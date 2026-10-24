Com a cultura organizada, a cidade inteira ganha (Com a cultura organizada, a cidade inteira ganha. (Foto: Imagem gerada por IA))

Planos, conselhos e fundos municipais ajudam a transformar iniciativas isoladas em políticas culturais permanentes, aproximam governos e comunidades e criam melhores condições para que a arte gere identidade, participação, trabalho e renda.

Essa semana, em minha cidade natal, fui às urnas, mas para votar em meu candidato para o Conselho Municipal de Política Cultural, que é um órgão colegiado permanente, consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, integrante da estrutura básica do Sistema Municipal de Cultura, com representação paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil.

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Fui e cumpri meu papel cidadão, com bastante alegria. Por um lado, por estar incentivando os futuros conselheiros a esta atuação tão importante e por outro lado, por entender a importância do setor cultural organizado, produtivo e apto a contribuir com o desenvolvimento econômico e social da minha terra!

Queria mesmo, era que em todo o Brasil essa prática fosse comum, mas nas minhas andanças como consultor social, o que percebo é que muitas cidades brasileiras, especialmente nas menores, a cultura ainda depende excessivamente da vontade de quem ocupa temporariamente a prefeitura ou a secretaria responsável pelo setor.

A lógica é simples, quando o gestor gosta de música, há festivais, quando se interessa pelo patrimônio, aparecem ações de preservação, quando valoriza as festas populares, elas recebem apoio. Triste realidade não é mesmo?

Projetos são interrompidos, calendários deixam de ser cumpridos, grupos perdem apoio e equipamentos culturais permanecem fechados ou subutilizados. A cultura passa a viver de iniciativas ocasionais, favores, relações pessoais e decisões tomadas sem planejamento.

O problema não é a realização de festas, shows ou comemorações, até porque esses eventos têm valor cultural, movimentam a economia e fazem parte da vida das comunidades. A dificuldade aparece quando toda a política cultural de um município se resume a eles.

Cultura precisa de celebração, mas também de continuidade, de palco e de formação. Precisa de público, de artistas, técnicos, produtores e organizações capazes de trabalhar durante todo o ano.

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Organizar não significa burocratizar

O Sistema Nacional de Cultura foi concebido para aproximar União, estados, municípios e sociedade civil na construção das políticas culturais. Seu objetivo é permitir que a cultura seja tratada como uma responsabilidade permanente, e não como uma ação improvisada a cada mudança de governo.

Esse processo ganhou maior segurança com o marco regulatório aprovado em 2024, que organizou a colaboração entre os diferentes entes da Federação e reforçou a cultura como instrumento de desenvolvimento humano, social e econômico.

Para os municípios, essa organização passa principalmente pela existência de uma estrutura de gestão, de um Plano Municipal de Cultura, de um Conselho Municipal de Política Cultural e de um Fundo Municipal de Cultura em funcionamento.

À primeira vista, esses nomes podem parecer distantes da rotina de artistas, grupos populares e moradores, mas é aí que está a beleza do processo, primeiro, porque na prática, tudo isso representa questões bastante simples e segundo, porque essa organização do setor, implica na inevitável, participação da sociedade civil neste processo.

O plano indica onde a cidade pretende chegar. O conselho cria um espaço permanente de diálogo entre governo e sociedade e o fundo oferece um caminho organizado para financiar as ações.

Não se trata, portanto, de criar papéis apenas para cumprir exigências, mas de estabelecer responsabilidades, prioridades e meios para que as decisões saiam do discurso e se transformem em realidade.

Uma política que não recomeça do zero

Um Plano Municipal de Cultura deve funcionar como uma orientação de longo prazo. Sua função é ajudar o município a reconhecer sua realidade, identificar manifestações culturais, compreender dificuldades e definir objetivos que não desapareçam ao final de um mandato.

Uma cidade pode decidir, por exemplo, que precisa recuperar determinado patrimônio, fortalecer suas bandas de música, apoiar os artesãos, formar novos produtores, ampliar o acesso à leitura, preservar celebrações tradicionais ou descentralizar atividades para bairros, distritos e comunidades rurais.

Essas escolhas não devem ser feitas apenas dentro de um gabinete. Elas precisam nascer da escuta de artistas, produtores, mestres da cultura, professores, pesquisadores, moradores e organizações locais.

