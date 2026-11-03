Fernando de Noronha mais perto dos mineiros ((Foto: Divulgação APFN))

Fernando de Noronha quer ampliar sua presença no mercado turístico mineiro. Belo Horizonte está entre as praças estratégicas da campanha Vá Mais para Noronha, iniciativa que busca aproximar o destino de agentes de viagens e operadores, oferecendo condições comerciais especiais para a venda de hospedagens, passeios e outros serviços turísticos.

Lançada em São Paulo pela Associação das Pousadas de Fernando de Noronha (APFN), em parceria com a Associação Turística de Fernando de Noronha (ATFN), a campanha reúne empresas locais em uma estratégia conjunta de divulgação e comercialização. O objetivo é estimular a procura pelo arquipélago pernambucano em um período específico do calendário turístico: de março a junho de 2027.

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Com o conceito A ilha que você ama, na melhor época para vender, a iniciativa prevê descontos de até 30% em hospedagens, restaurantes, passeios, mergulho e aluguel de veículos. As condições variam de acordo com cada estabelecimento participante.

A comercialização dos benefícios está programada para ocorrer entre outubro e dezembro de 2026. Os estabelecimentos integrantes da ação serão identificados pelo Selo Oficial da Campanha, facilitando o reconhecimento das empresas que oferecem as condições especiais.

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Agentes de viagens terão incentivo especial

O trade turístico é o principal canal de divulgação da campanha. A estratégia inclui materiais comerciais e digitais, ações de relacionamento com operadores e agentes de viagens e acompanhamento das vendas por meio de um ranking de desempenho.

Um dos destaques é a premiação destinada aos profissionais que mais comercializarem o destino. Os dez agentes de viagens com melhor desempenho ganharão um famtour em Fernando de Noronha, com todas as despesas custeadas pela Associação das Pousadas de Fernando de Noronha.

A iniciativa já reúne mais de 20 empresas participantes, entre pousadas, restaurantes, bares, operadoras de passeios, serviços de mergulho, locadoras de veículos e outros estabelecimentos ligados à atividade turística.

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Estratégia para movimentar o turismo na ilha

A campanha busca fortalecer a economia local, ampliar a ocupação das hospedagens e estimular o consumo de serviços oferecidos pelos empreendimentos associados. A proposta também é aproximar os fornecedores de Noronha dos canais de distribuição do turismo brasileiro, criando novas oportunidades comerciais.

Queremos mostrar ao mercado que Noronha pode estar presente no planejamento de viagens durante todo o ano e que existe uma oportunidade muito interessante de comercialização entre março e junho, destaca Lúcia Smith, presidente da Associação das Pousadas de Fernando de Noronha.

Reconhecido por suas praias, paisagens naturais e experiências de ecoturismo, o arquipélago aposta na articulação entre os empreendedores locais e os profissionais responsáveis pela venda de viagens para ampliar sua presença no mercado nacional.

As informações sobre os estabelecimentos participantes, os benefícios e as condições comerciais estão disponíveis no hotsite oficial da campanha Vá Mais para Noronha.

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