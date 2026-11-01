Corrida para o feriado: mais de 2 milhões de passageiros devem viajar pelo Brasil em Finados

A proximidade do feriado de Finados deve provocar uma intensa movimentação nos principais terminais de transporte do país. Projeção do Ministério do Turismo aponta que mais de 2 milhões de passageiros devem circular pelo Brasil entre o fim desta semana e o início da próxima, impulsionando as viagens aéreas e rodoviárias.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O período prolongado deve movimentar diferentes segmentos do turismo, desde destinos de praia e cidades históricas até viagens de curta distância para reencontros familiares. A expectativa é de aumento na procura por passagens, hospedagens e serviços turísticos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Historicamente associado a visitas familiares e homenagens aos entes queridos, o feriado também se tornou uma oportunidade para viagens de lazer. Com isso, aeroportos e rodoviárias devem registrar fluxo elevado de passageiros, especialmente nas capitais e nos principais corredores rodoviários.
Minas Gerais também espera movimentação intensa
Em Belo Horizonte, a expectativa é de movimento expressivo na rodoviária da capital. A previsão é de que mais de 100 mil passageiros passem pelo terminal durante o período do feriado, considerando embarques e desembarques.
Para atender à demanda, empresas de transporte interestadual e intermunicipal devem reforçar a operação com ônibus extras. Entre os destinos procurados pelos mineiros estão cidades do litoral capixaba e fluminense, municípios históricos de Minas Gerais e localidades do interior do estado.
No litoral, destinos como Guarapari, no Espírito Santo, e Cabo Frio, no Rio de Janeiro, permanecem entre as opções para quem busca alguns dias de descanso à beira-mar.
Em Minas Gerais, cidades como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina atraem visitantes interessados em patrimônio histórico, cultura e gastronomia. Também são esperadas viagens para diferentes regiões do estado, motivadas principalmente por encontros familiares.
LEIA MAIS: O milagre das cores no deserto mais árido do mundo
Cuidados antes de pegar a estrada ou embarcar
Com a previsão de aumento no fluxo de passageiros, o planejamento antecipado é importante para evitar imprevistos. Algumas medidas simples ajudam a tornar o deslocamento mais tranquilo.
Antecedência no embarque: passageiros de voos nacionais devem observar as orientações da companhia aérea e chegar ao aeroporto com antecedência. Para viagens rodoviárias, a recomendação é estar no terminal pelo menos uma hora antes do horário previsto para a partida.
Documentação: é importante conferir os documentos de identificação de todos os passageiros. No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis devem verificar também as exigências específicas para viagens nacionais, especialmente quando o menor não estiver acompanhado dos pais ou responsáveis legais.
Segurança nas estradas: quem pretende viajar de carro deve realizar uma revisão preventiva, conferir as condições dos pneus, freios, iluminação e demais itens de segurança. Também vale planejar o horário de saída, considerando os períodos de maior movimento nas rodovias.
Turismo espera aquecimento no feriado
A movimentação prevista para o feriado representa uma oportunidade para hotéis, pousadas, bares, restaurantes e outros serviços ligados à cadeia turística. Destinos próximos aos grandes centros urbanos também podem se beneficiar da procura por viagens curtas, especialmente em períodos de descanso prolongado.
O feriado de Finados reforça, assim, a importância das datas comemorativas para a movimentação do turismo nacional, com impactos que vão além do transporte e alcançam diferentes atividades da economia.
LEIA MAIS: Carrancas recebe encontro de motociclistas com três dias de rock, natureza e aventura
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo