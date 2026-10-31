Visita do Papa Leão XIV ao Uruguai movimenta turismo religioso e atrai brasileiros (Viagem apostólica entre 6 e 17 de novembro inclui Uruguai, Argentina e Peru. Procura por peregrinações e pacotes turísticos cresce, enquanto agências recomendam antecipar reservas. (Foto: IA Uai Turismo))

A primeira viagem apostólica do Papa Leão XIV à América do Sul está movimentando o turismo religioso na região. Entre 6 e 17 de novembro de 2026, o pontífice visitará Uruguai, Argentina e Peru, em uma agenda que combina celebrações religiosas, encontros com autoridades e atividades pastorais.

Como o Brasil não está incluído no roteiro oficial, fiéis brasileiros interessados em acompanhar o Papa presencialmente têm nos países vizinhos uma oportunidade de participar das celebrações. O Uruguai, primeira etapa da viagem, desperta atenção especial pela proximidade com o Rio Grande do Sul e pelas possibilidades de deslocamento terrestre.

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A confirmação da viagem ocorreu após a recuperação do pontífice de uma cirurgia para retirada de um nódulo no pulmão, realizada em outubro. Segundo informações divulgadas pelo Vaticano em 26 de outubro, os exames médicos indicaram condições favoráveis para a realização da viagem, sem contraindicações.

Procura por roteiros religiosos e últimas vagas

A movimentação já é percebida entre as agências brasileiras que trabalham com turismo religioso. De acordo com informações da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul (ABAV-RS), empresas especializadas começaram a organizar excursões desde o anúncio da visita papal, em agosto.

Paulo Hoffmeister, diretor da Unitur, agência especializada em turismo religioso, relata que as vagas do primeiro roteiro lançado pela empresa para acompanhar a visita do pontífice ao Uruguai se esgotaram rapidamente. A dificuldade de encontrar hospedagem disponível também levou outras operadoras a estruturar alternativas, incluindo viagens no formato bate-volta.

A proximidade geográfica favorece especialmente os turistas gaúchos. Cidades como Santana do Livramento, Jaguarão e Chuí funcionam como possíveis pontos de acesso terrestre ao país vizinho.

Para quem pretende acompanhar as celebrações, a recomendação é organizar a viagem com antecedência, considerando hospedagem, transporte e eventuais exigências de acesso aos eventos.

Montevidéu e Florida concentram atrações religiosas

A programação uruguaia começa em Montevidéu, no dia 6 de novembro, com a chegada do Papa e uma cerimônia de boas-vindas na Plaza Independencia. A capital também receberá encontros com autoridades, representantes da sociedade civil e integrantes da Igreja Católica.

No dia 7, o pontífice seguirá para Paysandú, onde celebrará uma missa no Parque París Londres. Depois, retornará a Montevidéu para participar de encontros religiosos, sociais e educacionais, além de uma vigília de oração no Estádio Centenario.

A última etapa uruguaia será em Florida, no dia 8 de novembro. O Papa celebrará uma missa na praça em frente à Catedral-Basílica de Florida, onde fica o Santuário Nacional da Virgem dos Trinta e Três, padroeira do país.

Montevidéu surge como uma opção estratégica de hospedagem para quem deseja acompanhar diferentes compromissos da agenda papal. Já Florida tem importância especial para os peregrinos interessados na tradição religiosa uruguaia.

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Viagem também abre espaço para experiências culturais

Além da programação religiosa, a passagem pelo Uruguai permite combinar a peregrinação com experiências culturais, gastronômicas e históricas.

Em Montevidéu, os visitantes podem explorar o centro histórico, conhecer a arquitetura da capital, visitar vinícolas e experimentar a gastronomia local. Outra possibilidade é conhecer o candombe, manifestação cultural afro-uruguaia marcada pela música, pela dança e pelo uso de tambores.

A combinação entre fé e turismo amplia as possibilidades da viagem, permitindo que os visitantes aproveitem o deslocamento para conhecer melhor o destino.

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Argentina e Peru também integram o roteiro papal

Depois de deixar o Uruguai, em 8 de novembro, Leão XIV seguirá para a Argentina. Até o dia 11, a agenda inclui Buenos Aires, Córdoba e Luján, cidade que abriga a Basílica de Nossa Senhora de Luján, um dos principais centros de peregrinação católica do país.

A etapa final será no Peru, entre 11 e 17 de novembro. O pontífice passará por Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco e Pucallpa, com celebrações religiosas, encontros com comunidades locais e atividades pastorais.

Para os brasileiros que desejam acompanhar a viagem apostólica, os três países oferecem diferentes possibilidades de peregrinação. Mais do que a oportunidade de participar de celebrações com o Papa, a jornada representa uma ocasião para conhecer destinos sul-americanos a partir de suas tradições religiosas, culturais e históricas.

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