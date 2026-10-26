Bariloche é o único destino da América do Sul entre os 25 escolhidos pela Lonely Planet para 2027 - (crédito: Uai Turismo)

Bariloche é o único destino da América do Sul entre os 25 escolhidos pela Lonely Planet para 2027 (Além de estar entre os 25 destinos do mundo, Bariloche, a cidade argentina é a única representante da América do Sul no Best in Travel 2027. (Foto: Divulgação))

Cidade argentina e Região dos Lagos integram o Best in Travel 2027, seleção internacional que destaca lugares para conhecer no próximo ano, com foco em natureza, aventura e gastronomia.

Bariloche, na Patagônia argentina, está entre os 25 destinos recomendados pela Lonely Planet para visitar em 2027. A cidade e a Região dos Lagos foram incluídas no Best in Travel 2027, guia anual da editora internacional que reúne sugestões de lugares e experiências para viajantes de todo o mundo.

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O reconhecimento chama a atenção por um detalhe: Bariloche e a Região dos Lagos são a única indicação da América do Sul entre os 25 destinos selecionados nesta edição. A lista completa do guia reúne outras 25 experiências, totalizando 50 recomendações para o próximo ano.

A publicação destaca a região como uma das portas de entrada para explorar a Patagônia e valoriza as possibilidades de contato com a natureza durante diferentes épocas do ano. Trilhas que levam a lagoas de montanha, passeios pelos lagos, atividades de aventura e escalada estão entre as experiências que ajudam a caracterizar o destino.

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Natureza e aventura em diferentes estações

A localização de Bariloche, cercada por montanhas, florestas e lagos de águas cristalinas, favorece atividades ao ar livre durante todo o ano. No verão, caminhadas, passeios de caiaque e stand-up paddle permitem conhecer a paisagem por diferentes perspectivas. A região também oferece oportunidades para escalada, ciclismo e navegação.

No inverno, a neve transforma o cenário e atrai visitantes interessados em esportes como esqui e snowboard. O Cerro Catedral, um dos principais centros de esportes de neve da América do Sul, é uma das referências para quem visita a cidade nessa época.

Entre os cenários naturais estão os lagos Nahuel Huapi e Gutiérrez, que integram a paisagem característica da região. As montanhas e as áreas protegidas dos arredores também oferecem opções para quem busca caminhadas, contemplação e contato com a natureza.

Chocolate, gastronomia e lendas da Patagônia

A experiência em Bariloche vai além das atividades ao ar livre. A cidade tem uma tradição reconhecida na produção de chocolates artesanais, além de cervejarias e restaurantes que valorizam ingredientes e sabores regionais.

Outro elemento que faz parte do imaginário local é a lenda do Nahuelito, criatura misteriosa que, segundo relatos populares, habitaria as águas do lago Nahuel Huapi. A história integra o folclore da região e acrescenta uma dimensão cultural à visita.

A combinação de paisagens, aventura, gastronomia e histórias locais ajuda a explicar o interesse internacional pelo destino, que pode ser explorado em diferentes épocas do ano, conforme o perfil e os interesses de cada viajante.

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Reconhecimento amplia a visibilidade internacional

Para Eric Guzmán, secretário de Turismo de Bariloche e presidente do EMPROTUR, a inclusão no guia representa uma oportunidade de ampliar a divulgação da diversidade turística da cidade e de sua oferta ao longo das quatro estações.

Natacha Vázquez, diretora executiva do órgão de promoção turística, também destacou o alcance internacional da seleção. Segundo ela, reconhecimentos desse tipo contribuem para dar visibilidade ao destino em diferentes mercados e reforçam o trabalho de promoção turística realizado pela cidade.

A escolha faz parte do Best in Travel, publicação anual da Lonely Planet elaborada com a participação de editores, autores e colaboradores especializados em viagens. A edição de 2027 apresenta 25 destinos e 25 experiências recomendados para quem planeja viajar no próximo ano.

Sobre Bariloche

Localizada na província de Río Negro, na Patagônia argentina, San Carlos de Bariloche é conhecida pela combinação de lagos, montanhas e florestas. A cidade serve de base para explorar parte da Região dos Lagos e reúne atrações para diferentes perfis de viajantes, de quem procura esportes de inverno a quem prefere trilhas, passeios panorâmicos e experiências gastronômicas.

Entre os pontos de interesse estão o Cerro Catedral, o Cerro Campanario, o Cerro Otto e o lago Nahuel Huapi. A oferta de atividades inclui esqui, snowboard, mountain bike, rafting, navegação e trekking, de acordo com a estação e as condições locais.

A tradição dos chocolates artesanais e das cervejas produzidas na região também integra a identidade turística de Bariloche, que mantém forte apelo entre viajantes interessados em natureza, aventura e gastronomia.

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