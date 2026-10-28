Hotel nos Jardins investe R$ 400 mil em retrofit perto da Avenida Paulista (A primeira etapa das intervenções está concentrada no rooftop, onde estão localizadas a área de eventos, piscina e sauna. (Foto: Divulgação Results Hotelaria) )

A duas quadras da Avenida Paulista, uma das regiões de maior movimentação corporativa e turística de São Paulo, o Travel Inn Jardins, iniciou um novo ciclo de modernização. O hotel nno Jardins receberá aproximadamente R$ 400 mil em investimentos em um projeto de retrofit que começou neste mês de setembro e tem conclusão prevista para o primeiro semestre de 2027, reforçando modelo de gestão da Results Hotelaria, que trabalha para estar sempre com o ativo renovado.

A primeira etapa das intervenções está concentrada no rooftop, onde estão localizadas a área de eventos, piscina e sauna. Na sequência, o projeto avança para o lobby, com a renovação completa da recepção do hotel. Entre as melhorias previstas estão substituição de pisos, pintura, renovação de mobiliário e atualização visual dos ambientes, buscando tornar os espaços mais contemporâneos sem alterar as características do empreendimento.

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Administrado pela Results desde 2002, o Travel Inn Jardins completa 24 anos sob a mesma gestão. A longevidade da relação também orienta a estratégia de investimentos adotada pela administradora, que busca combinar desempenho operacional com preservação e valorização do patrimônio ao longo do tempo.

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Estamos falando de um empreendimento muito bem localizado e já consolidado, mas isso não significa que podemos deixar o produto parar no tempo. O hóspede muda, suas expectativas evoluem e o próprio mercado fica mais competitivo. O retrofit é justamente uma forma de manter o hotel atualizado e melhorar continuamente a experiência de quem utiliza nossos espaços, afirma Antonietta Santolia, gerente geral do Travel Inn Jardins.

Atualmente, o tradicional hotel no Jardins trabalha com diárias médias entre R$ 500 e R$ 700, dependendo do período e da demanda. Para a Results, manter qualidade e atualização do empreendimento é parte importante da estratégia para preservar seu posicionamento comercial e criar condições para melhorar a performance no longo prazo. Segundo Felipe Gama, CEO da Results Hotelaria, o investimento reflete uma diretriz que a companhia busca aplicar aos empreendimentos sob sua administração.

Um hotel não pode ser analisado apenas pelo resultado do mês. Existe também um patrimônio que precisa ser preservado e valorizado ao longo dos anos. Por isso, buscamos trabalhar permanentemente com os investidores para identificar onde faz sentido reinvestir no produto, atualizar ambientes e melhorar a experiência. Quando o ativo evolui, criamos condições para sustentar diária, competitividade e, consequentemente, gerar melhores resultados para os proprietários, afirma o executivo.

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A estratégia faz parte de uma visão da Results que considera o investimento hoteleiro a partir de duas dimensões: o retorno gerado pela operação e a valorização imobiliária do ativo. Depois de 24 anos administrando esse empreendimento, conhecemos profundamente sua operação, seu público e seus ciclos. Essa continuidade permite planejar investimentos com uma visão de longo prazo e não apenas reagir às necessidades quando elas aparecem, acrescenta Felipe.

A renovação das áreas de eventos também busca ampliar a competitividade do hotel para reuniões, encontros empresariais e pequenos eventos, enquanto a modernização das áreas de lazer e recepção deverá contribuir para uma experiência mais atualizada durante toda a jornada do hóspede. As obras serão realizadas de forma faseada até o primeiro semestre de 2027, permitindo a continuidade das operações durante o período.

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