Quando essas prioridades são organizadas em um plano, por um período significativo, as administrações seguintes não precisam começar tudo novamente. Poderá rever caminhos, atualizar metas e introduzir novas propostas, mas encontrará uma base construída coletivamente.

É assim que a cultura deixa de pertencer ao governo de ocasião e passa a pertencer à cidade.

O conselho não deve ser apenas uma lista de nomes

O Conselho Municipal de Política Cultural é um dos principais espaços para que a sociedade participe das decisões. Sua função não é apenas aprovar documentos ou reunir-se quando a prefeitura precisa cumprir alguma formalidade.

Um conselho atuante acompanha o planejamento, contribui para a definição das prioridades, observa e monitora a aplicação dos recursos e aproxima o poder público daqueles que vivem diariamente o fazer cultural.

Para que isso aconteça, a sociedade civil precisa ocupar seus assentos. Não dá para ficar só querendo e de longe, fora do processo. Artistas, produtores, representantes de grupos tradicionais, artesãos, escritores, músicos, agentes do patrimônio, trabalhadores do audiovisual e integrantes de outras áreas culturais precisam se apresentar para participar.

Muitas vezes, cobramos que o poder público escute a sociedade, mas não encontramos pessoas dispostas a ocupar os espaços existentes. Participar de um conselho exige tempo, estudo da legislação, diálogo, responsabilidade e disposição para compreender que o interesse coletivo deve estar acima das preferências individuais.

O conselheiro não ocupa uma cadeira para defender apenas seu projeto, sua manifestação ou seu grupo. Ele passa a compartilhar a responsabilidade de pensar a política cultural do município como um todo.

Da mesma forma, o conselho bem-posicionado, não deve ser visto pela prefeitura como adversário da gestão. Divergências podem existir e são naturais em qualquer ambiente democrático. Entretanto, quando há respeito, clareza de funções e acesso às informações, o conselho pode ajudar a administração a tomar decisões mais equilibradas e próximas da realidade.

O próprio desenho do Sistema Nacional de Cultura reforça essa participação, orientando que os conselhos municipais tenham representação da sociedade civil e contribuam para elaborar, acompanhar e revisar os planos de cultura.

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Sem recursos, o planejamento não avança

Um plano pode apresentar excelentes ideias e um conselho pode reunir pessoas comprometidas. Mas, se não houver recursos, grande parte das propostas permanecerá no papel. Por isso, o Fundo Municipal de Cultura é tão importante. Ele cria um caminho próprio para o financiamento das ações e permite que os recursos destinados ao setor sejam recebidos, organizados e aplicados com maior clareza.

A existência do fundo não significa dinheiro automático nem abundante. Ele precisa estar legalizado, regulamentado, previsto no orçamento e acompanhado com transparência. Também pode receber recursos de diferentes origens, conforme as possibilidades do município e as regras existentes.

Muito importante é que o conselho entenda, que é necessário fazer o fundo funcionar. Quando bem administrado, ele possibilita a criação de editais, premiações, bolsas e outras formas de apoio. Também facilita a relação do município com as políticas estaduais e nacionais, pois oferece uma estrutura mais segura para receber, aplicar e prestar contas dos recursos.

A articulação entre os diferentes níveis de governo torna-se mais técnica e ágil quando o município possui regras, planejamento, conselho participativo e mecanismos claros de financiamento.

Por que algumas cidades ainda resistem?

Em determinados municípios, a organização das políticas culturais ainda é vista como uma exigência distante, algo complicado ou desnecessário para uma cidade pequena. Em outros, existe receio de compartilhar decisões com a sociedade ou de criar compromissos que continuarão valendo depois da atual gestão.

Também permanece a ideia equivocada de que uma cidade pequena possui pouca cultura e, por isso, não precisaria de um sistema organizado.

Ocorre justamente o contrário. Pequenos municípios costumam guardar tradições, conhecimentos, festas, receitas, histórias, paisagens e formas de convivência que não existem em nenhum outro lugar. Muitas dessas expressões permanecem vivas graças ao esforço pessoal de moradores, grupos comunitários e mestres que trabalham com poucos recursos e quase nenhum reconhecimento.

A falta de organização pública torna essas manifestações mais vulneráveis. Quando um mestre falece sem transmitir seus conhecimentos, quando uma festa deixa de acontecer, quando um arquivo se perde ou quando um imóvel histórico é descaracterizado, não desaparece apenas uma atração, desaparece uma parte da memória coletiva.

