o atendimento depende de uma equipe capaz de perceber essas particularidades e construir uma relação próxima com os hóspedes.

A conversa apresenta experiências do Hotel Fazenda Vilarejo, em Conservatória, e do Vilarejo Praia, em Rio das Ostras. Mais do que oferecer atividades, o desafio é fazer com que cada integrante da família se sinta acolhido durante a estadia.

O atendimento às pessoas neurodivergentes também ganha espaço. João relata a criação de um ambiente multissensorial no hotel fazenda e a qualificação da equipe para receber esses hóspedes e suas famílias. O executivo apresenta a iniciativa como uma etapa de um trabalho contínuo de inclusão.

A experiência continua depois da viagem

Os bastidores dos hotéis também fazem parte dessa relação. Com um celular, João começou a mostrar receitas, arrumação dos quartos e histórias dos colaboradores, aproximando o público de quem trabalha na operação.

A gastronomia oferece outro caminho para manter esse vínculo. Queijos e doce de leite produzidos na fazenda são servidos nos hotéis e comercializados para quem deseja levar os sabores para casa. Durante a entrevista, João explica como a venda de produtos, inclusive pelo Mercado Livre, prolonga o contato com a marca.

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Sucessão familiar e planos de expansão

O episódio aborda ainda a profissionalização da gestão, os desafios da sucessão familiar e a renovação da identidade do Vilarejo. João apresenta o plano de abrir cinco resorts no Sudeste em dez anos, com o primeiro passo previsto para o interior de São Paulo.

Gravado no estúdio da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, o episódio tem oferecimento do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte, que celebra 30 anos em 2026.

Assista à entrevista completa:

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