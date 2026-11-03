FIQ BH 2026 reúne 400 artistas e movimenta o turismo cultural em Belo Horizonte (Cartaz oficial do FIQ 2026 destaca a programação do evento, que acontece de 4 a 8 de novembro no Minascentro, em Belo Horizonte. (Foto: Divulgação FIQ2026))

Belo Horizonte recebe, a partir desta quarta-feira (4), a 13ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ BH 2026). Até domingo (8), o Minascentro será palco de um dos principais encontros da produção de histórias em quadrinhos da América Latina, reunindo cerca de 400 artistas brasileiros e internacionais em uma programação gratuita.

Realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, o festival combina entretenimento, formação artística, intercâmbio cultural e oportunidades de negócios. A expectativa é que a presença de quadrinistas, profissionais do mercado editorial e visitantes de diferentes regiões contribua para movimentar a economia criativa e os serviços da capital mineira.

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Com o tema Caminhos da leitura: quadrinhos e cidadania, a edição deste ano propõe uma reflexão sobre o papel das histórias em quadrinhos na formação de leitores, na democratização do acesso à cultura e na diversidade de narrativas.

Convidados internacionais ampliam o intercâmbio cultural

O FIQ BH 2026 reúne representantes de 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e convidados internacionais de diferentes países. Entre os artistas anunciados estão Borja González, da Espanha; tpánka Jislová, da Tchéquia; Clara Chotil e Fabien Toulmé, da França; Nacha Vollenweider, da Argentina e Alemanha; Lorenzo de Felici, da Itália; e Isabelle Debekker, da Bélgica.

A programação internacional amplia o intercâmbio entre artistas, pesquisadores, editores e leitores, colocando Belo Horizonte em contato com diferentes estilos, técnicas e tradições da arte sequencial.

A circulação de profissionais e visitantes de outras regiões também representa uma oportunidade para o turismo cultural da cidade, com potencial de movimentar hotéis, restaurantes, bares, comércio e serviços de transporte.

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Torto Arado em quadrinhos é um dos destaques

Entre os lançamentos mais aguardados está a adaptação para os quadrinhos de Torto Arado, romance de Itamar Vieira Junior, vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos.

A apresentação está prevista para sexta-feira (6), em uma conversa sobre os desafios de transformar uma obra literária em narrativa visual. A adaptação é assinada por Bennê Oliveira e Rafael Calça.

Outro destaque será o Dia do Quadrinho Grátis, no sábado (7), das 11h30 às 13h, quando serão distribuídos três mil exemplares de histórias em quadrinhos ao público, em parceria com a Editora Devir.

Na mesma data, às 14h, começa o desafio 24h de HQ, iniciativa da Inko que reunirá participantes em uma maratona de criação. Durante 24 horas ininterruptas, os artistas desenvolverão histórias em quadrinhos ao vivo, permitindo que os visitantes acompanhem o processo criativo.

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Exposições, oficinas e programação para diferentes públicos

A programação inclui 21 mesas de debates, 20 oficinas livres, 12 masterclasses, quatro sessões de filmes, exposições e atividades de formação.

Entre os homenageados desta edição estão Sonia Maria Bibe Luyten, pesquisadora pioneira dos estudos sobre histórias em quadrinhos e cultura pop japonesa no Brasil, e Marcelo Eduardo Lelis de Oliveira, conhecido como Lelis, ilustrador e quadrinista mineiro com trabalhos publicados no Brasil e no exterior.

Os dois terão exposições dedicadas às suas trajetórias, além de encontros sobre suas contribuições para a história da arte sequencial.

O festival também contará com atividades voltadas à formação de novos leitores, visitas escolares e ações de acessibilidade e acolhimento para famílias, pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes.

Leitores e quadrinistas interagem no Beco dos Artistas durante a edição do FIQ realizada nos salões do Minascentro, em Belo Horizonte. (Foto: Uai Turismo IA)

FIQ BH reforça o calendário de turismo cultural da capital

Com entrada gratuita e atrações distribuídas ao longo de cinco dias, o Festival Internacional de Quadrinhos amplia as opções de lazer e cultura em Belo Horizonte. A presença de artistas de diferentes partes do Brasil e do exterior também fortalece a vocação da cidade para receber eventos capazes de integrar cultura, turismo e desenvolvimento econômico.

Para quem visita a capital mineira, o festival é uma oportunidade de conhecer de perto a produção contemporânea de quadrinhos e aproveitar a programação cultural do Centro de Belo Horizonte.

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Serviço

Evento: 13ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte (FIQ BH 2026)

Data: 4 a 8 de novembro de 2026

Local: Minascentro Rua dos Guajajaras, 1.022, e Avenida Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte (MG).

Horários:

Quarta a sexta-feira: das 8h às 20h.

Sábado: das 9h às 21h.

Domingo: das 9h às 19h.

Entrada: gratuita, com classificação livre e sujeita à capacidade do espaço.

Programação e informações: Portal Oficial de Belo Horizonte

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