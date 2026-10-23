O milagre das cores no deserto mais árido do mundo (O milagre da vida onde menos se espera. O deserto mais árido do mundo se transforma em um mar de cores com o fenômeno do Deserto Florido. (Foto: Divulgação / Deserto do Atacama Chile))

Existe uma magia sutil que reina no norte do Chile, onde a vastidão e o silêncio do Deserto do Atacama revelam um dos espetáculos mais fascinantes da Terra. A cada período de chuvas raras, o solo aparentemente estéril renasce sob a luz do Pacífico, transformando o deserto mais árido do planeta em um tapete vivo de cores e perfumes: o lendário Deserto Florido.

Para quem está acostumado à exuberância verde e ao mar aquecido do Atlântico brasileiro, a costa do Pacífico chileno oferece um contraste poético. É um cenário de montanhas áridas que encontram um oceano profundo e refrescante, emoldurado por uma explosão de tons vermelhos, brancos e roxos. Uma experiência que convida a desacelerar e contemplar a paciência da natureza.

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Durante o mês de outubro, o fenômeno alcança seu esplendor máximo. Pelos llanos do Parque Nacional Desierto Florido e pelas encostas costeiras do Parque Nacional Llanos de Challe, a terra se veste de gala. É possível admirar as icônicas Patas de Guanaco (Cistanthe), que cobrem vastas extensões com uma vibrante manta fúcsia e roxa; os Suspiros do Campo (Nolana), que tingem o solo com delicadas pétalas lilás e celestes; e a imponente Garra de León (Bomarea ovallei), uma joia botânica endêmica com suas marcantes flores vermelho-vivas. Sob o sol da tarde, o espetáculo ganha o brilho suave das Añañucas brancas e amareladas, desenhando um contraste inesquecível.

A impressionante paleta de cores do deserto florido. Da esquerda para a direita, a delicada Cistanthe (pata de guanaco) abre o caminho com seu rosa vibrante, seguida pela pureza das flores brancas rasteiras. Abaixo, a elegância solitária da Rhodophiala amarela contrasta perfeitamente com a força e vivacidade da icônica Phycella (añañuca) vermelha. A vida sempre encontra um caminho para florescer. (Foto: Chile Travel)

Essa jornada pelos sentidos não estaria completa sem os sabores autênticos da costa pacífica chilena. O roteiro convida a degustar os renomados ostilhões frescos da Bahía Inglesa, servidos ao natural ou à parmegiana, o delicado peixe de rocha como o vilagay, e iguarias do interior como o azeite de oliva artesanal com Denominação de Origem do Vale do Huasco e o tradicional vinho doce Pajarete. É o encontro perfeito entre a sofisticação gastronômica e a simplicidade das caletas locais.

A logística para vivenciar essa transformação é simples. A forma mais rápida e confortável a partir do Brasil é voar até Santiago e conectar em um curto voo de pouco mais de uma hora até o Aeroporto Desierto de Atacama (CPO), localizado em Copiapó/Caldera (ou até o Aeroporto de La Serena, para quem prefere iniciar a rota pelo extremo sul do fenômeno).

Nota importante de viagem: o Aeroporto de Calama fica muito mais ao norte, perto de San Pedro de Atacama, a mais de 800 km desta área de floração.

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Ao alugar um carro e percorrer as estradas impecáveis da Rota 5 Norte, o viajante descobre outro presente do universo. Ao cair da noite, o céu do Atacama se revela em toda a sua amplitude, exibindo as estrelas e a Via Láctea com uma nitidez quase mística, considerada a observação astronômica mais impressionante da América do Sul.

O Deserto Florido não é apenas um destino turístico; é um lembrete vivo de que a beleza e a vida aguardam o momento certo para desabrochar. Uma viagem transformadora ao alcance dos nossos vizinhos brasileiros.

Nota da editora: Verônica Pardo colunista do Uai Turismo, traz histórias e dicas do Chile para os nossos leitores! Semanalmente você vai poder conferir Chile por uma chiloca, como ela mesma se denomina, a mistura de chilena com carioca e que irá mostrar nosso vizinho sul americano com muita profundidade e destinos que ainda não conhecemos, com o olhar que só um nativo possui.

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