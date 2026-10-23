Muito além das telas: experiências imersivas ampliam as opções de lazer para crianças em Balneário Camboriú - (crédito: Uai Turismo)

Muito além das telas: experiências imersivas ampliam as opções de lazer para crianças em Balneário Camboriú (Diversão ao ar livre e longe das telas: crianças aproveitam atração imersiva com jatos d'água e atividades lúdicas em Balneário Camboriú. (Foto: Divulgação))

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, já passou, mas o calendário de lazer para as famílias continua cheio de possibilidades. Em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, atrações que misturam brincadeiras, tecnologia e conhecimento oferecem alternativas para quem deseja diversificar os passeios com os pequenos durante o restante do mês.

Entre as experiências estão a procura por fósseis na areia, a construção de foguetes, uma caça ao tesouro inspirada nas grandes navegações e a observação de espécies como o axolote. As atividades fazem parte dos parques do Grupo Oceanic e exploram temas como pré-história, exploração espacial, vida marinha e automobilismo.

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A proposta combina recursos tecnológicos e atividades práticas, com oportunidades para estimular a imaginação e a curiosidade das crianças. Em vez de concentrar a diversão exclusivamente nas telas, os passeios convidam os visitantes a observar, experimentar e participar.

Da escavação de fósseis à descoberta da pré-história

No Parque Aventura Jurássica, a Tenda do Paleontólogo complementa o circuito com mais de 100 dinossauros animatrônicos. Na atividade de escavação, as crianças procuram fósseis na areia e entram em contato com o trabalho dos paleontólogos.

A brincadeira também abre espaço para conversar sobre como os fósseis ajudam os pesquisadores a identificar espécies e compreender os ambientes e as formas de vida que existiram há milhões de anos.

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Foguetes construídos pelos próprios visitantes

O Space Adventure, que também tem uma unidade em Canela, na Serra Gaúcha, oferece uma experiência voltada à exploração espacial. No NAVE, Núcleo de Aprendizagem e Viagens Espaciais, os participantes constroem foguetes que depois são lançados por um sistema de ar comprimido.

A oficina aproxima conceitos como pressão, propulsão e aerodinâmica de uma atividade prática, tornando mais acessíveis temas ligados à ciência e à exploração do espaço.

O espaço conta ainda com jogos de realidade virtual e simuladores de força G, que reproduzem movimentos e sensações associados a missões e treinamentos de astronautas.

Uma caça ao tesouro pelos Sete Mares

Na Aventura Pirata, cenários e personagens remetem às grandes navegações e às histórias de corsários. A experiência inclui uma caça ao tesouro interativa, com pistas e desafios distribuídos pelo percurso.

Mapas, embarcações e elementos cenográficos ajudam a compor a aventura, baseada em uma brincadeira tradicional que atravessa gerações: seguir as pistas, desvendar enigmas e encontrar o tesouro.

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Do fundo do mar aos carros que marcaram época

O Oceanic Aquarium reúne mais de 170 espécies distribuídas em diferentes habitats. Entre os animais estão pinguins, tubarões, lontras e axolotes, espécie de salamandra conhecida por suas características peculiares.

A observação dos animais pode despertar o interesse pela biodiversidade, pelos diferentes ambientes naturais e pela importância da conservação. O passeio também permite conhecer espécies que muitas crianças encontram primeiro em livros, desenhos e vídeos.

Já o Classic Car Show apresenta mais de 30 automóveis de diferentes períodos da indústria automobilística. O acervo reúne modelos raros e veículos que marcaram época, oferecendo às crianças a oportunidade de conhecer parte da história dos transportes.

Para os adultos, os carros podem despertar lembranças de outras décadas. Para os pequenos, representam uma descoberta sobre como os veículos mudaram ao longo do tempo. A exposição também conta com recursos como realidade virtual e cinema 3D.

Brincar também é descobrir

As cinco atrações mostram diferentes possibilidades de integrar diversão e aprendizado. Simuladores e realidade virtual dividem espaço com atividades manuais, observação de animais e desafios que exigem atenção e raciocínio.

Cada experiência segue uma proposta própria, mas todas podem funcionar como ponto de partida para conversas e descobertas em família. A visita a uma exposição, por exemplo, pode despertar perguntas sobre história e tecnologia, enquanto uma atividade de escavação abre caminho para conhecer a paleontologia.

Mais do que substituir uma forma de entretenimento por outra, a ideia é ampliar o repertório de brincadeiras e proporcionar experiências compartilhadas fora do ambiente digital.

Crianças têm entrada gratuita em outubro

Até 31 de outubro, o Passaporte da Diversão conta com uma promoção para o público infantil: na compra de um ingresso inteiro elegível por um adulto, uma criança de até 12 anos pode entrar gratuitamente, conforme as condições da oferta.

O passaporte reúne diferentes atrações de Balneário Camboriú, incluindo o Oceanic Aquarium, o Parque Aventura Jurássica, a Aventura Pirata e o Classic Car Show. Há também uma modalidade que inclui o Space Adventure.

A promoção está sujeita à disponibilidade e às regras de cada modalidade. Antes de comprar, é importante consultar os canais oficiais para confirmar as atrações incluídas, as condições de gratuidade e o período de utilização do ingresso.

Serviço

Mais informações: passaportedadiversao.com.br

Redes sociais das atrações:

Oceanic Aquarium: @oceanicaquarium

Space Adventure: @spaceadventurebc

Parque Aventura Jurássica: @aventurajurassicaoficial

Aventura Pirata: @aventurapiratabc

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