Louvre Hotels Group-Brazil reúne lideranças em imersão estratégica (O descanso perfeito com uma vista priviligiada para a estrada. (Foto: Divulgação))

Realizado no Tulip Inn Itaguaí, no Rio de Janeiro, o evento promoveu dois dias de intensa imersão, troca de experiências e alinhamento estratégico entre as lideranças dos hotéis e do escritório corporativo da rede.

A rede Louvre Hotels Group-Brazil, comandada pelo amigo e hoteleiro de primeira grandeza Paulo Michel, reuniu nos últimos dias as principais lideranças de seus hotéis além dos executivos do escritório corporativo situado em Botafogo, zona sul da capital fluminense, para mais uma edição de seu encontro Planejamento Estratégico. O evento ocorreu no Tulip Inn Itaguaí (RJ), situado à Rodovia Rio-Santos BR-101, Km.398, distante apenas 20 minutos do importante porto de Itaguaí, fácil acesso ao Aeroporto Tom Jobim (Galeão) e ao Arco Metropolitano. O hotel também se apresenta como ótima opção para quem visita as praias de Coroa Grande, Mangaratiba, Ilha de Itacuruçá com seu ecoturismo, praias tranquilas e ambiente propício as atividades náuticas ou segue em direção a Costa Verde se estendendo até o litoral norte paulista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

LEIA MAIS: Turismo de pesca: mulheres ocupam espaço no Velho Chico

Importância do planejamento estratégico

O encontro proporcionou dois dias de intensa programação, dedicados à análise de resultados, à discussão de tendências ante à um cenário de substanciais mudanças que se apresenta, definição de metas e à construção das estratégias que irão nortear a atuação da rede em 2027.

Com foco em fortalecer a sinergia entre as unidades e o corporativo, o encontro combinou momentos de reflexão estratégica, compartilhamento de boas práticas e sessões de trabalho individualizadas. Durante a programação, as principais lideranças dos atuais 17 hotéis em operação no Brasil tiveram a oportunidade de se reunir diretamente com as diferentes áreas do escritório corporativo, incluindo Finanças, Tecnologia da Informação, Marketing, Recursos Humanos, Alimentos & Bebidas, Comercial, Operações, Jurídico e Qualidade, entre outras interfaces importantes.

Essas sessões exclusivas permitiram à todos um aprofundamento nas discussões sobre orçamentos futuros, esclarecimento de dúvidas, identificação de oportunidades de melhoria e desenvolvimento de planos de ação alinhados às necessidades e às particularidades de cada empreendimento, sempre em consonância com os bem definidos objetivos estratégicos da rede.

Equipe de Gestores da rede Louvre Hotels-Brazil. (Foto: Divulgação)

Melhores práticas hoteleiras no centro do debate

Outro destaque da programação foi o compartilhamento de boas práticas entre os hotéis, incentivando a troca de experiências, a valorização de iniciativas bem-sucedidas e a disseminação de soluções que possam contribuir para o desempenho de toda a rede. A iniciativa também debateu temas importantes da atualidade nas esferas econômica e do mercado de trabalho, como a reforma tributária e o fim da escala 6×1, além de analisar como os hotéis devem se adequar à nova realidade vinculada à reforma tributária entre outros temas relevantes. O encontro de líderes reforçou o compromisso da rede com uma gestão colaborativa, orientada a resultados e à evolução contínua de seus empreendimentos. Nosso encontro de Planejamento Estratégico é um momento fundamental para fortalecermos a integração entre os hotéis e o corporativo, compartilharmos experiências e construir, de forma colaborativa, os caminhos para o próximo ano. Mais do que definir metas e orçamentos, buscamos compreender os desafios e as oportunidades de cada empreendimento, alinhando estratégias que nos permitam crescer de maneira sustentável, fortalecer nossas marcas e gerar resultados cada vez mais consistentes, destaca o CEO do Louvre Hotels Group-Brazil, Paulo Michel.

Além da intensa agenda de trabalho, os dois dias também foram marcados por momentos de integração, confraternização e networking, fortalecendo o relacionamento entre os profissionais e o espírito de colaboração que caracteriza a atuação do grupo. Mais do que um exercício de planejamento orçamentário, o encontro representou uma oportunidade de alinhar visões, compartilhar conhecimento e transformar desafios em oportunidades, preparando os hotéis para um 2027 de maior eficiência, competitividade e crescimento sustentável, conclui o CEO em conversa com nossa coluna.

Royal Tulip Brasília Alvorada (DF). (Foto: Divulgação)

Louvre Hotels Group Brazil

O Louvre Hotels Group é um dos principais grupos de hotelaria do mundo, com um portfólio de mais de 1.700 hotéis em 60 países, no Brasil está presente em 14 cidades que totalizam uma oferta de 3.000 quartos em suas diferentes e consagradas marcas que atendem a diferentes perfis de viajantes e segmentos de mercado. Apresentando um consistente e contínuo crescimento no Brasil nos últimos dez anos, a rede atua com bandeiras como Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn, oferecendo soluções de hospitalidade que combinam padrões internacionais de qualidade, inovação e valorização das particularidades de cada empreendimento.

Um dos reconhecidos cases de sucesso da rede é o dual brand hotel (hotéis de marcas diferentes integradas no mesmo complexo), Royal Tulip Brasília Alvorada com suas 395 suites e o Golden Tulip disponibilizando 157 apartamentos. Ambos situados no SHTN (Setor de Hotéis e Turismo Norte), as margens do Lago Paranoá distante apenas 18 kms do Aeroporto Internacional de Brasília e muito próximo de um dos baluartes da obra de Oscar Niemayer, o Palácio da Alvorada residência oficial do presidente da república.

Recentemente (em julho passado) o Restaurante Herbs do Royal Tulip foi agraciado com o prêmio HOTEX 2026 na categoria Excelência em Alimentos e Bebibas. Um exemploda tenacidade dos gestores da rede Louvre na observância dos detalhes que fazem toda diferença na arte de bem receber.

LEIA MAIS: Turismo: 24 organizações se posicionam contra possível aumento de impostos

Projeção de crescimento da rede

Em seu pipeline estão 8 novos contratos assinados, sendo a meta atingir um total de 30 novos hotéis nos próximos 5 anos através de diferentes modelos de contrato tanto em conversões como novos projetos (greenfield), desde o licenciamento de bandeiras até a administração full service. Para isso a Louvre aposta também nas parcerias com operadores hoteleiros que conhecem igualmente bem os diferentes mercados e regiões do Brasil como a Hotelaria Brasil sediada em São Paulo. Um dos mercados atualmente prospectados na região Sudeste é a capital mineira onde a parceria participa vigorosamente de uma concorrência para assumir administração de destacado hotel em operação.

Subsidiada à francesa Louvre Hotels Group, por sua vez vinculada ao segundo maior grupo de hospedagem do mundo, a chinesa Jin Jang International Holding Co. detentora de mais de um milhão de quartos de hotel distribuídos em aproximadamente dez mil hotéis, 50 marcas em 120 países, o Louvre Hotels Group-Brazil enxerga com otimismo o futuro da hotelaria brasileira que necessita cada vez mais de profissionalização e adequação às demandas da hospitalidade global no bojo dos seus inúmeros novos desafios que se apresentam.

A indústria hoteleira oferece ótimas oportunidades de investimento e diversificação de carteiras imobiliárias. Para isso o modelo de negócio e o parceiro escolhido precisa se adaptar perfeitamente as características do projeto ou do hotel em operação. Condições essenciais para o retorno financeiro e a valorização perene do ativo.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys LinkedIn: maartenvs1 Email: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo