Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, celebra 114 anos de história ((Foto: Parque Bondinho Pão de Açúcar®))

O Parque Bondinho Pão de Açúcar completa 114 anos de história. Sob a gestão do Grupo Iter, holding brasileira de turismo, entretenimento e lazer, o terceiro teleférico a ser construído no mundo, e o mais antigo ainda em atividade, foi inaugurado em 1912 e se tornou parte da identidade do Rio de Janeiro, acompanhando transformações da cidade e recebendo milhões de visitantes brasileiros e estrangeiros ao longo das décadas.

Este aniversário marca também o lançamento de novo posicionamento de marca do Parque Bondinho: Original do Rio. O conceito faz referência tanto ao pioneirismo do parque, primeiro atrativo turístico do Brasil, criado a partir de uma ideia visionária de unir a Praia Vermelha aos morros da Urca e do Pão de Açúcar, quanto à essência carioca: a criatividade, a leveza, a simpatia e a capacidade de surpreender e de se orgulhar com a beleza do Rio. A proposta é valorizar essa história, reforçando o lugar do parque na memória da cidade e das pessoas, e seu compromisso de continuar exportando tendências.

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Uma história de inovação e reinvenção

A história do Parque Bondinho começou com o sonho do engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos, que, em 1908, durante a Exposição Nacional Comemorativa do 1.º Centenário da Abertura dos Portos do Brasil, idealizou um caminho aéreo capaz de conectar a Praia Vermelha aos morros da Urca e do Pão de Açúcar. A proposta, ousada até para os dias de hoje, se tornou realidade em 27 de outubro de 1912, com a inauguração do primeiro trecho, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. Em janeiro de 1913, o segundo trecho completou a ligação até o Pão de Açúcar.

Desde então, o atrativo atravessou gerações e entrou para a memória cultural do Rio. Ao longo de sua história, recebeu personalidades como Albert Einstein, em 1925; Marie Curie, em 1926; o futuro Presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1941; e Bob Marley, em 1980. O cartão-postal também foi cenário de produções internacionais, como o filme 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979. O Morro da Urca também se consolidou como espaço de encontros culturais e musicais, recebendo artistas de diferentes gerações em festivais como o histórico Noites Cariocas.

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A modernização do parque, em 1972, marcou um novo capítulo em sua trajetória. A implantação de um novo sistema teleférico e de cabines mais modernas ampliou a capacidade de transporte de 115 para 1.300 passageiros por hora. Com design inovador para a época, as cabines foram apresentadas e premiadas no 4º Salão da Montanha, em Turim, em 1971. O processo de modernização incluiu ainda a implantação de um novo sistema de esgoto, trazendo mais eficiência e suporte à operação do atrativo.

Hoje, o Parque Bondinho combina a experiência tradicional do passeio a uma programação diversa, reunindo cultura, natureza e experiências de bem-estar, que ampliam as formas de viver o atrativo valorizando a originalidade do Rio. Experiências como o Amanhecer no Parque Bondinho e o Bem-Estar no Parque Bondinho, além de iniciativas como o Bosque das Artes e o Espaço de Memória Cocuruto, aproximam diferentes públicos da paisagem, da história e da natureza do Rio.

Novo posicionamento do Parque do Bondinho Pão de Açúcar

Ao longo de 114 anos, o Parque Bondinho Pão de Açúcar® se tornou parte da história do Rio de Janeiro e da vida de gerações de cariocas. Essa trajetória também inspira um novo momento da marca, que assume sua essência com um posicionamento que traduz origem, personalidade e a relação com a cidade: Original do Rio. Uma identidade que celebra a ousadia da ideia que deu origem ao parque e o jeito próprio da essência leve e acolhedora do carioca.

O posicionamento Original do Rio carrega a criatividade e a capacidade de reinvenção que marcam a cidade. Ele reforça como o parque faz parte da história do Rio de Janeiro, mas também sua capacidade de inovar e gerar histórias novas. O posicionamento também destaca que, embora seja um cartão-postal visitado por turistas de todas as partes do mundo, o Parque Bondinho é genuinamente carioca. Essa identidade também se expressa na relação do parque com a cultura, a música e outras expressões culturais do Rio.

Com esse olhar, o Parque Bondinho segue ampliando as maneiras de viver o atrativo, se mantendo mais atual do que nunca. Celebrar os 114 anos do Parque Bondinho é reconhecer a força de uma história que nasceu de uma ideia ousada e se tornou parte da identidade do Rio. O novo posicionamento Original do Rio traduz esse legado e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro, afirma Gustavo Maciel, Gerente Geral do Parque Bondinho Pão de Açúcar®. Nós queremos continuar surpreendendo, criando experiências inesquecíveis e fortalecendo nossa conexão com a cidade e com as pessoas. O parque segue pronto para escrever os próximos capítulos com a mesma criatividade e inovação que sempre marcaram sua trajetória completa.

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Turismo conectado à conservação e à cidade

Localizado no Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca (MoNa Pão de Açúcar), unidade de conservação inserida no bioma Mata Atlântica, o Parque Bondinho tem a preservação da biodiversidade como parte central de sua atuação. O trabalho inclui iniciativas de conservação e educação ambiental, cuidado com as áreas verdes e parcerias voltadas à proteção de espécies e ecossistemas.

Entre as ações estão a adoção da Pista Cláudio Coutinho e da Trilha do Morro da Urca, realizada em parceria com a Prefeitura do Rio em 2014, e projetos como o Jardim do Mel, dedicado à conservação e à educação ambiental sobre abelhas nativas sem ferrão. O parque também criou um espaço para conscientizar sobre a importância do Pau Brasil, espécie fundamental para a nossa formação enquanto país, em um trecho da trilha.

A relação com a cidade também se traduz no apoio a iniciativas culturais, educativas e sociais. Por meio de seu edital de seleção de projetos culturais, o Parque Bondinho apoia projetos que fortalecem a cultura local e contribuem para o desenvolvimento das comunidades do entorno. Entre os parceiros estão o Favela Hope, voltado à formação audiovisual; o Tá Pirando, Pirado, Pirou!, dedicado à luta antimanicomial através da cultura; e o Lê Pra Mim?, que aproxima crianças dos livros e da cultura. Essas ações se somam a programas como o Educa Bondinho, que recebe estudantes das redes pública e privada e agora funciona, também, na modalidade EAD para experiências educativas relacionadas à história, à geografia e à biodiversidade do território.

A celebração convida cariocas e turistas a comemorar uma história que faz parte da paisagem e da memória afetiva do Rio. Aos 114 anos, o Parque Bondinho segue conectando pessoas à cidade por meio de experiências que valorizam sua cultura, sua natureza e o espírito de reinvenção que acompanha o atrativo desde sua origem.

Como chegar e quanto custa passear no Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Avenida Pasteur, 520, Urca, Rio de Janeiro

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h30 às 21h (última entrada às 19h30); sábados e domingos, das 07h30 às 21h (última entrada às 19h30).

Valor dos ingressos:

Bilhete Bondinho: R$205,00 (inteira) / R$102,00 (meia)

Bilhete promocional para brasileiros: R$160

Bilhete Estado RJ Adulto: R$89,00 (adulto) Bilhete Estado RJ Criança: R$44,00 (3 a 12 anos)

Para mais informações e valores de visitas guiadas, bilhetes promocionais para brasileiros e ingressos de acesso rápido, acesse aqui.