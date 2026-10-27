Village Resort na Serra do Cipó celebra resultados e lança novo produto (Cercado pela vegetação nativa da Serra do Cipó, o Village Resort celebra o sucesso de vendas e o lançamento do serviço de Casa de Campo por Assinatura. (Foto: Divulgação Village Resort) )

Village Resort situado à 59 kms de Belo Horizonte fecha o primeiro ano operando no modelo All Fun Inclusive com 77% de ocupação média contabilizadas as 55 mil diárias vendidas nos últimos doze meses e lançou este mês seu mais novo produto: Casa de Campo por Assinatura

Há um ano, o Village Resort situado na aprazível Serra do Cipó, integrante da formação geológica da Serra do Espinhaço mudou sua forma de vender diárias propondo um novo conceito. Desde agosto de 2025, quem se hospeda no resort, distante a apenas 50 minutos da capital mineira, paga um valor único que inclui todas as refeições, bebidas, além da variada estrutura de lazer do complexo, no formato que o resort batizou de All Fun Inclusive.

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O primeiro ano de operação dentro da inovadora proposta fechou com ocupação média de 77%. Para efeito de comparação, a média dos resorts brasileiros foi de 60% em 2024, segundo o Radar Resorts Brasil. Com 204 acomodações, entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o Village comercializou em média 4,6 mil diárias mensais, no total foram mais de 55 mil pernoites vendidos no espaço de 12 meses.

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Lazer completo para toda família dentro da diária

A diferença para o all inclusive tradicional está na estruturação de sua proposta de lazer. Além da alimentação e das bebidas, as diárias incluem todo o uso do complexo aquático, do circuito de aventura, recreação, cinema infantil e suas duas pistas de boliche. A ideia foi eximir a família de preocupações com despesas que vão crescendo ao longo do fim de semana e muitas vezes surpreendem na hora do check-out.

Todos os hóspedes desfrutam de variadas opções de alimentação a vontade entre 7h e 23h, open bar das 11h às 23h, sorveteria, cafeteria, pizzaria, burgueria, sushi, pub temático com sinuca e música ao vivo a noite, piscinas aquecidas incluindo algumas hidromassagens com água quente ao ar livre, spa & wellness center (pagos a parte mediante agendamento), academia, 4 quadras esportivas, passeios de caiaque e pedalinho em lago natural, fun board, kart cross, arco e flecha, brinquedoteca além de recreação diversificada oferecida por um motivado time liderado pela gerente operacional Marina Petronilho, que atua no hotel a alguns anos e conhece como poucos todos os recursos existentes para satisfação ampla dos visitantes.

Em sua bem distribuída estrutura dotada de magnífico paisagismo composto por espécies nativas da região valorizando a sustentabilidade e incentivo a ações de conservação ambiental se destacam a Praia Village, Fazendinha com mini horta e o Village Adventure.

Tudo pode ser usufruído por todos sem nenhum custo adicional o que, com toda certeza, transforma o Village em uma opção diferenciada de lazer e relaxamento para todas as faixas etárias e perfis de hóspedes simultaneamente. O hóspede típico vem de Belo Horizonte com dois adultos e duas crianças, chega na sexta-feira e fica na média quase três noites, saindo no domingo ou na segunda-feira.

A gente apostou que a família mineira queria viajar mais perto de casa e passar o fim de semana sem ficar fazendo contas. Deu certo, e a ocupação deste primeiro ano mostra isso, relata a coluna Rodrigo Baltazar, CEO do Village Group.

Village Resort. (Foto: Divulgacão)

Uma casa no resort

Com o tempo, a equipe percebeu que muitos hóspedes já não tratavam o Village como destino de uma viagem só. Eles voltavam, e voltavam de novo. Daí surgiu o projeto Casa de Campo por Assinatura.

Lançada em 1º de outubro desse ano, ao invés de um quarto de hotel, o assinante tem a sua disposição uma casa de campo dentro do resort com tudo incluído na sua permanência. A cada dois meses ele pode voltar e ficar até três diárias com o All Fun Inclusive, o que dá seis estadas por ano.

Nos primeiros 13 dias de vendas, foram cerca de 100 assinaturas firmadas para as duas opções ofertadas (dias úteis ou finais de semana e feriados). Os assinantes têm acesso a um aplicativo através do qual eles, de forma simplificada podem escolher os períodos que desejam utilizar. Conforme a unidade contratada eles podem convidar mais pessoas ou também disponibilizar seus períodos para locação.

Muita gente passou a ver o Village como um lugar de descanso para onde se volta sempre, e não como um resort para conhecer apenas uma vez. A assinatura nasceu para esse cliente. E é por esse caminho, com produtos de recorrência, que o grupo vai crescer nos próximos meses, completa Rodrigo.

Village Resort. (Foto: Divugação)

Sobre o Village Resort

O Village Resort fica no município de Jaboticatubas que integra a pitoresca região da Serra do Cipó (MG), a 59 km de Belo Horizonte. Tem 204 acomodações, entre apartamentos para casal a chalés para famílias mais numerosas, que passou a funcionar desde agosto de 2025 no modelo All Fun Inclusive.

Me hospedei numa suíte com varanda, confortável e absolutamente silenciosa e bem montada. Todos os diferentes blocos de apartamentos e suítes contam com ótima sinalização indicativa, limpeza impecável e com acessibilidade plena e excelente rede de wi-fi distribuída por toda extensão do resort, pets também são bem vindos.

Os três restaurantes são muito amplos e contam com um atendimento dedicado as particularidades de cada hóspede. O complexo também abriga o Village Convenções, com espaços multifuncionais para eventos de 50 até 1.400 pessoas.

Os resultados auferidos pela administração são excelentes. Nos últimos 12 meses foram mais de 55 mil diárias comercializadas (média de 4.600/mês) perfazendo cerca de 78% de taxa de ocupação média o que coloca o Village em patamares bem acima da média nacional de resorts situados no interior que contabilizaram 53% de ocupação média em 2025 conforme dados analisados e compilados por minha consultoria estratégica.

O perfil de hospedagem do empreendimento é composto por famílias de 2 adultos e 2 crianças chegando às sextas-feiras com média de 2,76 pernoites. A antecedência de compra apurada é de 27 dias, o que revela a possibilidade de um planejamento operacional adequado às expectativas dos hóspedes.

Durante minha hospedagem no início desse mês saltou aos olhos a excelente programação, totalmente adequada às mais variadas condições climáticas além de estrutura interna de pessoal plenamente de acordo com o padrão atualmente exigido no segmento hotéis de lazer do país.

O resort faz parte do Village Group, que também opera um hotel corporativo na região da Savassi em Belo Horizonte. Em seu perfil oficial no Instagram a rede tem até o momento mais de 530 mil seguidores sendo as avaliações qualitativas online relevantemente positivas.

O público família , casal com filhos, move a indústria de resorts no Brasil. Onde os filhos vivem experiências memoráveis, lá serão os destinos recorrentes escolhidos pelos seus pais para viagens futuras. Dados estatísticos apontam que 41% das famílias brasileiras concebem a hipótese de repetir o local visitado dentro de um período de até 12 meses.

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Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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