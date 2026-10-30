Carrancas recebe encontro de motociclistas com três dias de rock, natureza e aventura - (crédito: Uai Turismo)

Carrancas recebe encontro de motociclistas com três dias de rock, natureza e aventura (Uma mistura perfeita de aventura, camping e atrações para curtir com toda a família enquanto fortalecemos o turismo e a economia da nossa região. (Foto: Uai Turismo IA))

2º Carrancas Moto Fest será realizado entre 30 de outubro e 1º de novembro, com shows, camping, gastronomia e atrações para toda a família. Evento também busca fortalecer o turismo e movimentar a economia local.

Carrancas, no Sul de Minas Gerais, será palco de um encontro que promete reunir motociclistas, amantes do rock e turistas de diferentes regiões. Entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, a cidade recebe a segunda edição do Carrancas Moto Fest, evento que combina motociclismo, música e confraternização em meio às paisagens naturais de um dos destinos turísticos conhecidos de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante os três dias, o público poderá acompanhar apresentações de rock, aproveitar a área de camping, praça de alimentação, espaço kids e expositores. A programação também inclui um café da manhã com música ao vivo na manhã de domingo.

Além de reunir apaixonados pelas duas rodas, o encontro tem como proposta incentivar o turismo regional, valorizar os atrativos naturais de Carrancas e contribuir para a movimentação da economia do município.



LEIA MAIS:

Rock e programação durante três dias

A música é um dos destaques do 2º Carrancas Moto Fest. A programação começa na sexta-feira (30), a partir das 18h, com apresentações de Bela Mesquita e T-Rox.

No sábado (31), as atividades musicais começam ao meio-dia, com shows das bandas Vivaz, Roda Retrô, Aurum Prisma e Helena de Troia.

Já no domingo (1º), a programação começa às 7h, com café da manhã acompanhado de música ao vivo de Chico do Violão.

Além dos shows, o evento terá camping coberto, praça de alimentação, espaço kids e área destinada a expositores. A estrutura busca atender tanto os motociclistas quanto famílias e visitantes interessados em aproveitar o fim de semana na cidade.

Motoclubes se unem na organização

O encontro é resultado da união de seis motoclubes: Lokos da 265, Ressurgidos da Cinza, Serpentes do Asfalto, Bodes do Asfalto, Tsunami Moto Clube e Construtores.

A iniciativa reúne grupos que compartilham o interesse pelo motociclismo e pela realização de eventos voltados à confraternização e à valorização da cultura das duas rodas.

O 2º Carrancas Moto Fest conta com apoio da Prefeitura Municipal de Carrancas e do Circuito de Encontro de Motociclistas.

LEIA MAIS: Do Bolshoi ao jacaré do Natal: descubra Joinville

Carrancas: cachoeiras, montanhas e estradas

A realização do evento também coloca em evidência o potencial turístico de Carrancas. Conhecido pelas cachoeiras, trilhas, formações rochosas e paisagens montanhosas, o município é uma opção para quem procura experiências de natureza, aventura e contato com o interior de Minas Gerais.

Para os motociclistas, as estradas da região também fazem parte da experiência de viagem. O destino combina percursos cercados por paisagens naturais com atrativos que permitem estender a permanência na cidade.

A expectativa é que a chegada de visitantes durante o encontro contribua para movimentar diferentes setores da economia local, incluindo pousadas, restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais.

Com o lema Acelere para a Natureza! A beleza das cachoeiras, o som do rock e a liberdade sobre duas rodas, o Carrancas Moto Fest chega à segunda edição apostando na combinação entre turismo, música e motociclismo.

LEIA MAIS: Aeroporto de BH prevê 1,12 milhão de passageiros em novembro

Serviço

Evento: 2º Carrancas Moto Fest

Data: 30 de outubro a 1º de novembro de 2026

Local: Carrancas (MG)

Programação: shows de rock, café da manhã com música ao vivo, camping coberto, praça de alimentação, espaço kids e expositores.

Organização: motoclubes participantes do evento.

Apoio: Prefeitura Municipal de Carrancas e Circuito de Encontro de Motociclistas.

Informações e imprensa: Juliano (35) 99851-1906.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo.