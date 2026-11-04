Empreender no Turismo: O Papel da Gestão de Projetos (Do Atrativo ao Produto: Como Projeto Vira Experiência no Turismo (Foto: IA))

Quem acompanha o Uai Turismo, portal de turismo do Estado de Minas editado pela turismóloga Isabella Ricci, encontra uma pista recorrente em quase toda entrevista: o turismo brasileiro não sofre de falta de ideias nem de atrativos. Sofre de falta de estrutura para transformar o que já existe em produto que o viajante queira consumir.

A frase que resume essa lógica veio de Marjori Schroeder, CEO da Imaginadora Brasil, em entrevista a Isabella Ricci: “Não vendemos sonhos, mas realidades bem estruturadas.” É uma mudança de mentalidade que vale para pousadas, agências, receptivos, restaurantes e destinos inteiros, e é exatamente onde a gestão de projetos entra.

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Turismo é cadeia, não ilha. Ubiraney Silva, geógrafo especialista em empreendedorismo e gestão social, foi direto no podcast: “Quando você começa a entender que o turismo é uma alternativa de desenvolvimento econômico, a gente precisa pensar no fomento e precisa pensar também que os setores produtivos estão dentro desse cenário, como a hotelaria, abastecimento e transportes. Estão todos interligados.”

Ele provou isso na cidade de Itabirito, a 50 km de Belo Horizonte. A solução não foi criar uma atração nova: foi unir poder público e comunidade para identificar o que o município já tinha, e o pastel de angu virou uma das chaves do desenvolvimento turístico local.

Traduzindo para gestão de projetos: antes de investir em estrutura, é preciso mapear a cadeia inteira. Hospedagem, alimentação, transporte, receptivo, operadores. Um projeto de destino que ignora um elo não entrega experiência.

O queijo artesanal: produto bem estruturado vira experiência. Minas tem 16 regiões reconhecidas como produtoras de queijo artesanal, Canastra, Serro, Mantiqueira de Minas, Campo das Vertentes. Paula Lobato, do Sistema Faemg, explicou no podcast como isso virou turismo: visitas às queijarias, degustações guiadas, harmonizações com vinhos e cafés especiais, hospedagem em meio rural.

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E sintetizou a mudança de comportamento do consumidor: “Hoje o turista quer viver o processo inteiro. Quer conhecer a ordenha, ver como o queijo é feito e experimentar a gastronomia local.”

O que transformou um produto rural em experiência turística não foi o queijo em si. Foi o desenho da jornada: o que o visitante vê, em que ordem, com qual narrativa, conduzido por quem. Isso é escopo, é sequência, é entrega planejada.

Park City: reposicionar sem apagar a identidade. Na Travel Next Minas 2026, Isabella Ricci apresentou o case de Park City, em Utah: uma cidade mineradora que, com o declínio da prata, reconstruiu sua economia em torno do turismo de inverno, sem abandonar o passado. A herança da comunidade mineradora passou a integrar a identidade do destino, convivendo com hotéis, restaurantes e experiências de alto padrão.

A lição que o portal extrai: “A estratégia não depende apenas da criação de novas atrações, mas da capacidade de identificar o que torna determinado lugar diferente e transformar esses elementos em experiências para o visitante.”

Reposicionamento é um projeto de longo prazo. Tem fases, marcos, investimento escalonado e métricas. Quem trata reposicionamento como campanha de marketing colhe visibilidade sem resultado.

A escala 6×1: quando a mudança exige projeto, não improviso. Um dos textos do portal trata da Emenda Constitucional 141/2026, que instituiu a jornada de 40 horas e duas folgas semanais. A orientação dos especialistas é precisa: a transição deve ser tratada como um projeto de produtividade, começando por um diagnóstico detalhado da operação.

O artigo recomenda dimensionar equipe fixa pela rotina, planejar reforço nos picos, construir escalas baseadas em indicadores (ocupação projetada, saídas previstas, apartamentos por camareira, volume de refeições) e simular o custo de cada fase antes de implementar.

É o exemplo mais claro de que gestão de projetos não é abstração: sem diagnóstico, simulação e implantação faseada, a mudança vira passivo trabalhista.

A tecnologia amplia, mas não substitui a escolha. Na ABAV Expo 2026, o portal registrou a chegada da inteligência artificial ao seguro viagem, o Wi-Fi gratuito a bordo, navios que são destinos e a disputa internacional pelo turista brasileiro. E fechou com uma observação que vale para todo empreendedor do setor: “Mais oferta não significa necessariamente escolhas mais simples. Quanto mais produtos, tarifas, coberturas e experiências chegam ao mercado, maior também é a necessidade de compreender exatamente o que está sendo comprado.”

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O que fazer com tudo isso?

O padrão que atravessa os conteúdos do Uai Turismo é consistente: os negócios que dão certo no turismo brasileiro têm diagnóstico antes da decisão, cadeia mapeada, produto desenhado como experiência, riscos antecipados e indicadores para acompanhar. Empreender no turismo é transformar um atrativo em produto, um produto em experiência e uma experiência em relação que continua depois do checkout. E o que mantém essa corrente unida é a gestão de projetos: diagnóstico antes da decisão, escopo claro, prazo realista, riscos mapeados, custo controlado e um responsável por etapa. Que tal tirar a ideia do papel e começar a estruturar o seu projeto hoje?

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