Criar uma política cultural não exige que o município tenha grandes estruturas ou ações de alcance nacional. Exige, antes de tudo, que ele reconheça o que possui e cuide das pessoas que mantêm essa cultura viva.

Cultura também é trabalho

Outro avanço necessário é compreender que o fazer cultural não se limita ao lazer ou à ocupação do tempo livre. Por trás de uma apresentação musical, de uma peça teatral, de uma feira, de uma publicação ou de uma festa tradicional existe uma cadeia de trabalho.

Há artistas, produtores, técnicos, costureiras, fotógrafos, comunicadores, motoristas, cozinheiras, montadores, artesãos, comerciantes e inúmeros outros profissionais envolvidos.

Quando um município organiza sua política cultural, ele também começa a enxergar esse potencial produtivo. Pode qualificar trabalhadores, incentivar a formalização, melhorar a divulgação, aproximar cultura e turismo, estimular pequenos negócios e ampliar a circulação dos produtos locais.

A cultura gera renda sem abandonar sua dimensão simbólica. Ao contrário, é justamente a identidade de cada território que torna sua produção singular e capaz de despertar interesse. Uma cidade que valoriza seus artistas, sua gastronomia, suas festas, seus saberes e seu patrimônio não está apenas cuidando da memória, está criando possibilidades de desenvolvimento.

Participar é compartilhar responsabilidades

A democratização das políticas culturais não acontecerá apenas por iniciativa dos governos. Já citei acima e repito aqui, a sociedade civil, precisa e deve participar, acompanhar e assumir responsabilidades.

Isso começa pela mobilização dos próprios agentes culturais. É necessário conhecer as reuniões do conselho, acompanhar as conferências, contribuir com a construção do plano, observar os orçamentos e cobrar que as decisões sejam cumpridas.

Mas essa participação deve ir além da cobrança. Quem ocupa um espaço público de representação precisa estudar, dialogar, respeitar a diversidade e comunicar ao seu segmento o que está sendo discutido.

Também é importante renovar as representações. Os conselhos não podem se transformar em espaços permanentes das mesmas pessoas, nem reproduzir disputas particulares. Jovens, comunidades rurais, povos tradicionais, bairros periféricos, pessoas com deficiência e diferentes linguagens artísticas precisam encontrar condições para participar.

Quanto mais diversa for a representação, maiores serão as possibilidades de a política cultural alcançar todo o território municipal.

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Uma cidade culturalmente organizada, pertence mais aos seus moradores

Adequar-se ao Sistema Nacional de Cultura não deveria ser visto apenas como uma obrigação administrativa ou uma condição para acessar programas. Participar do Sistema, é uma oportunidade para o município compreender sua identidade, planejar seu futuro e reconhecer a cultura como direito e atividade produtiva.

Prefeituras, câmaras municipais, conselhos, organizações e agentes culturais precisam construir esse processo juntos. Cada parte possui uma função, e nenhuma delas consegue realizar o trabalho sozinha.

O poder público deve oferecer estrutura, transparência e continuidade. A sociedade civil deve participar, propor, acompanhar e compartilhar responsabilidades. Os agentes culturais precisam reconhecer-se não apenas como beneficiários, mas como parte ativa da construção das políticas.

Tenho aprendido, ao acompanhar diferentes territórios, que as cidades possuem muito mais riqueza cultural do que geralmente conseguem perceber. Às vezes, o que falta não é talento, tradição ou criatividade. Falta organização para transformar toda essa potência em presença permanente, oportunidade e desenvolvimento.

Quando a cultura depende apenas da boa vontade de alguém, ela permanece frágil, mas quando se apoia em planejamento, participação e recursos organizados, ganha condições para atravessar governos, alcançar novas gerações e chegar a quem historicamente permaneceu distante das oportunidades.

Organizar a cultura é também democratizá-la. E uma cidade que reconhece, protege e incentiva sua diversidade cultural torna-se mais consciente de sua história, mais aberta à participação e mais preparada para construir coletivamente o próprio futuro.

E você, tem praticado a cidadania? Você votou para escolher os conselheiros da política cultural em seu município?? Depois não venha reclamar hein!!

Até a próxima.

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