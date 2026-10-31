Reconhecer os territórios e valorizar as pessoas: caminhos para o futuro do turismo - (crédito: Uai Turismo)

Reconhecer os territórios e valorizar as pessoas: caminhos para o futuro do turismo ()

Experiências em Minas Gerais e no Pará têm aproximado turismo, cidadania e geração de oportunidades, com um aprendizado central de que o desenvolvimento começa pelas pessoas e pelos lugares.

Ao olhar para a trajetória e para o trabalho realizado em 2026, vejo um ano de conversas, escuta, planejamento e presença em territórios muito diferentes. Como geógrafo e consultor social, tenho acompanhado de perto processos que me ajudam a compreender melhor o potencial de cada lugar e, sobretudo, as condições necessárias para que esse potencial se converta em oportunidades para quem vive ali.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Essa experiência também reforça uma convicção, sustentabilidade não é uma palavra reservada aos projetos ou aos discursos institucionais, ela se revela nas escolhas do cotidiano, no cuidado com os espaços comuns, na preservação dos recursos naturais e na disposição para construir soluções coletivas.

Ter comportamento cidadão é reconhecer que nossas ações individuais afetam a vida compartilhada. Esse entendimento se aprende e se fortalece na prática, com diálogo, participação e responsabilidade.

Em Minas Gerais, atuar na estruturação da Rota Turística Jaguara tem me permitido acompanhar como paisagens, histórias, modos de vida, gastronomia e iniciativas locais podem formar uma experiência turística com identidade. A rota aproxima comunidades e empreendedores de diferentes distritos e municípios, valorizando aquilo que já existe e criando condições para que essas riquezas sejam reconhecidas, organizadas e acessadas por mais pessoas.

Esse trabalho não se resume a traçar caminhos no mapa ou divulgar atrativos. Envolve articulação, confiança e planejamento; pede que os moradores participem das decisões e que os negócios locais encontrem espaço para se desenvolver. O turismo ganha consistência quando dialoga com a realidade do território e contribui para fortalecer vínculos, conservar referências culturais e ampliar as possibilidades de trabalho e renda.

No distrito de Serra Pelada, no Pará, contribuir com a requalificação espacial traz outro conjunto de desafios e possibilidades. A proposta parte dos atributos naturais, culturais, artesanais, sociais e gastronômicos da comunidade para imaginar um destino acolhedor, seguro e sustentável. Para isso, é preciso olhar também para os espaços de convivência, para a vida cotidiana e para a maneira como a própria comunidade deseja se apresentar e receber visitantes. A perspectiva de desenvolvimento precisa fazer sentido primeiro para quem mora ali.

Os dois trabalhos têm escalas e contextos próprios, mas compartilham uma pergunta importante, como transformar as qualidades de um lugar em benefícios duradouros para sua população?

A resposta passa por organização, cuidado com as pessoas, as histórias, o patrimônio natural e cultural, participação comunitária e compromisso dos diferentes atores envolvidos. O resultado não se mede apenas pelo número de visitantes, ele também aparece na ampliação das oportunidades, na valorização dos saberes locais e na capacidade de a comunidade conduzir escolhas sobre o próprio futuro.

LEIA MAIS: Paris sob tensão: o que o turista precisa saber antes de viajar ou durante a estadia

É desse percurso que vem minha satisfação e o sentimento de paz, quando vamos caminhando para o encerramento de mais um ano de trabalho. Não pela ideia de que tudo esteja pronto, mas por ter participado de processos que aproximam planejamento e vida real, e por perceber que o desenvolvimento territorial pode ser construído com mais escuta e colaboração.

Em 2026, aprendi mais sobre os lugares e sobre as pessoas que os fazem existir. Levo comigo a certeza de que reconhecer um território é também assumir responsabilidade por aquilo que ajudamos a construir nele.

Os trabalhos que participo em Minas Gerais e no Pará, são experiências distintas e ainda em construção, mas ambas me permitem ver o valor de aproximar planejamento, cuidado e iniciativa comunitária.

A cada dia me convenço mais de que o futuro de um lugar ganha força quando seus moradores participam das decisões e reconhecem a potência do território onde vivem. Para mim, essa é uma das melhores medidas do trabalho, ajudar a abrir caminhos para que cada comunidade possa construir, com dignidade e participação, o futuro que deseja.

Até a próxima!

LEIA MAIS: Carrancas recebe encontro de motociclistas com três dias de rock, natureza e aventura

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo