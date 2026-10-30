Aeroporto de BH prevê 1,12 milhão de passageiros em novembro ((Foto: divulgação))

O Aeroporto de BH – BH Airport – deve receber cerca de 1,12 milhão de passageiros em novembro de 2026. A previsão inclui mais de 9,5 mil movimentações de aeronaves, entre pousos e decolagens, ao longo do mês. Os feriados de Finados e da Consciência Negra estão entre os principais fatores que impulsionam a demanda.

O volume projetado de passageiros representa um crescimento de 0,6% em relação a novembro de 2025 e de 26,5% na comparação com o mesmo mês de 2023, quando 887.552 pessoas passaram pelo terminal. Para atender à demanda de novembro, as companhias aéreas programaram 96 voos extras. Parauapebas (PA), Ilhéus (BA) e Rio de Janeiro (RJ) estão entre os destinos mais procurados.

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Feriados de novembro ampliam movimento de passageiros

Para o período do feriado de Finados, entre 30 de outubro e 3 de novembro, são esperados 180.970 passageiros no Aeroporto de Belo Horizonte. O maior movimento está previsto para 3 de novembro, com 43.373 viajantes. A estimativa para o período supera em 37,2% o resultado registrado em 2023.

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Já no feriado da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a expectativa é de que 181.795 pessoas embarquem ou desembarquem no terminal entre os dias 19 e 23. No dia de maior movimento desse intervalo, são esperados 45.468 passageiros. A projeção para o período da Consciência Negra representa um aumento de 6,1% em relação a 2025 e de 23,1% na comparação com 2023.

Aeroporto de BH busca novas rotas internacionais

Entre janeiro e setembro de 2026, Minas Gerais recebeu 36,5 mil turistas internacionais, uma alta de 0,34% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal.

No cenário nacional, mais de 7 milhões de turistas internacionais chegaram ao Brasil no período. Desse total, quase 5 milhões utilizaram o transporte aéreo, volume 9,7% superior ao registrado entre janeiro e setembro de 2025.

A expansão das conexões internacionais do aeroporto passa pela promoção de Minas Gerais nos mercados emissores de turistas e pela negociação com companhias aéreas. Como parte dessa estratégia, representantes do terminal participaram do 31º Routes World, em Frankfurt, na Alemanha. O evento reúne companhias aéreas, aeroportos e outros representantes do setor para discutir o desenvolvimento de rotas e oportunidades de conexão.

Participamos de diversas reuniões, negociando diretamente com companhias aéreas do mundo inteiro, estreitando parcerias e criando oportunidades para atrair novas rotas, ampliar mercados e fortalecer a presença de Minas Gerais no panorama internacional. Nossa presença no Routes World é fundamental para demonstrar a consistência do nosso trabalho, reforçar nossos diferenciais competitivos e a nossa vocação para encurtar distâncias e conectar destinos, favorecendo a expansão estratégica da malha aérea internacional do nosso terminal e a sinergia para definir os próximos passos da conectividade global, ressalta Rodrigo Côrtes, diretor de Operações do aeroporto.

Voos para Macapá e Parnaíba ampliam conexões em novembro

O Aeroporto de BH inaugura, em 1º de novembro, a rota direta para Macapá (AP). Com a nova operação, o terminal passa a oferecer ligações sem escalas para 26 das 27 capitais brasileiras. A rota terá quatro frequências semanais, às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos. Parnaíba (PI) retorna à malha aérea em 18 de novembro, com voos às quartas-feiras e aos sábados.

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Angra dos Reis e Cabo Frio integram programação de verão

Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, é uma das novidades da malha doméstica para a alta temporada de verão. A rota inédita será operada pela Azul Conecta. A programação também inclui a retomada dos voos para Cabo Frio (RJ) a partir de 12 de dezembro. A ligação com a Região dos Lagos terá quatro frequências semanais, às terças, quartas, sextas-feiras e aos sábados.

Punta del Este terá voos a partir de dezembro partindo do Aeroporto de BH

Na malha internacional, a conexão com Punta del Este, no Uruguai, começa em 14 de dezembro e segue até fevereiro de 2027, com voos às segundas e sextas-feiras. As decolagens do Aeroporto de Belo Horizonte estão previstas para as 11h50, com chegada ao destino uruguaio às 15h30. No sentido inverso, as partidas serão às 16h45, com pouso em Belo Horizonte às 20h.

A ligação se somará aos voos para Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Lisboa, Orlando e Cidade do Panamá, além das operações sazonais para Bariloche e Curaçao.

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