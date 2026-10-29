Do Bolshoi ao jacaré do Natal: descubra Joinville ((Foto: Uai Turismo))

Um jacaré como personagem do Natal, uma escola de balé ligada ao Bolshoi e uma festa dedicada às flores. Quem procura o que fazer em Joinville encontra experiências que ajudam a entender a identidade da cidade catarinense, conhecida também por sua força industrial.

Essas diferentes faces do destino são tema do novo episódio da quinta temporada do Podcast Uai Turismo. Gravada no estande de Joinville durante a ABAV Expo 2026, em São Paulo, a entrevista reúne Isabella Ricci e Guilherme Gassenferth, secretário de Cultura e Turismo do município.

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Dança e cultura fazem parte do roteiro

Durante a conversa, Guilherme explica que o Festival de Dança antecedeu a chegada da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e contribuiu para criar um ambiente favorável à sua instalação. Joinville abriga a única filial da instituição fora da Rússia, que também oferece visitas mediante agendamento.

O secretário destaca ainda a diversidade das manifestações culturais locais. Danças tradicionais, hip-hop, museus e festas rurais fazem parte dessa cena. Para ele, a cultura deve atender aos moradores, enquanto o turismo pode ampliar o público e valorizar o que a comunidade produz.

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Flores e Natal movimentam o fim do ano

Entre os eventos citados está a 86ª Festa das Flores, marcada para 17 a 22 de novembro de 2026, na Expoville. A celebração reúne admiradores de orquídeas e outras plantas, aproximando visitantes de uma tradição transmitida entre gerações.

Já o Natal tem um personagem que surpreende: Fritz, o jacaré. Na entrevista, Guilherme conta que o carinho dos moradores por um animal que vive no rio inspirou sua presença na programação natalina, com direito a gorro de Papai Noel. Os espetáculos de abertura do Natal de Joinville estão previstos para 14 e 15 de novembro. A proposta é incorporar referências da cidade à celebração, aproximando moradores e turistas.

O que fazer em Joinville fora dos grandes eventos

A entrevista também apresenta possibilidades de turismo rural, paisagens de serra e experiências náuticas na região da Baía da Babitonga. As festas comunitárias e a gastronomia completam esse olhar sobre o destino.

Guilherme destaca que muitos atrativos nasceram de práticas dos próprios moradores e, depois, passaram a receber visitantes. A conversa mostra como essa relação entre cotidiano e turismo pode orientar um roteiro com mais contato com a cultura local.

Consulte o Visite Joinville para conferir atrativos e programação. A quinta temporada do podcast tem oferecimento da Booking.com e do Ouro Minas Hotel Belo Horizonte.

Assista à entrevista completa abaixo:

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